Costantino Vitagliano, a revelação chocante de De Filippi: “Você está fingindo…”

Todos se lembram da participação de Costantino Vitagliano em homens e mulheres. De fato, o ex-tronista entrou imediatamente no coração do público feminino com seus olhos azuis e expressões astutas. Ele agora fez declarações sobre Maria de Felipe que deixaram todos sem palavras. Veja o que o modelo disse…

No início dos anos 2000, Costantino Vitagliano era muito popular em todos os clubes e discotecas italianos. De fato, depois de se tornar Famosa graças ao programa de homens e mulheresSua popularidade explodiu. Então ele começou sua carreira como modelo e começou sua fama como um playboy que faz as mulheres cederem com seu olhar gelado.

Sua carreira sofreu um revés após os escândalos relacionados a Valetopouli. Ele deve muito a Maria de Filippi, que o colocou no topo. No entanto, tem sido usado recentemente Não exatamente palavras suaves em relação ao inquilino. Para saber o que ele disse…

O que Costantino Vitagliano faz hoje?

Hoje, Costantino Vitagliano atua como modelo, mas não tem mais os mesmos ritmos do passado. Ele mesmo disse: “Se eu puder, ainda uso minha fotomas já tenho 25 anos de contribuições Eu me aposentei. Continuo indo à academia e me cuidando. A verdade é que o mundo em que vivi não existe mais. Não há lugar para esta TV. E não há lugar para pessoas como eu na TV.”

O ex-Tronesta disse que experimentou ataques de pânico no momento de maximizar seu sucesso, devido ao ritmo intenso e à pressão do trabalho. Ele disse: “Eu pensei que era o Super-Homem e que meu corpo poderia lidar com o estresse. Na verdade, o corpo o levantou, mas a mente não. Tive ataques de pânico, Por 10 anos eu não tive mais uma vida. Sempre trabalhei, fazia 3 programas por semana, estava em todo lugar. Então o castelo caiu e todos nós caímos.”

Aqui está o que ex-Tronista tinha a dizer sobre Maria de Filippi

Fora dos holofotes da TV, Costantino agora sente que não tem mais nada a perder e se expressa de forma franca e sincera. Nem sequer poupou Maria de Filippi, embora lhe deva o sucesso.

De fato, ele declarou durante uma entrevista sobre o locutor: “De Filippi se irrita se eu digo que sou um tronista por excelência. Fingindo não ficar com raiva E ele nos faz pensar que ele é muito inteligente, mas no mundo todos nós ficamos bravos com algo até mesmo com pessoas inteligentes. eu e philips Nós usamos um ao outroEu concordei em aproveitar ao máximo tudo isso.”