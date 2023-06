Você sabe com quanto tempo de antecedência deve reservar para comer no Giorgione’s? inacreditável!

Curioso com que antecedência você deve reservar se quiser comer no Giorgione’s? Você não vai acreditar!

georgianos É sem dúvida o albergue mais popular da Itália. Na verdade, Giorgio Parchisi é uma estrela indiscutível Giorgione – jardim e cozinha E Querida Gorgony E há muitos anos faz companhia ao público da Sky, mais precisamente do canal Gambero Rosso, com seus populares programas de culinária.

Porém, o simpático Giorgione também tem um delicioso restaurante em montefalcoem Úmbria. Na verdade, o restaurante se chama Barchiesi o meio Atrai constantemente turistas que vêm de toda a Itália para saborear os deliciosos pratos Giorgione.

No meio do caminho Cozinha típica da tradição da Úmbria Ele é o verdadeiro protagonista de cada prato e prato. Especificamente, o famoso estalajadeiro tem a mesma culinária que ele para seus pratos incríveis ruralE básicoE genuíno E localmas ao mesmo tempo abundante E Cheio de sabores e aromas Um modelo do nosso belo país, que apresenta aos telespectadores em suas transmissões.

Mas o que todos os seus fãs leais estão se perguntando Com quanto tempo de antecedência você tem que reservar Para comer no Restaurante Giorgione na Úmbria.

Central Giorgione: Com que antecedência devo reservar?

Cenário popularidade gorgoniana E seus melhores pratosalguns fãs da famosa taverna se perguntaram com quanto tempo de antecedência eles deveriam reservar para ir ao La via di mezzo em Montefalco para almoçar ou jantar.

Escusado será dizer que a resposta a esta pergunta é realmente incrível. De fato, encontre uma mesa disponível no famoso restaurante da Úmbria É realmente muito difícil.

Jantar no Giorgione’s Restaurant: Este é o momento da reserva

Se você quiser almoçar ou jantar na taverna La via di mezzo del Grande Giorgione Barchiesi, é recomendável Reserve com pelo menos dois meses de antecedência. Aliás, parece que a fila para provar os pratos tradicionais e autênticos do famoso estalajadeiro é mesmo muito longa. particularmente, Aos sábados e domingos o local está sempre bem cheio E é quase impossível conseguir uma mesa. Resumindo, se quiser jantar no Giorgione’s, pegue o telefone e ligue!

Afinal, além da popularidade de Giorgione, é também o que chama a atenção dos clientes valor monetário Da oferta feita pelo estalajadeiro. Especificamente, o menu La via di mezzo é fixo e você pode experimentar vários antepastos, dois primeiros pratos e dois segundos pratos por apenas 35€ por pessoa. Portanto, um preço muito honesto se você também considerar que as porções são realmente fartas.

Finalmente, também deve ser notado que La via di mezzo de Giorgione Barchiesi é um clube animais de estimação. Portanto, até mesmo seus amigos de quatro patas são permitidos na taverna.