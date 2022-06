Último encontro com “Boss Inguise”

O quarto e último encontro, terça-feira, 21 de junho, às 21h20 da Rai 2, com Boss disfarçado, Docu-Reality, apresentado por Max Giusti, conta as histórias de empresários que decidiram assumir o desafio de trabalhar uma semana junto com seus funcionários disfarçados. O protagonista desta última missão é Gerardo Acampora, CEO da Mega Pizza, empresa que produz balcão de pizza para distribuição em massa. Sediada no Distrito Industrial de Gorizia, emprega cerca de setenta funcionários e produz trinta mil pizzas artesanais diariamente, distribuindo-as em três continentes. Em sua aventura secreta, o chefe da Acampora conhece seus dois funcionários: Alexandro, que o ensinará a embalar pizzas para envio, Tatiana, que o orientará no preparo dos ingredientes, e Pina, que lhe mostrará como embalar em um vácuo de pizza. Como sempre, Max Giusti também entra em campo, disfarçado, para ajudar o presidente e desta vez, com uma nova identidade (não mais Giovanni, da Toscana, mas Pasquale, de Nápoles) fazendo hora extra: primeiro trabalhando ao lado de Alessandro, preparando a massa e em Flatten a pizza, depois dorotia com o recheio de mão.

Os trabalhadores, ocupados trabalhando com seu patrão ou com Max Giusti (ambos disfarçados) foram informados – para não levantar suspeitas – que o documentário “De Volta ao Trabalho – Missão ao Trabalho” está sendo filmado.