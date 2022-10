Tudo sobre o novo projeto Pietralata

ROMA – O projeto do estádio Roma em Petralata tornou-se uma realidade. Tanto que surgiram hoje novas descobertas sobre a usina que será construída no bairro nordeste da capital. Friedkins quer construir uma instalação equipada com todo o conforto, seja para receber jogos da Roma ou para ser um verdadeiro centro de entretenimento durante todo o ano. Proprietários de clubes Giallorossi vão investir aprox. 400 milhões para trabalhar : 336 milhões para o novo estádio, 16,7 para obras públicas. E, finalmente, US$ 75 milhões em impostos e consultoria empresarial.

Dentro do estádio haverá um Museu do GelorusLoja Roma, Sports Bar e Fan Bar. Entusiastas VIP terão 5.500 assentos em Sky Boxes, Terraces e Boxes nas laterais. Para os fãs haverá então Quiosques e um piquenique para alimentação, além de academia, jardim de infância e canto de esports (videogames, FIFA na cabeça).

O estádio será cercado por vegetação. Cerca de 140 mil metros quadrados do parque ao redor da obra, então o segundo também com área de​​47 mil metros quadrados tem jogos infantis, Um anfiteatro ao ar livre e um centro desportivo com 5 campos de ténis, como vários campos de padel, 3 de basquetebol e 3 de futebol de cinco. Roma quer criar 4.044 vagas de estacionamento e 10.000 barracas para bicicletas e motocicletas. Os números que devem garantir o pouso do veículo especial são cerca de 22 mil torcedores, 35% do total. Outros terão que ir de transporte público, da estação de trem às estações Tiburtina e Quintiliani no metrô B.