“Funeral de Filipe? Como foi mesmo”, nova acusação sensacionalista (e difamatória) – Libero Quotidiano

Novas descobertas de Meghan Markle e Príncipe Harry Agora ela faz Windsor estremecer. Uma nova cópia de Liberdade, (Título original, Em busca de liberdade), A biografia do casal em que estão trabalhando Omid Scobey e Caroline DurandOs dois membros da realeza, que são muito próximos de Meghan e Harry, obtiveram o aval da Duquesa. Novo lançamento, revelar Eu sou uma mulher, Apenas não incluirá Detalhes da vida na Califórnia Dos cônjuges, mas também revelará Feedback sobre a entrevista uma Oprah WinfreyMarço passado. Em particular, eles poderiam ter sido Adicione capítulos que tratam de alegações de bullying Feito para Megan W. Nos bastidores do funeral do Príncipe PhilipApenas Harry compareceu.

Enquanto isso, Oprah Winfrey, Convidado na plataforma de transmissão Talkshoplive, Ela defendeu Megan Markle em sua entrevista em março passado CBSMas ela revelou que ficou Fiquei surpreso com a sinceridade demonstrada pela Duquesa. A estrela da TV americana, que também admitiu estar surpresa com o quão longe Megan foi e acusou a família real de Racismo.

Oprah explicou que ela tem Prepare a entrevista com antecedência com uma série de mensagens de texto É enviado aos cônjuges para se certificarem de que estão “na mesma linha”. “Quando estou trabalhando em uma entrevista significativa, sempre converso com o convidado sobre isso primeiro”, disse Winfrey. “Eu nunca tinha conhecido Harry e Meghan antes, mas mandei uma mensagem dizendo que as intenções eram muito importantes para mim. Diga-me quais são suas intenções para que possamos alinhar nossos objetivos. ”Ele então concluiu:“ Nossa intenção era dizer a verdade. Eles queriam contar sua história o mais honestamente possível”

Agora veremos o efeito do CV. O Palácio de Buckingham já está tremendo.