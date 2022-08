A Orquestra Juvenil encanta – La Voce di Rovigo

Noite dedicada à música: “Ea banheira na quarta-feira à noite” interpretada pela orquestra juvenil “Gmo”. Na Piazza del MUNICIPIO, enquanto nas diferentes lojas havia uma banda de rock, house music e karaokê.

Esta quarta-feira de verão também viu os muitos pontos de entretenimento no centro histórico, pensados ​​para jovens e idosos, que animaram a baixa. “Ea banheira na quarta-feira à noite”, – uma forma de evento organizada por profissionais, com a ajuda da administração municipal – No passado dia 3 de Agosto, fez da música o herói, através da orquestra “Jmo – Jovens Músicos de Ossola”.nascido em 2001 da ideia do maestro Alberto Lanza: dar aos “músicos iniciantes” a oportunidade de ter sua primeira experiência musical.

A orquestra inclui jovens músicos com idades compreendidas entre os 12 e os 30 anos, Quem fez uma apresentação incrível na Piazza del Municipio: Para comemorar os primeiros vinte anos de atividade, a formação lombarda presenteou o público com um repertório composto por trilhas sonoras dos filmes e musicais mais famosos de todos os tempos, retiradas de filmes e musicais conhecidos como “O Fantasma da Ópera” e “Piratas do Caribe” e “Era Uma Vez no Oeste”, “Príncipe do Egito” e “A Estrela de Jesus Cristo”.

Depois do palco Cavarzerana, a orquestra continuará a sua digressão italiana, mas ao longo dos anos a banda também se apresentou na Suíça, Áustria, Alemanha, Portugal, Bélgica, Inglaterra e Escócia.. Além disso, quarta-feira “Ea banheira” também viu a apresentação da banda de rock “Old’s cool” no jardim de verão “otium” no Bar Roma, curtindo música dos anos 60 e 70, enquanto no bar “La piazzetta”. Na Via Pescheria um aperitivo com house music a partir das 18h a noite toda. Por fim, karaokê na sorveteria “Scacciapensieri”, enquanto no adro havia um parque de diversões infantil, com puffs, algodão doce e doces.