As Catacumbas de San Gennaro estão entre os vencedores regionais italianos na sétima edição do Great Place Awards

Muita natureza, entre flores e animais, edifícios e locais históricos no coração de algumas das cidades mais importantes da península e um dos museus mais inovadores da Itália: estes são os vencedores italianos da 7ª edição do REMARKABLE VENUE AWARDS , o prémio organizado e atribuído todos os anos pela TIQETS para celebrar os museus.As atrações e experiências em Itália, França, Holanda, Reino Unido, Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos, Espanha e Portugal proporcionaram a melhor experiência ao visitante.





Nesta primeira etapa, reservada aos vencedores regionais, “concorreram” 229 candidatos de todo o mundo nas sete categorias:

Os vencedores das indicações para as categorias Melhor Experiência Familiar, Melhor Atividade, Lugar Mais Único, Melhor Museu e Melhor Atração foram escolhidos com base em mais de 1,6 milhão de avaliações de clientes no Tiqets.com, amantes de arte, arquitetura, experiências ao ar livre ou as experiências mais populares. … curioso; Em vez disso, as categorias Lugar Mais Inovador e Melhor Jóia Escondida foram baseadas em nomeações voluntárias e os vencedores foram escolhidos por um painel de jurados composto por especialistas culturais e regionais de cada um dos seis países participantes.

O painel de jurados deste ano inclui Douglas Quinby, CEO da Arival, Javier Zuri, Diretor Web da Viajes National Geographic, Anthony Amos, Chefe de Desenvolvimento e Membros da UKInBound, e Frederik van Ouwerkerk, Professor Sênior da Universidade de Breda, na Holanda.

O PARCO GIARDINO SIGURTÀ recebeu o reconhecimento mais cobiçado, o lugar mais exclusivo da Itália, reservado aos museus e atrações que atraem o maior número de turistas e que recebem as melhores críticas no site da Tiqets;

O PALAZZO STROZZI recebeu o prêmio de Melhor Museu Italiano, reservado aos museus e galerias de arte com as maiores pontuações com base nas avaliações deixadas pelos visitantes do site Tiqets;

Em vez disso, a BIOPARCO recebeu o prémio de Melhor Experiência Familiar em Itália, uma das duas novas categorias introduzidas nesta sétima edição, que premeia zoológicos, aquários, parques temáticos, parques de diversões e parques aquáticos excepcionais destinados a famílias que desejam passar momentos inesquecíveis juntos;

O passeio de gôndola com comentários ao vivo em Veneza é digno de menção para a Itália como a melhor atividade, a nova segunda categoria, que visa destacar passeios excepcionais, visitas turísticas, excursões turísticas, entretenimento, experiências culinárias, atrações e atividades;

As Catacumbas de San Gennaro, depois de terem sido premiadas como Melhor Atração na edição de 2021 e Melhor Experiência no Local em 2020, foram coroadas este ano como a Melhor Atração Italiana, categoria dedicada a catedrais, igrejas, castelos, palácios e monumentos históricos ou icônicos com as pontuações mais altas com base nas avaliações deixadas pelos visitantes do site da Tiqets;

IKONO Roma foi eleito o Lugar Mais Inovador da Itália, o reconhecimento reservado a museus, atrações e experiências que continuam a impulsionar o setor através de estratégias de marketing criativas, novas tecnologias, iniciativas de sustentabilidade e outros meios;

O PALAZZO PISANI ganhou o prêmio de Melhor Jóia Escondida, reconhecendo atrações únicas ou de nicho, fora do comum, mas capazes de oferecer experiências incríveis e extraordinárias aos seus visitantes.

“Os Remarkable Venue Awards são uma celebração da riqueza cultural, inovação e ampla gama de experiências que museus e atrações podem trazer ao mundo – comenta Laurens Leurink, CEO da Tiqets – Eles refletem verdadeiramente as experiências e preferências de nossos usuários em todo o mundo. Ambos Os vencedores do Remarkable Venue Awards de 2023 são uma memória indelével nos corações dos turistas de todo o mundo que reservaram com a Tiqets. Estamos honrados em ajudar a tornar a cultura acessível a todos e mal podemos esperar para descobrir os vencedores globais de 2023 em outubro.

Além dos sites italianos, a Tiqets anunciou hoje todos os vencedores regionais, que ganharam prêmios em diferentes países: entre eles estão também o Castelo de Villandry (melhor marco da França), o Castelo de Windsor (melhor marco do Reino Unido) e o Thyssen-Bornemisza. Museu Nacional. (o local mais exclusivo de Espanha), SUMMIT One Vanderbilt (o local mais inovador dos EUA), Louvre Abu Dhabi (o melhor museu dos Emirados Árabes Unidos), The Tulip Experience Amsterdam (a melhor jóia escondida na Holanda) e Algarve Zoomarine (a melhor experiência familiar para Portugal).

A lista completa de todas as nomeações, lista de vencedores e mais informações podem ser encontradas aqui.

Todos os vencedores regionais, divididos em diferentes categorias, competem oficialmente a partir de hoje pelo título de vencedor global: Você pode votar nos seus museus, atrações e experiências favoritas até 3 de outubro no link: https://bit.ly/48bFLqp

Todos que votarem terão a chance de ganhar ingressos grátis por um ano com a Tiqets.

Pelo terceiro ano consecutivo, os vencedores globais dos 2023 Great Places Awards serão anunciados na cerimónia anual de prémios organizada pelo Tourism Innovation Summit (TIS) em Sevilha, no dia 18 de outubro.

A cerimónia será aberta com um discurso de Mark McKee, um especialista dinâmico em inovação, transformação digital e liderança ágil, conhecido por orientar as pessoas a libertarem a sua criatividade e a melhorarem a sua capacidade de inovar.

Para participar do evento presencialmente ou online, todas as informações estão disponíveis no link https://www.tiqets.com/venues/remarkable-venue-awards/.

Sobre os Prêmios Great Place

Os Tiqets Remarkable Venue Awards foram criados para reconhecer e celebrar as melhores atrações, museus e experiências dos países mais visitados do mundo. Os Remarkable Venue Awards foram realizados pela primeira vez em Paris em 2017 e, desde então, museus e atrações foram homenageados em França, Itália, Holanda, Espanha, Reino Unido, EUA, Portugal e Emirados Árabes Unidos. O evento deste ano será realizado no Tourism Innovation Summit, em Sevilha, no dia 18 de outubro de 2023. A seleção das atrações vencedoras nas categorias Melhor Museu, Melhor Experiência Familiar, Local Mais Único, Melhor Atividade e Melhor Atração é baseada em mais de 1,6 milhão de ingressos. Avaliações de usuários. As categorias “Melhores Objetos Escondidos” e “Mais Inovadores” são julgadas por um painel de especialistas do setor.

Sobre Tiqtis

A Tiqets é uma das principais plataformas de reserva online de museus e atrações do mundo, disponível em mais de 60 países, mais de 1.000 cidades e 17 idiomas. Desde 2014, a Tiqets tem a missão de ajudar milhões de viajantes a encontrar novas maneiras de vivenciar a cultura e ter as melhores experiências de destino. Com sede em Amsterdã, a Tiqets emprega mais de 200 pessoas em todo o mundo, em cidades como Londres, Paris, Roma, Barcelona, ​​Seattle, Las Vegas, Orlando, Filadélfia, Viena, Copenhague e Bangkok. Para mais informações visite Tiqets.com