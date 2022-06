País Basco na estrada, um guia de viagem para a arquitetura do norte da Espanha – Viagens e Arquitetura

Quer esteja a pé no Caminho de Santiago ou de carro a caminho de Portugal, encontre o deserto “Marinheiro Grande”excelente gastronomia ou as melhores ondas de Squeaky toyO País Basco espanhol é o ponto de desembarque perfeito para umas férias de estrada.

Aqui então – como já fizemos na Côte d’Azur – Um conjunto de ideias para enriquecer a sua viagem com algumas visitas arquitetónicas E descubra como as paisagens únicas e o patrimônio cultural desta região influenciaram alguns dos maiores arquitetos espanhóis, como Rafael MonioE a Francisco Mangado E a Neto e Sobigano E grandes designers internacionais como Frank GehryE a Zaha Hadid e o Prêmio Pritzker para Arata Isozaki.

O itinerário é dividido em cinco fases – San Sebastian, Bilbau, Vitória, Pamplona E a La Rioja – Pense como Cinco métodos independentes serão abordados em um diahaverá tempo para tudo: passear ao longo do rio Nervion, provar vinhos e pintxos locais, apanhar sol nas esplanadas e muito mais…

São Sebastião / Donastia

Um dia de nariz erguido entre as maravilhas da cidade

São Sebastião como uma pintura bem feito Entremeado com detalhes contemporâneos, onde surfistas descalços atravessam a rua, turistas em busca dos melhores pintexos da Espanha e bascos autênticos, que se orgulham de contar a beleza da região, se encontram, sem discriminação.

Até a arquitectura reflecte esta atmosfera de convívio e por isso a melhor forma de descobrir a cidade é andar nela de nariz empinado, deixando-se surpreender, de vez em quando, por algumas das suas maravilhas, como o oceano reflectido na korsal A partir de Rafael Monioa vegetação do Monte Urgull que emerge da fachada de alumínio em San Telmo Musao A partir de Neto e Sobiganograndeza Construção Vacía A partir de Jorge Oteza E a vista inesperada do último andar do Tabakalirauma antiga fábrica de tabaco agora um local de arte, design e instituições culturais.

Outra “maravilha” em vez de meia hora de San Sebastian, é Museu Chillida Likouum oásis de arte e natureza fundado e construído pelo famoso escultor de San Sebastian em 2000 Eduardo Chillida.



São Sebastião, Kursaal



São Sebastião, São Telmo Mossoa

Bilbau

Passeie pela arquitetura contemporânea com vista para a Ría del Nervión

Os arquitetos não têm uma única imagem de Bilbao: a impressionante composição de titânio do Museu Guggenheim.

Embora seja uma excelente desculpa para parar na cidade, a obra-prima de Gehry não é a única obra contemporânea de que Bilbao se orgulha, um itinerário ao longo do rio Nervión permitirá que você descubra algumas das maiores obras em um único dia.

Começa em Puente Zubizuri (“Whitebridge” em basco) por Santiago Calatravaemoldurado pela minha torre,“Isuzaki AtiaO complexo projetado por Arata Isozaki Em cooperação com Inaki Bilbao Oricutxiaentão continue em direção Museu Guggenheim A partir de Frank GehryA partir daqui será possível observar Biblioteca da Universidade de Deusto A partir de Rafael MonioO Torre Iberdrola A partir de César Pellimegacentro comercial Zobiearty A partir de Robert Stern e a Palácio Oscaldonna A partir de Frederico Soriano E a Dolores Palácios.

No final da caminhada você chegará ao “Templo” do Athletic Bilbao e poderá visitá-lo Estádio San Mamés A partir de César Azkarat E a Michael Sanz de Brett e a BC MuseuProjetado por Philo + Irigaray.

Fora do roteiro, você ainda pode parar em uma península ZaWP – Apresentação da obra de arte de Zorrotzaurre A partir de Zaha Hadidum projeto de renovação urbana que deu vida ao bairro artístico e habitacional ecológico E HondigaUm antigo armazém abandonado convertido por Philip Starck Em um centro de lazer com cinemas, galerias de arte e piscina na cobertura.

Por fim, uma dica, em todos os lugares da cidade preste atenção nos tubos de vidro saindo do chão, é “Fostritos”E a As saídas do metrô de Bilbao foram projetadas por Norman Foster No início dos anos noventa.



