BigMama, ele é quem ele realmente é no coração: ela é muito famosa, mas não se trata de sua amiga Lodovica

Parece que ela realmente gosta da Big Mama. Porém, não se trata da namorada dele, é “ela”.

Grande mãe Ela é uma jovem rapper que aos poucos está se tornando conhecida no mundo da música. Depois de se mostrar promissora entre artistas emergentes nos últimos anos, este ano participou de seu primeiro festival Sanremoconcorre com a música “A raiva não é suficiente para você“.

Infelizmente, não voou muito alto nas paradas, mas se saiu bem nas rádios e plataformas de streaming. Na verdade, a música receberá sua certificação muito em breve.

É uma música que a cantora se preocupa muito e fala sobre violência e bullying mas também sobre vingança. É basicamente uma música Pode tirar alguém de um momento ruim pelo qual está passando. É também por isso que Big Mama está tão orgulhosa dela, mesmo que ela não esteja tão orgulhosa quanto ela.

É algo ao qual você pertence Encharcado de amor Ele parece estar superando seus sentimentos pela namorada. Se isso não é amor, não sabemos realmente o que é.

Ligação sólida

A mamãe grande admitiu recentemente na sala do hotel “Verissimo” que a ama muito Amiga de Ludovica Lazzerini. Existe um amor puro e verdadeiro entre eles, e o relacionamento deles é especial. Eles parecem estar colaborando na composição de músicas juntos.

Ao mesmo tempo, porém Parece que não é o verdadeiro amor da cantora. Há “outra pessoa” por quem o coração da Big Mama bate. É sobre ela.

Macarrão, batata e provola, seu verdadeiro amor

O coração da Big Mama bate principalmente por ela, Macarrão, batata e provola. A própria cantora admitiu isso em Sanremo, quando abriu uma churrascaria no centro de Sanremo para divulgar sua música na competição.

Eu me diverti muito fazendo isso, A E apresentando seus pratos aos transeuntes e jornalistas. No entanto, ela não é a única artista a fazê-lo. Outros cantores de Sanremo também tentaram divulgar suas canções organizando atividades e iniciativas lúdicas. Angelina Mango, vencedora da Semana de Sanremo, por exemplo, abriu “Biblioteca chata“, um lugar para combater o tédio com diversas atividades.