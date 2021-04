O Maserati Levante Hybrid também foi exibido na China

Apresentou Maserati a Expo Xangai o novo Maserati Levante Hybrid Qual modelo será mais importante na Europa. Em Portugal, deve ser o lançamento O SUV mais vendido com 5 metros de comprimento.

Nenhum fabricante pode se dar ao luxo de não possuí-lo Versões eletrificadas para reduzir o nível médio de emissões de dióxido de carbono (CO2) está na faixa. A Maserati introduziu recentemente um Ghibli Hybrid com mecânica híbrida moderada, para reduzir ligeiramente o consumo de combustível e as emissões de CO2, o que o favoreceria em termos de preço. Agora ele monta os mesmos veículos no Levante, seu melhor SUV com uma versão mais competitiva.

Maserati Levante Hybrid: Ficha técnica

Alma Maserati O Levante Hybrid é um motor 2.0 supercharged de quatro cilindros, movido por uma solução híbrida moderada de 48 volts, que oferece 330 cv e 450 Nm de torque a 2.250 rpm. A força é mais do que suficiente para Atinge 100 km / h em 6,0 segundos é um Velocidade máxima de 240 km / h, Todos eles têm um consumo médio de 10,2 l / 100 km na WLTP, correspondendo a 231 g CO2 / km.

Com estes novos mecanismos, o Levante Hybrid perde apenas 20 cv e 50 Nm para a versão mais barata de sempre, e está equipado com a mais silenciosa. 3,0 V6, 350 CV, 500 Nm. No entanto, a gasolina V6, que é mais pesada, reivindica a mesma aceleração (6 segundos de 0-100 km / h) e A velocidade máxima é 251 km / h, Com um consumo de 12,5 litros e 285 gramas de dióxido de carbono.

Além da nova mecânica híbrida leve, o Levante foi novamente renovado com algumas melhorias estéticas, com destaque para a grade e faróis de LED, com as três entradas de ar laterais ao lado das rodas anteriores aparecendo agora em tons de azul

Como os modelos Maserati mais recentes, o Levante Hybrid também se beneficia de conectividade aprimorada, o que há de mais recente em tecnologia de entretenimento, segurança e assistência ao motorista, bem como o sistema Alexa da Amazon e o Google Assistant. O novo Levante Hybrid começará a ser produzido no mercado europeu em meados de junho.