Como transmitir o Grande Prémio de Portugal

Semáforos de MotoGP 2023 acenderá com Grande Prémio de Portugal. Esperar pelos nossos pilotos é um circuito particularmente difícil que exige muito treino, força muscular e atenção sem distrações. Leva apenas um momento para sair do curso. Se você não quer perder um fim de semana emocionante Ative AGORA TV instantaneamente.

obrigado pelo Cartão esportivo Você tem acesso a todas as transmissões ao vivo em MotoGP 2023Mas também Fórmula 1. Além disso, você poderá desfrutar de todos os esportes que a Sky tem a oferecer como Liga dos Campeões, Série A, Rugby, Tênis, Basquete e muito mais. A vantagem é que durante o streaming você sempre pode levar seu conteúdo favorito com você.

MotoGP: escolha streaming sem riscos

Garanta streaming sem riscos onde e quando quiser NordVPN. Ative-o agora Esta VPN garante que você tenha uma conexão de dados otimizada para assistir ao Grande Prêmio de Portugal MotoGP sem buffer Sem interrupções. O segredo são seus servidores, aos quais você se conecta com um simples clique e que oferecem largura de banda ilimitada.

Além disso, é ótimo se você viaja muito, pois sua conexão também é roteada para um arquivo Túnel criptografado Para a mais alta privacidade e segurança. Você também poderá se conectar a redes WiFi públicas e hotspots desconhecidos sem correr o risco de ataques de hackers ou malware, que são muito frequentes nesses casos. Mas não só NordVPN Oferece muitas vantagens.

Na verdade, se você estiver fora da Itália, com Inscreva-se agora TV esportiva baixa Você pode ver tudo sem problemas. Isto é graças aos regulamentos executivos Possibilidade de transferência transfronteiriça O que permite trazer todos – ou quase todos – os programas disponíveis na Itália para a Europa.

Desta forma você poderá acessar o aplicativo oficial sem restrições geográficas Agora televisão Com os mesmos dispositivos que você normalmente usa. Escolha o programa desejado e comece a transmiti-lo Sem custos adicionais E também dos seguintes países:

Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Estónia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Irlanda, Islândia, Letónia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Baixos, Polónia, Portugal, República Checa, Roménia, Eslováquia , Eslovénia, Espanha, Suécia, Hungria.

Grande Prémio de Portugal: todos os programas de fim de semana

Vamos agora ver toda a programação do fim de semana com corridas Motocicletas Agora em Portugal no circuito de Portimão. Aqui está Calendário completo As etapas prescritas, para ver todas elas.

Sábado, 25 de março de 2023

9h40 Treino Livre de Moto3 3

10h25 Treino Livre de Moto2 3

11.10 Prática gratuita de motociclismo

11h50 Qualificatórias de motocicleta 1

12h15: Qualificação MotoGP 2

13h50 Moto3 Qualificação 1

14h15 Moto3 Qualificação 2

14h45 Moto2 Qualificação 1

15h10 Moto2 Qualificação 2

16h00 Corrida de motociclismo