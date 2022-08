Reação a Katina, mais críticas: os autores estão na grelha

Mais protestos chovem no quiz do Rai Uno: desta vez foi a solução do Last Word que não convenceu

Outro episódio de reação em cadeiaOutro resmungo. muito popular Mostra do Concurso Rai Uno feito por Marco Lorne Mais uma vez fazendo alguns espectadores rugirem. No episódio que foi ao ar em 9 de agosto de 2022, houve uma mudança de guarda: os heróis formados pelo trio “I Terno Secco” tiveram que deixar espaço “O sol e a lua” Quem os derrotou nesta fenda? acordo vencedor Então você chega a L’Ultima Catena. Aqui eles se deram 88 mil euros e depois caíram para 11 mil devido a vários erros.

Estas são as palavras de d A última série:

mascarar

traje

inteira

leben

flor

lábio

Boca

amargo

mastigar

Pneus

inchado

pano

barco

Aqui está o último passo, A última palavra: o termo “Barca” e a ideia de “Co….e”. O trio, sem ideias, decidiu comprar o segundo item, uma opção que reduziu o prêmio em dinheiro para € 5.500. Esta é a situação:

“Estou solitário Luna”, depois do conciliabolo de sempre para poder encontrar a solução, resolvi focar na palavra “municipal”. Uma pena, porque a palavra exata que os autores escolheram para o link é “condição”. “Estar no mesmo barco, estar no mesmo estado, essa era a chave. Depois a forma física, a condição física”Marco Lorne explicou ao informar os três jovens do erro.

Tudo acabou? No vídeo, no Rai Uno, sim (como sempre, a linha foi para o TG Uno), nas redes sociais, não. Na verdade, a reação em cadeia da hashtag acabou indo para o topo Twitter Com muitos usuários não convencidos pelas escolhas feitas pelos autores da visualização de teste.

Pagamos esses autores? O barco não tem nada a ver com isso! “, Um espectador comentou, sem encontrar um link razoável, disse ele. “A própria palavra ‘desenhado’ esta noite!”Outro usuário ecoou, nada satisfeito com a solução proposta. “Mas neste momento pode ser qualquer coisa se eles fizerem essas conexões fora de alcance.”Outro internauta, Thunder, gosta do programa de teste. ainda: “Puro lixo esta noite” “Mas às vezes os autores só veem as conexões entre as palavras” “Mas com o barco.” CONDIÇÃO… Bem, parece-me n/a… .ata! Boa noite a todos!!

Não é a primeira vez que parte da audiência resmunga e protesta contra as escolhas autoritárias do principal programa da televisão estatal. Por exemplo, aconteceu há alguns dias, quando Al Prats ganhou o número máximo de € 71.500.