Bilbau, Museu Guggenheim



Bilbao, Puente Zubizuri foi visto de Isuzaki Atia

Vitória / Justiça

A capital basca que olha para o futuro, entre espaços públicos, renovações e novos edifícios

Diversão para viver e visitar Vitória é a capital do País Basco, em seu complexo sistema de espaços públicos e praças, arquitetos e urbanistas certamente encontrarão excelentes ideias para mobiliário urbano, planejamento e até sustentabilidade, a cidade foi nomeada para o Indeed European Green Capital em 2012 e possui um programa padronizado de desenvolvimento sustentável.

Por fim, para os amantes do restauro, há duas visitas imperdíveis, a primeira em Canteiro de obras da Catedral de Santa Mariaum edifício gótico concluído no século XIV é hoje alvo de um extenso projeto de reabilitação que começou em 2000 e o segundo a Museu de Arqueologia de lavauma das obras-primas Francisco Mangado Que, como uma arca do tesouro, resolve um complexo sistema de relações entre desenvolvimento museológico, arqueologia, restauração de edifícios e introduz uma nova intervenção em tecidos históricos unificados.



Vitória, Plaza Virgen Blanca



Vitória, Museu de Arqueologia de Álava

Pamplona / Iruna

Nos passos da arquitetura espanhola contemporânea

A fama de Pamplona é esperada do famoso San Firmino Fiesta, mas não é só isso, os fãs da arquitetura espanhola saberão que alguns dos principais estúdios da península estão aqui, como Francisco Mangado, Failo + Irigaray e Breda Pérez Architects.

Então aqui vai um pequeno roteiro para retomar suas obras mais famosas enquanto caminha pelo centro histórico, começando na grande praça em Centro de Convenções Baluarte A partir de Francisco Mangadopara continuar a construir Calle de los Descalzos 24Um complexo de 6 casas públicas projetadas por ele Pereda Perez Arquitetos (Tente entrar na via pública), o Arquivos Gerais Reais de Navarra recuperá-lo Rafael Monio Finalmente Museu do OcidentePintado por Philo + Irigaray Dentro da Catedral de Pamplona.

Finalmente, no final do dia, este é o momento perfeito para desfrutar de um passeio panorâmico pelas muralhas da cidade e, porque não, um aperitivo no Meson del Caballo Blanco, continuando a arquitetura mesmo depois do jantar, recomendamos a discoteca. Kanala A partir de Philo + Irigaray.

Com mais tempo, recomenda-se visitarUniversidade de Navarracom o museu Projetado por Rafael Monio e aEdifício de Oficinas A partir de Francisco Mangado E cerca de 8 quilômetros de Pamplona Museu Jorge Otezaum cubo de concreto armado avermelhado, projetado por Francisco Javier Sainz de Uiza para albergar a casa e uma vasta gama de obras do famoso escultor basco.



Pamplona, ​​Palácio Balorte



Pamplona, ​​​​Calle de los Descalzos 24 | © Pereda Pérez Arquitectos

La Rioja

Estruturas Archstar entre vinhas espanholas centenárias

La Rioja está entre as regiões vinícolas mais importantes da Espanha, cuja excelência vitivinícola atrai turistas de todo o mundo, mas não só, os arquitetos também começam a explorá-la com grande interesse, paixão, bem como pela beleza de seus vinhedos seculares, mesmo de Mais de 500 bodegas (adegas) pontuam a paisagem com arquitetura contemporânea.

Visitar todos eles é uma tarefa quase impossível para um turista, e o conselho para quem tem apenas um dia é começar Bodega Lisius A partir de Santiago Calatrava (2001) Para apreciar as vistas panorâmicas da sugestiva sala de provas, almoce numa aldeia o guardavisitando as adegas subterrâneas construídas em antigos túneis militares, e finalmente concluída com Bodega Marques de Riscaluma verdadeira cidade vinícola com uma das vinícolas mais antigas da região (1858) e um hotel de luxo assinado por Frank Gehry (2006).

Com mais tempo, também vale a pena passar por:



Adega Ysios, Laguardia



Bodega Marques de Riscal, The Frank Gehry Hotel

Dicas para continuar sua jornada



