Wanda Nara e L-Gante estão namorando, Icardi: “Quando você volta?”

Mauro Icardi no ataque

Wanda Nara esteve na Argentina há algumas semanas filmando um programa de TV. Nas redes sociais, poste snaps e mostre as curvas drapeadas em looks glam que aparecem episódio após episódio, fazendo o coração de seus seguidores bater mais rápido. Entre os muitos que comentaram está também Mauro Icardi, que não hesita em enviar expressões de apreço e amor sob as fotos. Ela não responde, pelo menos publicamente, mas o jogador não perde a esperança de recuperá-la. Depois de viajar para lá para experimentar tudo, insira um de seus comentários diretos no Instagram com “eu te amo”, depois também “Quando você volta?”. Ela não respondeu diretamente a ele, mas disse aos seguidores: “Sinto que fui muito clara na história que publiquei sobre Mauro”.

Presença com L-Gante

Enquanto isso, a presença de Wanda Nara e do rapper L-Ganti tornou-se conhecida de todos. Ela confessou durante um programa de TV argentino: “A verdade é que nos conhecemos. Eu não a conhecia. Ela é uma mulher bonita.” Ele também explicou que dedicou uma música a ela: “Ela me inspirou com ela por algumas frases, mas não posso dizer nenhuma, porque estamos prestes a fazer um vídeo”, disse ele, e Wanda confirmou: “Ela está o mais bonito.” Enquanto isso, as primeiras fotos do casal começam a aparecer nas redes sociais diretamente da coleção de vídeos.

rumores de gravidez

Entre os muitos rumores que circulam sobre Wanda Nara, também há rumores de gravidez. Durante um convívio ao vivo, do qual L-Gante também participa, alguém lhe pergunta se a notícia tem fundamento. Wanda demora um pouco para negar categoricamente: “Não, não estou grávida. Pare de perguntar.” Mas o astuto rapper insiste: “E quem confirma isso?” Perguntou.

Eu amo Wanda Nara

Wanda Nara e Mauro Icardi se casaram em 2014 e têm duas filhas.

Francesca

E a

Isabel

. Quando o amor deles floresceu, ela ainda era casada

Maxi Lopez

que teve filhos com ele

Parabéns!

E a

Constantinou

E a

Valentino

. Após a separação, começou uma batalha legal e midiática proibida entre os dois Só saiu recentemente. No passado de Wanda, havia rumores de que também havia namoro

Diego Armando Maradona

: Apesar de suas negações, os rumores não param de correr. Já desde o final do ano passado A relação entre Wanda e Mauro foi hackeada De um suposto flerte com uma dançarina argentina

Eugenia “China” Suárez

. Naquela ocasião conseguimos consertar o relacionamento, e desta vez parece determinado a virar a página para sempre.