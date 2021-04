Oscar, Bossini: Vamos sonhar juntos. Nomad está entre meus favoritos – cinema

“Estou pronto. Não sei qual será o meu destino. Mas se você quiser. Se me quiser, estou aqui. Vamos nos divertir e continuar a sonhar juntos”: Então, em inglês, Laura Bossini Em um tweet perto do início do Oscar, que a canção original indicada Io Si para a trilha sonora de Vida de Edoardo Ponti está à sua frente. Aqui estamos tremendo, estamos todos muito felizes – Bossini começou. É uma grande emoção, uma nova emoção. Não quero me acostumar a receber prêmios. Eu não tinha pensado nisso antes. Em meus 28 anos de trabalho nunca escrevi nada, mas desta vez preparei o discurso. ”

Nomadland voa para o Oscar, mas com que frequência surpresas potenciais se acumulam na véspera do evento: No final de uma temporada repleta de prêmios diferentes dos outros, entre festivais e celebrações cancelados através do Zoom, crítica julgada por unanimidade, o filme de Leon Duru em Veneza de Chloe Chow ganha na prestigiosa categoria, o melhor filme, a não ser … Starry Night pertence ao “Minário” do coreano-americano Lee Isaac Chung, ou à “Mulher Promissora” de Emerald Ferrell. Ambos também são candidatos a direção, roteiro e edição, e pelo menos um membro do elenco. Zhao também é favorito como o melhor diretor (fazendo a história em Victory como a primeira mulher não branca e a segunda mulher depois de Katheryn Bigelow em 2010 por “Hurt Locker”), mas não é certo que os chineses serão capazes de fazer um jogo de pôquer com as outras duas nomeações – Melhor Roteiro e Melhor Edição – se equiparando a Walt Disney no recorde de um ano de singles no Oscar: como escreveu um crítico da Variety, os jurados hoje preferem ter votos.

Nomadland, que fala sobre a vida nômade de idosos aposentados no oeste dos Estados Unidos, chega ao Oscar, na esteira de outros prêmios, incluindo o Globo de Ouro e, mais recentemente, o Bafta e o Spirit British Independent Film Award. E especificamente do Soul e do BAFTA há indícios de que a corrida de atores e atrizes ainda está aberta: Chadwick Bosman, a estrela de “Pantera Negra” que morreu de câncer em agosto passado aos 43 anos, foi escolhida até agora. Reconhecidamente para o último, a atormentada atuação em “Ma Rainey’s Black Bottom”, enquanto o British Spirit premiava Riz Ahmed (primeiro candidato muçulmano ao Oscar) pelo papel de um baterista que havia perdido a audição em “The Sound of Metal”, e o O tributo do BAFTA foi para Anthony Hopkins para o pai: Esta será a segunda estatueta do ator de “Silêncio dos Inocentes” de 83 anos. O Spirit também reabriu os jogos de melhor atriz: Carrie Mulligan está de volta aos trilhos em um triatlo contra Frances McDormand de “Nomadland”, Viola Davis “Ma Rainey” que deixa Vanessa Kirby para trás (“Pieces of a Woman”) e Andra Day (Billie Holiday). Se Yoh Jong Yun de Minari parece confiante de que é a melhor atriz coadjuvante, “Variety” registrou a possibilidade de Olivia Coleman (“Pai”) retornar enquanto seu homólogo masculino não terá história: Daniel Kaluuya em “Judas” and the Black Cristo “Ele levará a pequena estátua para casa batendo nele, entre outros, por sua estrela, Lakeith Stanfield.

O Union Station Academy Awards será transmitido em Los Angeles, com Dolby Theatre usado para apresentações solo durante o pré-show, incluindo os indicados para Melhor Canção Original: Laura Pausini competindo por “Io Si” Do filme “The Life Before You” de Eduardo Ponti. Há outra Itália que concorre aos domingos, incluindo Pinóquio de Matteo Garrone por moda e maquiagem, enquanto a música de Ludovico Einaudi (que Zhao também usa para “Nomadland”) é o pano de fundo para “O Pai” e Monica Bellucci no “O Homem Que Atores de Sold His Skin “para o tunisiano Kawthar Ben Haniyeh fez cinco filmes internacionais com” Quo vadis, Aida? ” , “Collective” (também nomeado para Melhor Documentário por “My Friend Under the Sea”), “Another Tour” de Thomas Winterberg (Favorito) e “Better Days”.