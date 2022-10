A morte de Franco Gatti de Ricchi e Poveri – Cultura e Entretenimento

Luto no mundo da música: Franco Gatti de Ricci y Boveri morreu em Gênova. Ele tinha 80 anos. Os Ricos e os Pobres com suas famílias anunciaram à ANSA: “Parte de nossas vidas se foi. Oi Franco”. Franco deixa esposa e filha.

Ele foi um dos quatro membros da banda Rich and Poor, nascido em 1967, e assim renomeado por Franco Califano. Porque, disse ele, eles eram “ricos em idéias, mas pobres em dinheiro”. seu filho quarteto polifônicoformado por Duas vozes masculinas, “o bigode” Franco Gatti e “a loira” Angelo Sutgio, e duas vozes femininas, “a morena” Angela Brambati e a “loira” Marina UchinaRich and Poor perdeu a própria Uchina, que deixou o grupo em 1981, e continuou a jornada como um trio.

Depois de uma carreira repleta de grandes sucessos internacionais como Seria porque eu te amo, o que seria, se você se apaixonasse, a primeira coisa linda, Mama Maria e Foley’s Vos DancerEm 2016, foi Franco Gatti quem deixou a Ricchi e Poveri para se dedicar mais à família, depois de perder tragicamente o filho. “Uma simples escolha de vida”, disse ele, desejando muitos sucessos a seus camaradas. Um ano depois de ter desertado, Ângela e Ângelo decidiram tentar a aventura em dupla. O grande encontro, no palco Sanremo, com o retorno triunfante de Franco e Marina O sucesso foi trilhado pelo diretor Danilo Mancuso e dedicado ao Teatro Ariston por Amadeus, 2000 por ocasião do cinquentenário da canção La prima cosa bella e a primeira participação no festival de 1970.: Relatório sobre músicas de sucesso e piadas engraçadas com Fiorello, classificações máximas do primeiro Amadeus Sanremo Festival. Para Franco, a volta a cantar em Ariston foi uma espécie de compensação artística e moral, pois foi somente em Sanremo, há alguns anos, em 2013, que recebeu a trágica notícia da morte prematura de seu filho Alessio, de apenas 23 anos. velho, encontrado sem vida em sua casa em Nervi, em Gênova. Nesta circunstância, Franco foi forçado a deixar Sanremo, onde deveria se apresentar com Ricchi e Poveri e receber um prêmio de carreira.

Sanremo, Rico e Pobre: ​​A amizade é a primeira coisa bonita