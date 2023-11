Eu sou Dan Friedkin » LaRoma24.it – ​​Todas as últimas notícias, notícias e insights ao vivo sobre a equipe Roma

LR24 (Augusto Ciardi) – Tentámos descaradamente entrar no pensamento do Presidente de Roma. Sete meses até ao termo do contrato do treinador da Roma.

Meu nome é Dan Friedkin. Eu tomei uma decisão. Não vou renovar o contrato de José Mourinho. Aluguei no meio da primavera, há quase três anos. Quase todo mundo caiu da cadeira quando enviamos o tweet pela internet anunciando que ele seria o técnico da Roma. Eu trouxe este homem para Roma. Operação Madonna, em preparação para o evento de apresentação no estilo Hollywood. Eu estava pilotando o avião que o pousou na Itália e fui eu quem entrei furtivamente no magnífico Salão Capitolino que sediou a histórica coletiva de imprensa, para que todas as luzes estivessem sobre ele. Fui eu que decidi me despedir dele no final da temporada. Movimento impopular? certamente. Vou explicar meus motivos.

eu não tolero Críticas Ele considera construtivas as ações do clube, principalmente quando destaca que não somos vulneráveis ​​se a Roma for prejudicada pelos árbitros. Escolhemos a linha editorial, Não queremos entrar em conflito com instituições. Fico surpreso quando ele subestima o valor do time, não entendo muito de futebol, mas acho que a Roma é um time competitivo. Além disso, quando a equipa vence é Mourinho quem faz um milagre em grande parte do campo, mas quando perde a culpa é nossa. Não quero falar de inveja ou ressentimento, sejamos claros. Mas isso nos oprime. Também não ignoro o facto de que os líderes federais, os líderes da arbitragem e as instituições europeias vêem cada vez mais isto como um elemento de preocupação. Há quem diga que Mourinho hoje “arrisca” tornar-se para mim o que se tornou há vinte e cinco anos Zeman Por Franco Sensi. O personagem que se sente tão incomodado, o incendiário, sobre o qual se cochicha no longo prazo, sempre nos fará olhar de soslaio para cima. Portanto, tenho o direito de tomar esta decisão. Não renovarei o contrato de Mourinho.

Sou eu de novo, Dan Friedkin. Eu tomei uma decisão. Vou renovar o contrato com Mourinho. Sei que até agora você só conseguiu explicar meu silêncio. Não estou acostumado a me colocar na frente das câmeras. Eu não preciso disso. Sei que sou impopular, sei que assistir ao futebol muitas vezes compensa e que muitos colegas vão à procura das câmaras. Eu não sou. Aponte os fatos. Você trouxe José Mourinho para Roma, o que foi uma grande surpresa para quase todos. Muitas vezes, as linhas editoriais, políticas e de comunicação estão muito distantes. Mas eu sou o presidente de Roma. E eu tenho que olhar além disso também. Somos americanos, leva tempo para lubrificar as máquinas e os esportes em nosso país são competição e entretenimento. Na Europa, especialmente nos países latinos, esta é a vida quotidiana e tem impacto no humor e no estado de espírito. É transporte. Ganhamos a copa juntos. Não ganhamos aqui há quatorze anos. Perdemos o segundo por um bigode. Ou o apito, aquele de que fomos privados Taylor. O elemento diferenciador Naquela noite, em Budapeste, apesar de partilharmos o estado de espírito do nosso treinador, fomos atraídos pela natureza e pela escolha no pós-jogo para os adversários. Ele estava perseguindo dirigentes da UEFA até o túnel do estádio. Nós, juntamente com outros dirigentes da UEFA, estivemos na galeria dos poderes. Podemos tentar eliminar as falhas que percebemos ao longo do caminho, mas queremos fazer do nosso jeito.

Nós nos vimos em Portugal Em meados de junho, não falamos sobre o contrato, mas sim fizemos um balanço da situação, dizendo uns aos outros para avançarmos até o último ano do atual acordo com a graça de Deus, embora vejamos o mundo de ângulos a anos-luz de distância. de um para o outro. Sem definir datas. Já se passaram três meses e meio desde o início da nova temporada. Nas últimas semanas, o treinador mostrou-se disposto a conversar, discutir e abrir portas à discussão sobre a renovação do contrato. Eu entendi. Mas já estou pensando há um tempo. Porque apesar das diferenças na forma como vemos o mundo, Eu entendi o que perderíamos se ele fosse embora. Devemos ser idealistas na escolha da alternativa, dado que A Gerentes SeniorOu nós, no clube, teremos que ser idealistas se escolhermos um treinador promissor que não tenha o carisma e o carisma de Mourinho. Porque não acredito, mesmo sendo o menos experiente em matéria de futebol, que exista tal coisa no mundo Uma relação tão visceral e otimista Como aquele entre o nosso treinador e os torcedores.

Talvez haja algo semelhante no Atlético de Madrid Simãoou em Liverpool, para Clube. Mas ainda são realidades historicamente mais bem-sucedidas do que a nossa realidade. Então hoje eu entendo de uma vez por todas para nós Mourinho não é apenas uma arma adicional para colocar troféus e lugares no tabuleiro, ele próprio é um troféu. Copa do Orgulho. Você pode ver isso em campo. A casa está lotada há mais de dois anos e não estamos nem em primeiro lugar no ranking mundial desde 2021. Dá para sentir isso na cidade, porque em todos os lugares percebo expressões de carinho, uma onda de orgulho de quem entregou-lhe o bastão e vemos nele a espada e o escudo. Não posso deixar de ter tudo isso em mente. Uma forma de vivenciar um time que está completamente em desacordo com a forma como vivenciamos os esportes na América. Agora eu definitivamente entendo isso. Além do mais, mesmo que às vezes não seja fácil acompanhar, Eu sei muito bem que ele é um raio e um pára-raios para mim. Um raio se for lançado em você. Mas também imunidade total, porque basicamente quando as coisas vão mal, os torcedores pensam que ainda o têm no banco, e podem automaticamente pensar que sempre há outro jogo pela frente, para tentar com ele no banco. Eu sou Dan Friedkin. Decidi renovar o contrato de José Mourinho. Eu quero falar com ele.

Na caixa – @augustociardi75