Homens e Mulheres, Ida Platano no Hospital: ‘Não estou bem’

nos últimos dias, Ida Platano, A senhora de Brescia do programa de namoro homem e mulherEla desapareceu gradualmente das mídias sociais, apesar de por várias semanas não perder a oportunidade de atualizar e cumprimentar os fãs, falar sobre suas férias e momentos cotidianos.

ontem , senhora do tronoExplique o que está acontecendo e não parece haver nenhuma boa notícia. Ida Na verdade postou uma foto de Sort A hospitalAs imagens são acompanhadas por estas palavras:

“Olá minha linda… quis dizer que não desapareci, mas infelizmente neste período não estou me sentindo bem…”

Ainda não está claro qual é o problema específico e por que ele solicitou uma visita ao pronto-socorro.

nos últimos dias plátanoAo vivo nas redes sociais, ela se jogou implacavelmente contra os haters malucos em seu perfil que mantêm frases muito obscenas e degradantes, muitas vezes incluindo também o filho. “Quero dizer, para aqueles que continuam escrevendo sobre meu filho, eu disse para você escrever sobre mim, mas não sobre ele. Eu simplesmente não deixo.” O cabeleireiro anunciou sua origem em Palermo e se mudou para Brescia ainda muito jovem.

Ida também recebeu ameaças de morte A quem ele queria responder com estas palavras:

“Eu não sei quem está por trás dessa conta – Ida começou no Instagram – Não importa se é homem ou mulher, mas o que você come de manhã? Veneno. Consciência porque eu ajudo. Se você não ‘Eu não me importo se eu não estiver lá amanhã de manhã, isso importa'” Meu filho e todas as pessoas que me amam e minha família.”