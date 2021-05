De Laurentiis explica ao Napoli: “O novo treinador já foi escolhido, não será Conceição”

Vincenzo letizia

Jornalista esportivo, nascido em Nápoles em 16 de fevereiro de 1972. Numerosas experiências profissionais: Colaborador dos jornais “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA”, “DOSSIER REVISTA”, “CRÓNICAS DE NÁPOLES” e das revistas mensais “L’OASI” e “IL VUMIRESE”. Correspondente de Nápoles para “IL GOLFO”, editor do periódico “CORRIERE DEL PALLONE”, editor-chefe do semanário de apostas desportivas “PianetAzzurro FreeBet”. Chefe dos Serviços Desportivos da “CORRIERE DI CASERTA”. Entre os colaboradores do “Laboratório de Jornalismo e Comunicação” de Michel Plastino. Correspondente da Rádio “Zona Mista”, transmitido pelo CRC Itália. Diversas vezes em programas de TV convidados “Campania Sport” e “BREAD AND BALL” no canal 21, “ULTRAZOOM” transmitido pela TCS, “TRIBUNA Sport” transmitido pela Televomero, “Sotto Rete” transmitido pela TLA. Criador e colunista da WEB / RADIO transmite “MONDO CALCIO” na Tele5 Napoli todas as segundas-feiras às 18h00 e sextas-feiras às 21h30. Todos os sábados à tarde, por volta das 16h30, editava a coluna da rádio “RADIO PUNTO ZERO” (FM 102,00) “LA BOLLETTA” dentro do popular programa “Zero Magazine” transmitido das 16h00 às 19h00 (em www.rpz . Em transmissão ao vivo). Criador e apresentador do programa CALCIOMERCATO & BET MONDIALI que foi ao ar na Area Blu TV durante a Copa do Mundo na África do Sul. Comentador regular do programa de TV “AREA AZZURRI” emite todas as terças-feiras às 21h00 no terreno digital “AREA BLU TV”. Convidado regular do programa “Sorrisos e Bolas” veiculado na Rádio Punto Novo e na Capri Event TV. Opinião sobre o programa “NAPOLI CALCIO LIFE” transmitido pela Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autor e produtor do programa “PIANETAZZURRO TV”, transmitido pela RTN.

Atualmente: Presidente, Associação de Jornalistas AGiCaV; Editor-chefe do periódicoplaneta azul“; Gerente Geral do portal de esportes homônimo www.pianetazzurro.it para o site de notícias e entretenimento www.campaniaveritas.it E um guia gastronômico www.golosando.eu