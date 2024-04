Ricchi e Poveri, o segredo de Angela Brambati revelado: o que ela realmente bebeu antes de subir ao palco em Sanremo

Ricchi e Poveri são uma instituição da música italiana e apesar da idade são tão importantes quanto as crianças. Aqui está o que Angela Brambati bebeu antes de sua apresentação no Festival de Sanremo, sua resposta vai deixar você sem palavras.

Eles são um dos grupos italianos mais antigos da cena italiana de que estamos falando. Os ricos e os pobresE cujas canções permanecerão para sempre nos anais da canção. Suas músicas são conhecidas em todos os lugares, tanto que algumas ainda hoje são utilizadas Hinos Para competições esportivas.

Apesar disso, o treinamento passou por diversas mudanças ao longo dos anos, ou seja, o treinamento tornou-se mais complexo Cantores Os historiadores sempre estiveram unidos e estamos falando disso Angela Brambati e Angelo SotgioSeu relacionamento fraternal continuou por décadas. E pensar que quando eles eram jovens eles também tinham isso Flerte curto Terminou de uma forma muito natural. Quando o público os vê atuar, dadas as suas idades, 76 anos para ela e 78 anos para ele, muitos se perguntam por que eles bebem É muito agourento dar-lhe toda essa energia. Foi a isso que Angela respondeu.

Aqui está o que Angela Brambati está bebendo

Os ricos e os pobresEles provaram ter uma vitalidade inesgotável, sempre alegres, brincalhões e altamente carregados, e são amados por… Novas geraçõesque após sua atuação em Festival de Sanremo, eles começaram a segui-los mais. Vamos ser sinceros, todos nós gostaríamos de ser tão inteligentes quanto eles e vamos realmente tentar a assinatura. Angela Brambati e Angelo Sotgio não são apenas excelentes cantores, mas são pessoas em quem me inspiro.

Em uma entrevista recente com, Profeta, Os dois integrantes da banda responderam às perguntas do jornalista de uma forma bastante familiar e sarcástica, abrindo-se completamente sem filtros. Entre as muitas respostas que deram estava certamente a mensagem tranquilizadora que lhes enviaram São João Quanto à sua aposentadoria temporária, ele foi uma inspiração. Portanto, esperamos que suas palavras e experiências sejam suficientes para este ajudem-no E todos estão na mesma situação: “Também tive o mesmo problema, que superei parando e com a ajuda dos meus companheiros. Era 1972, eu era jovem e tinha medo de tudo. Chamam-se ataques de pânico”. ainda: “Eu não podia sair de casa. Hoje, com as redes sociais e tudo mais, a pressão ficou insuportável. Sangiovanni estava certo em parar e dizer isso. Ele é muito bom e vai retomar tudo.”Ângelo revelou.

Uma xícara por dia a partir de agora

Na mesma entrevista, o jornalista do, Profeta Faça esta pergunta especificamente, Os ricos e os pobres: “A propósito, muitas pessoas nas redes sociais estão perguntando o que há de tão especial em você porque você é tão engraçado: o que você faz consigo mesmo?”Auto Angelo Sotgio Ele simplesmente respondeu: “Nada, é apenas sorte.”E Angela Brambatti Para dar sua receita de vitalidade: “Eu, chá de ervas de framboesa.”

Obviamente, a partir de hoje, tomaremos um drink como o dele todas as noites. Brincadeiras à parte, tiro o chapéu para esses dois grandes artistas que, com seu habitual sarcasmo e habilidade, permanecerão imortais para sempre. Eles serão lembrados Admirado por todos.