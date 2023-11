MasterChef Italia, lágrimas sem fim pelo protagonista: um massacre público sem precedentes | Caos no estúdio

Drama no MasterChef onde um dos heróis começa a chorar. O caos no estúdio não tem precedentes e as letras são obscenas.

chefe de cozinha, O programa de talentos culinários mais acompanhado da televisão chega à sua 12ª edição. O 13º ano já chegou e a data de início está marcada para 14 de dezembro.

Em doze edições muita coisa aconteceu, vimos não só os competidores se revezando e se desafiando com receitas e provas, mas também os jurados.

Se você começar a primeira edição com árbitros Bruno Barbieri, Carlo Cracco e Joe Bastianich, Hoje resta apenas um deste trio inicial Barbeiros. Os outros foram substituídos por outros muito bonitos Giorgio Locatelli E Antonino Cannavacciolo.

Mas os gritos, as provocações e os sermões, para não falar das verdadeiras reprimendas dos juízes, permaneceram os mesmos. E também as lágrimas que víamos escorrer às vezes.

Masterchef: Lágrimas e palavras duras

Às vezes acontece que um Chefe de cozinha Existem tensões entre os próprios concorrentes, que no entanto competem pelo primeiro lugar que todos cobiçam igualmente, e entre eles e os jurados. Os testes muitas vezes colocam os aspirantes a chef sob pressão e eles podem ter dificuldade em preparar o prato desejado.

Nestes casos, há quem improvise com muita presença de espírito, com pouca atrevimento, quem entre em pânico por não conseguir conceber nada com as próprias mãos, e quem, em vez disso, sugira preparações pouco adequadas a uma cozinha sofisticada e restaurante. O que se segue é a raiva dos juízes.

O que aconteceu no estúdio?

Durante um dos episódios da última edição da Chefe de cozinha Os concorrentes tiveram que preparar um prato para realçar sal e pimenta. Letizia optou por trazer o que chamou de “do meu jeito”. Base de arroz branco com cogumelos, carne e ervas. Na hora do julgamento, Cannavacciolo disse primeiro que o prato lembrava um hospital, depois convidou o competidor a prová-lo: “Vejo arroz mal cozido, com carne mal cortada, com cogumelos mal cozidos, ervas secas e três pontas”. de molho. Você pode ver como está seco?

O aspirante a chef, sem emoção, continuou a argumentar e afirmar que esse era exatamente o sabor do prato proposto até que os demais jurados também o rejeitaram. Uma vez no confessionário alegre Ele começa a chorar e diz “Sou humilde, não sou arrogante, não sou vaidoso.” Mas seus colegas não são os únicos a chamá-la de rude, até a Internet explodiu com comentários como esses “Mas por que Letizia não aprende a bela arte do silêncio?”