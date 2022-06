Agência de Notícias dos Emirados – Autoridade de Rádio e Televisão de Sharjah “Khorfakkan” ganha três prêmios no Festival Internacional de Cinema de Athvikvaroni 2022

Sharjah, 20 de junho de 2022 (WAM) – Khorfakkan, a Autoridade de Rádio e Televisão de Sharjah, com sua primeira produção cinematográfica inspirada no livro de Sua Alteza Sheikh Sultan bin Muhammad Al Qasimi, Membro do Conselho Supremo e Governante de Sharjah, ganhou três prêmios prêmios na exposição Athvikvaroni. Festival Internacional de Cinema da Índia.

O filme épico, baseado no livro histórico “Khorfakkan Resistance Against the Portuguese Invasion in September 1507”, ganhou três categorias, incluindo Melhor Filme Asiático, Melhor Fotografia/Longa-metragem e Melhor Realizador Asiático/Longa-metragem.

O Festival Internacional de Cinema de Athvikvaruni é realizado anualmente em Chennai, capital de Tamil Nadu, que abriga a segunda maior indústria cinematográfica da Índia.

O primeiro filme foi produzido para a Sharjah Radio and Television Authority em colaboração com a Get Go Films Limited, dirigido pelo irlandês Maurice Sweeney e pelo britânico Ben Moll. Uma equipe de mais de 300 pessoas, incluindo artistas e produtores árabes e dos Emirados, trabalhou no filme, filmado pelo cineasta irlandês Richard Kendrick nas costas, fazendas e montanhas da antiga cidade de Khorfakkan. Os locais foram cuidadosamente selecionados para serem o mais próximo possível dos locais reais dos 1.507 eventos.

O filme foi exibido nos cinemas dos Emirados Árabes Unidos e em plataformas online, além de ser transmitido em canais de entretenimento a bordo em operadoras locais e GCC.

A equipe de filmagem inclui o ator sírio Rashid Assaf, que interpreta o general Afonso de Albuquerque. os atores dos Emirados Ahmed Al Jasmi, Mohammed Al Ameri e Dr. Habib Ghuloom; Sírio Qais Sheikh Najib. Mansour Al-Faili, Abdullah bin Haider, Abdul Rahman Al-Mulla, Muhammad Juma’a, Ashjan, Badur, o falecido ator Hamid Smbej, Qassem Melhou e os artistas infantis, Abdul Rahman Al-Murabba’ e Abdullah Al-Jarn.

Traduzido por: Hussein Abu Ela.

http://wam.ae/en/details/1395303059163