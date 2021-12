Arisa não esconde o fato de um sentimento especial

A cantora Arisa revela seu passado emocional, um sentimento muito especial nasceu e ela não tem medo de falar sobre isso publicamente

Arissa Ele voltou à cena musical com uma nova música, mas não é tudo. a comunicação dele Participe do Dancing with the Stars Ele também é cada vez mais seguido nas redes sociais, a ponto de receber um convite profissional de Rocco Siffredi, o famoso diretor italiano de filmes de prostituição.

A cantora está no auge de sua explosão profissional há vários meses Ele se despediu de seu atormentado caso de amor com Andrea Di Carlo, Por muito tempo, tornou-se um importante tópico de colunas de boatos. Agora Arisa está mais autoconfiante e focada na carreira em 360 graus, e não tem medo de provar isso nas muitas fotos postadas em seu feed do Instagram.

O sentimento, porém, é impossível não perceber é o que foi criado Entre Arisa e seu parceiro de dança Vito Coppola. Foi ela quem deu detalhes dessa relação, vamos ver o que ela falou.

Arisa revela sua relação com Vito Coppola: O sentimento está realmente lá, não só na dança

O sentimento está aí, mas os beijos só estão ali na frente das câmeras. Então explicou Arisa, currículo A relação que nasceu com a dança com o maestro Vito Coppola. “Ainda sou uma solteirona … e ele só me beija na frente das câmeras … ” A cantora admitiu com um sorriso.

Neste ponto, Arisa quis especificar que vive imersa em suas emoções, por isso o público pôde sentir essa sensação com Vito Coppola que se destaca até na dança:Sempre preciso de novas experiências,Até viver um beijo vivendo sem saber o que é me faz viver, isso me faz sentir viva … ”