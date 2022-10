A coloração de “girassol” ajuda a proteger o meio ambiente?

Após a demonstração de que duas meninas jogaram molho de tomate em uma pintura de Van Gogh, muitos se perguntaram se iniciativas dessa natureza realmente ajudaram os ativistas a apoiar suas causas ou se não foram uma distração trivial dessas últimas. É uma questão que ressurge periodicamente cada vez que iniciativas semelhantes são organizadas, especialmente porque a Internet e as redes sociais permitem que sejam mais visíveis com fotos e vídeos das ações de protesto realizadas por milhares, às vezes milhões, de contas e posteriormente pela mídia. para comunicações tradicionais.

Em 14 de outubro, dois ativistas do grupo ambientalista “Just Stop Oil” (literalmente “Pare o óleo e pronto”) entraram em uma sala da National Gallery em Londres, trouxeram uma lata de ketchup de tomate e mancha Um dos exemplares de “Girassóis”, uma das obras mais famosas de Van Gogh, os dois ativistas então colocaram a mão na parede onde a pintura estava pendurada, alegando que a iniciativa era para conscientizar algumas das ações do governo britânico, que terá um forte impacto sobre o meio ambiente e as gerações futuras.

A pintura de Van Gogh foi protegida por um painel de vidro H não danificadoExceto por algumas pequenas manchas na moldura de madeira. Os ativistas foram presos logo após o dia da manifestação e a pintura foi devolvida ao local algumas horas depois de ser limpa e verificada quanto a danos.

Em seguida, “Just Stop Oil” anunciou que antes do lançamento do molho de tomate, os ativistas garantiram que a proteção do vidro fosse suficiente, para não causar danos permanentes à pintura de Van Gogh. A pintura foi destruída para sempre. Mesmo quando se verificou que a pintura não estava danificada, as críticas persistiram: Segundo muitos, manchar obras de arte não é uma opção viável para cumprir ordens, mesmo as muito importantes, como as relacionadas à conservação.

No passado, “Just Stop Oil” já havia organizado iniciativas semelhantes. Em julho passado, dois ativistas Cole a uma pintura de John Constable também na National Gallery, enquanto outras estavam no mesmo período Cole Uma cópia da “Última Ceia” de Leonardo da Vinci em exibição na Royal Academy of Arts.

Recentemente, as obras de arte voltaram a ser alvo de ativistas que querem chamar a atenção por vários motivos. Em 22 de julho, havia um grupo de ativistas da “Última Geração”. Cole No vidro que protege “La Primavera” de Sandro Botticelli, em seguida, exiba uma placa que diz “Sem gás, sem carbono”. A pintura de Botticelli – exposta na Uffizi em Florença – estava intacta, enquanto os três ativistas receberam uma denúncia por interrupção do serviço público, resistência de um funcionário público, manifestação não autorizada e mutilação e desfiguração de objetos.

Em geral, manifestações desse tipo são de grande interesse, mas muitas vezes por motivos diferentes daqueles que os ativistas esperam. Especialmente no caso de iniciativas envolvendo obras de arte, a maioria das pessoas reage com oposição e raiva, mas simpatizando menos e mostrando que compartilham métodos de protesto.

No caso dos “girassóis” e do molho de tomate, falamos quase que exclusivamente sobre o ato de manifestação, os riscos envolvidos no enquadramento e as consequências para os ativistas, enquanto a questão da conservação ambiental ficou em segundo plano. . , quase marginal no debate público. Por outro lado, aqueles que defendem a utilidade dessas iniciativas apontam como elas trabalham para que as pessoas se manifestem e dêem importância a grupos que de outra forma não teriam surgido e que acreditam estar fazendo campanha para melhorar o mundo. Agora, mais pessoas sabem o que é “apenas pare o petróleo” do que antes de 14 de outubro, então a lei de protesto serviu ao seu propósito.

É difícil avaliar o quanto a sujeira na National Gallery transmite algo sobre as importantes reivindicações que os ativistas apoiam e se o fez da maneira certa. É muito provável, por exemplo, que vários dias após o episódio, pouco se saiba que “Just Stop Oil” estava protestando contra a “inação do governo britânico” em tomar medidas contra o aumento do custo de vida e a crise climática, e que abordou em particular o protesto: uma nova série de concessões de petróleo e gás.

Em artigo de opinião sobre O jornal New York TimesO analista político Ross Douthat culto Algumas inconsistências nos métodos e conteúdos do protesto, é muito difícil apontar como afirmar que a energia é mais barata e ao mesmo tempo não utilizar combustíveis fósseis neste período. Na Europa, muitos governos tiveram que reabrir usinas poluidoras a carvão, por exemplo, para compensar a redução do fornecimento de gás da Rússia após a invasão da Ucrânia. Mantendo o compromisso de reduzir o consumo de combustíveis fósseis, eles tiveram que fazer outra coisa temporariamente, bem como evitar que o preço da energia subisse ainda mais.

em mim Washington PostCrítico de arte Philip Kennicott ele escreveuÉ absurdo atacar a arte em nome da sobrevivência, porque a arte é uma ferramenta de sobrevivência. Mas obras como essa sugerem uma nova maneira de pensar a arte, em termos de clima, que pode ajudar a aprofundar nosso senso de abordagem tanto da arte quanto do meio ambiente.” Kennicott observou que os trabalhos realizados até agora também eram simbólicos e não pretendiam destruir a obra de arte, embora sua crescente popularidade pudesse aumentar o risco de ações mais radicais, que poderiam destruir irreparavelmente uma pintura, escultura ou instalação.

