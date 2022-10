Onze Sports Basketball Show – Bolognabask

A ELEVEN SPORTS está se tornando um destino de basquete italiano cada vez mais popular: mais de 1.000 eventos ao vivo, para uma temporada imperdível.

ELEVEN SPORTS pode ser definido para todos os efeitos como um ponto de referência para os fãs de basquete na Itália. Depois da emoção do Eurobasket 2022, a temporada de basquete 2022-23 reservará, agora, datas imperdíveis, em primeiro lugar Série A LBA que vai começar com O primeiro dia do fim de semana de 1 a 2 de outubro. Será um torneio cheio de campeões e um elenco de alto nível, que será transmitido pela ELEVEN Todos os jogos da temporada regular e play-off, além da oitava final da Copa da Itália. No entanto, o verdadeiro começo estará lá Supercopa LBA Que verá a participação de quatro equipes em Brescia Nos dias 28 e 29 de setembroE EA7 Emporio Armani Milano, Virtus Segafredo Bologna, Banco di Sardegna Sassari e Bertram Yachts DerthonaTortona, pretendem levantar sua primeira taça da temporada.

Além disso, a oferta ELEVEN continuará a incluir, em primeiro lugar, as competições europeias de clubes mais importantesEuroliga, que começará no primeiro dia marcado para 6 a 7 de outubro, que também verá Olimpia Milano e Virtus Bologna entre os campeões do jogo. Nos dias 11 e 12 de outubro tambémEurocopcom três equipes italianas que tentarão aproveitar o legado dos campeões cessantes do Virtus Bologna: Veneza, Brescia e Trento.

Portanto, haverá muito espaço entre os onze melhores do basquete italiano e europeu. Mas também internacionalmente, porque a temporada 2022-23 também será aquela que todos continuarão a ser Os maiores eventos da FIBAcom janelas de qualificação para a copa do mundo 2023, Introdução a Novembro de 2022 está em fevereiro de 2023, Que incluirá Italbasket de Pozzecco. Uma jornada testada e comprovada levará a uma revisão deste anúncio agosto de 2023 Será hospedado pela Indonésia, Japão e Filipinas. Mas outro grande primeiro encontro para basquete feminino com europeus em que você vai jogar Junho de 2023.

Não apenas partidas ao vivo: Réplica Disponível imediatamente mediante solicitação, DestaquesE a EstatisticasE a Melhores jogadasE a revistaE a entrevistasE a Produções originais como DunkLeague, RisingStars e TimeOut.

Além disso, um O novo formato semanal em profundidade conduzido por Mino Taveri.

Todos eles são facilmente acessíveis Graças à nova plataforma introduzida em 2021, que garante uma experiência de alto nível, interface amigável e infraestrutura altamente confiável.

Até agora, ELEVEN está disponível em Área de Trabalho Através dos Inscrição Geralmente Smartphone E a pranchaE a SmartTV (Android e Samsung), bem como via Chromecast E o aplicativo para Amazon Fire TV Stick. Tudo isso reforça cada vez mais o modelo de negócios da ELEVEN, ou seja, a capacidade de assistir esportes em qualquer lugar para uma experiência de visualização de alto desempenho cada vez mais inovadora.

Tudo isso está disponível com umA oferta comercial que se confirmou hoje como uma das mais competitivas do mercado italiano, com uma assinatura mensal de 9,99 euros por mês ou com um passe sazonal ao preço de 79,99 euros válido até 30 de junho de 2023.

Em suma, a oferta enviada pela ELEVEN com basquetebol é uma proposta inédita em termos de completude e número de eventos.

Décimo primeiro perfil da empresa

A ELEVEN SPORTS é um provedor internacional de transmissão e entretenimento ao vivo capaz de gerar mais de 4 bilhões de visualizações por mês graças ao seu conteúdo e rede global.

A empresa foi fundada em 2015 por intuição de Andrea Radrizzani, empresário italiano com experiência consolidada nos setores esportivo e de mídia e um dos primeiros a vislumbrar o potencial de novos mercados graças ao desenvolvimento da tecnologia aplicada à forma como os eventos esportivos são realizados usado. Inovador e acessível.

Hoje, a ELEVEN SPORTS representa não apenas um modelo de sucesso para fazer negócios, mas também a síntese perfeita de tecnologia, mídia, entretenimento e esportes.

O fundador da ELEVEN, Radrizzani também é patrocinador do Leeds United (o clube da Premier League inglesa) e da Aser Ventures, uma empresa global de investimentos que opera nos setores de esportes, entretenimento e estilo de vida.

Internacional pela dna, a ELEVEN está presente em mercados de toda a Europa (Bélgica, Polónia, Portugal e Itália), e na Ásia (Taiwan, Japão, Tailândia, Malásia, Singapura, Hong Kong, Indonésia, Filipinas e Brunei Darussalam). A ELEVEN também possui seu próprio serviço de streaming global.

Com uma posição que transmite apenas os melhores eventos esportivos do mundo, a ELEVEN opera a transmissão de mais de 65.000 horas de esportes ao vivo todos os anos e uma ampla gama de direitos na Europa e na Ásia inclui a UEFA Champions League, Premier League inglesa, La Liga, Bundesliga, Serie A, NBA, NBA, AFC e os direitos nacionais da liga profissional na Bélgica. A plataforma global ELEVEN International também transmite esportes especializados e de cauda longa ao vivo para audiências em todo o mundo.

ELEVEN é sinônimo de conteúdo novo, completo e envolvente: ao vivo em todos os idiomas locais aprimorado com atualizações ao vivo, comentários do lado de fora e no estúdio, conteúdo digital e programação local.

Depois de adquirir o serviço de streaming MyCujoo e a empresa de mídia de esportes e entretenimento norte-americana Team Whistle nos últimos 18 meses, a ELEVEN alcançou um total de 1.655 canais de distribuição e mais de 665 milhões de seguidores nas páginas sociais oficiais do grupo, gerando mais de 4 bilhões. Visualizações de vídeo todos os meses.

Em 2017, a ELEVEN desembarcou também em Itália com uma plataforma dedicada ao mercado nacional convencida do significativo potencial de crescimento do setor. Intuição tremenda dado o crescimento do número de fãs que apreciaram novas formas de usar eventos esportivos.

Até agora, o ELEVEN está disponível no PC, Mobile, Apps e Smart TV e oferece uma visualização ao vivo muito ampla com vários conteúdos premium. Desde a temporada passada, entrou no mundo do basquete, tornando-se sua casa de fato, com direitos exclusivos da LBA pelas próximas três temporadas. A oferta de basquete também é enriquecida por eventos internacionais: Euroliga, Eurocopa e partidas de seleções da FIBA ​​até 2025. Entre os conteúdos em destaque, há também espaço para futebol e rugby da Divisão C, com o campeonato nacional Peroni Top10. A vasta gama de conteúdos, por outro lado, inclui o melhor do andebol, com a Liga Ouro Masculina e a Primeira Divisão Feminina, a Liga dos Campeões e a Bundesliga Alemã, a Jubbler Pro League (a maior liga de futebol belga) e a Primeira Divisão. campeonato. B Women’s Football, One Championship Circuit Events, LIV Golf (New Super League of Golf), eventos Sail GP Sailing, Futebol Americano com Serie A e Liga Europa, Cricket com Campeonato Europeu de Cricket e muito mais.

