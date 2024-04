Inês Tuccia chega à PlayBoy Portugal

Linda e sensual, modelo italiana Ines Truccia aparece em revista

Já conhecido pelos fãs da beleza italiana, Inês Truccia Ela continua sua jornada de sucesso em sucesso.

A modelo de luxo da Campânia aparece como você nunca viu na capa da revista completamente nua brincar de garoto Na versão portuguesa. A revista masculina, além da primeira página, dedicou a ela um artigo de 16 páginas na edição de outubro de 2017.

Agora é oficial que ela está entre as mulheres italianas mais bonitas e sexy do mundo, já que apareceu nas principais revistas italianas e não italianas (as mais famosas são Maxim, Ehm, Esquire, Sports Illustrated, Gq), que a definem como um ícone da beleza italiana. Um ensaio fotográfico quente onde ela não esconde suas curvas naturais. A sessão fotográfica foi realizada em Portugal por um fotógrafo internacional da Playboy Ana Dias.

É muito popular nas redes sociais e já o vimos este verão nos ecrãs da SportItalia num programa inteiramente dedicado à transmissão do futebol. Mediterrânea, olhos escuros, sorriso sedutor, hoje Ines Trocchia continua sendo uma das modelos italianas em maior ascensão que conquistou o público internacional com suas provocações.

Um novo capítulo na história desta magnífica beleza da Campânia, que abre portas para campos internacionais cada vez mais diferentes e mais orientados para o sucesso. Continue nos acompanhando para outras novidades.