E as mímicas podem ser favorecidas justamente pelo grande interesse midiático por obras como as da National Gallery: gestos explicativos receberão mais atenção, mas talvez também condenações mais severas das pessoas, como já vimos nos minutos imediatos do lançamento de Tomato Molho contra Van Gogh, quando pouco soube que a placa estava protegida por vidro.

Kennicott conclui reconhecendo que “jogar molho de tomate em Van Gogh não me fará sentir mais apaixonado por salvar nosso planeta, nem me ajudará a pensar de forma mais realista sobre o que devemos fazer. Mas entendo por que os jovens, diante de um cenário de sua própria destruição, estão procurando uma maneira de chamar a atenção para nos dizer: vamos parar de nos livrar de tudo”.

James Osden, um ex-ativista que agora estuda e aconselha movimentos, fez isso mencionado Alguns estudos nas ciências sociais mostraram que grupos radicais e não violentos são bons para promover certas causas. De acordo com essa pesquisa, suas atividades não distanciam as pessoas dos princípios pelos quais lutam e, no mínimo, preferem sua abordagem às correntes menos extremas dos movimentos. De certa forma, as manifestações não violentas dão maior visibilidade à organização e, em seguida, promovem o interesse em suas partes mais moderadas, que são capazes de comunicar suas necessidades de forma mais eficaz.

Com base nessa pesquisa e em outras evidências, Osden escreveu que “táticas extremistas e não violentas aumentam a probabilidade de aumentar o apoio a grupos mais moderados, de uma forma que aumenta as chances de um movimento inteiro atingir seus objetivos”. Não é fácil realizar estudos nessas áreas das ciências sociais por causa das muitas variáveis, inclusive aquelas determinadas pelas ações e comportamentos dos indivíduos, mas ainda sugerem que conclusões como “Ao fazer isso, você antagoniza aqueles que podem apoiar você.” simplificado em alguns momentos.

Obras ilustrativas, não necessariamente relacionadas à arte, já existiam antes da internet e das redes sociais, é claro, e deram sua contribuição para fazer determinados pedidos, mesmo que nem sempre tenhamos uma lembrança deles. Muitos pensam em uma foto Thích Quảng ÐứcUm monge budista vietnamita se incendeia em uma rua de Saigon em protesto. No entanto, poucos lembram que ele o fez contra a ditadura de Ngo An Diam, o ditador católico que na primeira metade da década de 1960 seguiu políticas para suprimir a religião budista no Vietnã. Também nesse período Martin Luther King Jr. não era respeitado pela maioria da população americana, apesar de hoje ser considerado um dos heróis da luta pela libertação da comunidade afro-americana nos Estados Unidos.

Para fugir de museus e galerias de arte, movimentos e ativistas recentemente organizaram frequentes reuniões pedindo ações mais consistentes dos governos contra o aquecimento global. Por exemplo, rebelião e extinção de última geração relacionado o Grande Raccordo Anulare no início do verão, parando o trânsito em Roma por algumas horas. O protesto recebeu inúmeras críticas dos motoristas diretamente envolvidos, enquanto recebeu menos reações negativas nas redes sociais do que Van Gogh. Os motores térmicos estão entre as principais causas das emissões de dióxido de carbono na atmosfera (Um dos principais gases de efeito estufa).

Iniciativas semelhantes foram implementadas em outros países europeus e nos Estados Unidos, com feedback semelhante Principalmente pelos motoristas. Alguns criticaram os ativistas, lembrando-os de que as manifestações nas ruas estão prejudicando as pessoas comuns, mas não os formuladores de políticas que deveriam tomar medidas novas e mais fortes contra o aquecimento global. No entanto, alguns observadores salientaram que a redução das emissões de gases com efeito de estufa é da responsabilidade de todos, pelo que eventos deste tipo são importantes a vários níveis.

Aqueles que participam dos protestos reagem de forma semelhante aos que jogam molho de tomate nos pratos ou experimentam outros trabalhos ilustrativos: na ausência dessas iniciativas, o interesse pela existência de grupos e movimentos ativistas está quase ausente da mídia e do população, então a única maneira de gerar um pouco de atenção é fazer algo radical, mantendo-se não-violento.

Como ficou evidente em casos recentes, iniciativas radicais correm o risco de expor seus autores mais do que as causas que defendem. O risco consequente é perder a visão dos objetivos e reingressar em uma atividade muitas vezes definida como “performance”, na qual um determinado ato é realizado especificamente para ganhar maior visibilidade e obter maior capital social, deixando a causa em segundo plano em que foi feito. As redes sociais amplificaram algumas diferenças nesse fenômeno, por exemplo com o chamado “Clique em Atividade‘, onde essencialmente nos limitamos a compartilhar um tweet ou vídeo de compromisso social, não apenas para publicá-lo, mas para mostrar aos outros que somos sensíveis por certos motivos. Compromisso para muitos fins com alguns cliques do mouse, sem continuar com o atividade real, com maior engajamento.

O desempenho e a atividade psicológica são frequentemente descritos em tom negativo, mas nem todos os observadores estão convencidos de que não desempenham um papel na promoção das demandas de grupos ou movimentos específicos. No entanto, graças a essas dinâmicas, estes estão ganhando visibilidade que não tinham na Internet, ganhando e mantendo certa relevância no debate público. Sem falar nos 21 artigos que você acaba falando, como o que acabou de ler.