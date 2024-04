Wrc: Dez anos desde o acidente de Latvala no Rali de Portugal

É verdade que o tempo voa. Os anos passam, e as temporadas competitivas também, com seus heróis e altos e baixos extremos, de modo que não percebemos o passar dos dias, e nos vemos olhando para trás e quase surpresos com o quanto passou diante de nossos olhos. Este também é o caso Edição do Rali de Portugal 2009

Estamos no meio da era Loeb, com a aquisição canibal paralela à crise que abalou todo o Campeonato Mundial de Rally. Apenas Citroën e Ford apareceram no início em caráter oficial naquela temporada, após a desistência de Subaru e Suzuki, e o início do campeonato não era um bom presságio no campo do entretenimento. Com efeito, quatro vitórias nas primeiras quatro corridas de Loeb deixaram uma primeira e decisiva marca no andamento daquele Campeonato do Mundo (que mais tarde terminou de forma muito mais tensa e contestada), com o jogo de póquer concluído precisamente por ocasião da prova portuguesa.

Mais do que mais uma vitória alsaciana, esta edição do Rally Lusitano ficou para a história porque “sediou” um rali. Os incidentes mais surpreendentes da história moderna dos principais campeonatos mundiais. herói, Jari Matti Latvala. Depois de dominar as primeiras especiais da primeira etapa, o finlandês (na altura com apenas vinte e quatro anos) deu uma demonstração do que, infelizmente, teria sido uma característica definidora da sua carreira; Muita velocidade, mas pouca disposição para alcançar resultados. A falha é ainda realçada pelo facto de ele estar nos seus primeiros anos como oficial do Campeonato do Mundo de Ralis.

Assim, apenas na quarta especial, JML foi protagonista de uma inesquecível cambalhota entre as árvores de uma ponte, após embater na ponte da esquerda anterior. Um percurso que ficou muito claro na mente de todos os entusiastas e que hoje, às vésperas da 7ª prova do Campeonato do Mundo de 2019, Comemorando seu décimo aniversário.