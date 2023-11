Medo por Garicinda, cenários de pesadelo (já em fevereiro): “Para que possa entrar em colapso”

Bolonha, 29 de novembro de 2023 – A linguagem é estéril, laboratorial. Mas o significado é definitivamente perturbador: “Possíveis mecanismos de colapso da Torre Garicinda”. Tradução: Foi assim que a Garicenda, um dos símbolos de Bolonha, construída há mil anos mas que durante meses, como hoje se sabe, poderá ruir, preservando não só a cidade, mas toda a cidade. A Itália está em estado de pânico. As palavras são palavras de especialistas Comitê Técnico Científico (Recentemente dissolvida pelo prefeito Mathieu Lepore) Quem deveria monitorar a torre, ou seja, os arquitetos, engenheiros e professores. E com estas palavras e imagens: Três desenhos simulando três cenários para o possível colapso da torre. A primeira fica a leste em direção à Catedral dos Santos Bartolomeu e Gaetano, a segunda fica ao sul em direção à outra torre, a Asinelli, e a terceira explode sobre si mesma.

As duas torres e os três desenhos que simulam o maior número de possíveis cenários de colapso de Garicinda

Esta simulação também tem uma história: 22 de fevereiro de 2023Isso varia Meses antes Em comparação com a época em que foi lançado aviso “oficial” Em Outubro, foram tomadas todas as medidas que revolucionaram o trânsito e a vida no centro de Bolonha, desde o encerramento da Via San Vitale ao trânsito até ao isolamento da zona envolvente de Garicenda, com uma afectação relativa aos peões.

Na ata da reunião do comitê de 22 de fevereiro, os técnicos escreveram em preto e branco que “a modelagem indica que se ocorrer um colapso, este é ativado no centro para que o O colapso provavelmente seria causado pela implosão“O que nos faz pensar é que apesar de estarmos na Comissão de Diretores Municipais, Ninguém sentiu necessidade de informar o prefeito Ao longo dos meses. Até outubro, na verdade. Embora em diversas outras reuniões, em março, abril, julho e setembro, os especialistas sempre falaram, ainda que com tons e posições diferentes, sobre o risco de colapso. Enquanto isso, porém, A torre está torcida para sudesteMas os três cenários possíveis de colapso, tanto em Fevereiro como hoje, são precisamente os mostrados pelas simulações.

Hoje o município vai esclarecer o canteiro de obras Empresa de feijãoA Ponte Morandi protegerá a área através do que é chamado de “Bacia com 4-5 metros de alturaQue terá que proteger pessoas e edifícios em caso de desabamento da torre. Concluída a construção do cinturão, será determinado como proceder com base no projeto de restauração.Entre as hipóteses está também desmontar a torre, ou cortá-la em segmentos, e depois reconstruí-la após o reforço das fundações.

Mas os protestos continuam há dias na cidade Polêmica sobre o momento da intervenção municipal Comparado aos alarmes disparados pelos técnicos. A FdI já apresentou uma queixa No Ministério Público afirma, após leitura do relatório final da Comissão Técnica Científica, que desde 2019 existem elementos que deveriam ter colocado o Palazzo d’Accursio em alerta. A FdI solicitou acesso aos documentos, mas só recebeu atas de 2023. “Faltam documentos de 2019 em diante – ataques do vereador de Melonian Stefano Cavidagna -. Por que eles não foram entregues a nós? Na nossa opinião, os avisos foram subestimados e o autarca deve assumir as suas responsabilidades, mas a administração confirma que “todos os documentos serão entregues e os gabinetes estão a recolher documentos com vários anos”.

Quanto aos avisos, a autarquia explica que no seio da comissão, “havia uma discussão contínua entre os peritos e… Não havia uma posição única“Na verdade, o comité foi criado há vários anos, depois ampliado, e durante vários meses discutiu possíveis intervenções para estabilizar a base da torre. Foi só a partir do verão que o nível aumentou gradualmente até atingir o nível ‘real’. Isto é o que chamou a atenção do prefeito ao se reunir com os diretores municipais presentes na Comissão no dia 13 de outubro. Nesse momento, eles explicaram da Câmara MunicipalLepore fez três coisas: O nome dele é um Unidade militartomou o Contatos com Fagioli E atualize pPlano de proteção civil. Então, depois que o órgão fiscalizador escreveu ao Ministério do Patrimônio Cultural e ao próprio município no dia 20 de outubro, o prefeito solicitou uma cúpula na prefeitura, e então deu luz verde para todas as demais medidas (fechamento de trânsito e plano de proteção ao movimento civil) mesmo no caso de Não haver risco específico para a sociedade.