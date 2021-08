Mili Carlucci, a decisão sensacional de Ray: é oficial

Pouco antes do início da nova temporada de Dancing With the Stars, Rai anunciou um novo elenco de Milly Carlucci

Falta agora cerca de um mês e meio antes do início da nova temporada de Dançando com as estrelas. O show apresentado por Workaholics Millie Carlucci Imperdível para os italianos no sábado à noite e vai começar tudo de novo 16 de outubro Horário nobre da Rai 1 com muitas novidades.

Não é mais um mistério que a nova versão do programa não contará contra a presença da bailarina. Raimundo Todaro, ele passou para a competição após muitas desavenças sociais entre ele e Carlucci.

Hoje em dia, há muitos rumores sobre quem fará parte do show: Muitos nomes combinados com o programa Rai O que certamente verá Marco Castoldi (também conhecido como Morgan) entre os protagonistas. Mas as notícias sobre Millie não terminam aqui porque Ray tem outra surpresa reservada para ela.

Millie Carlucci, Ray dedica um especial a ela: Quando ela vai ao ar

Na verdade, será um apresentador de TV O protagonista de um dos episódios mais recentes de Techechetè, Formato Rai que mostra os momentos históricos da nossa televisão no ar. Porém, o container que o público tanto adora estará pronto em alguns dias e Episódio de 6 de setembro Ele se concentrará inteiramente em uma das showgirls de vida mais longa da TV italiana.

Na verdade, Carlucci se orgulha de Palmas incríveis de sucessos da TV: De Renzo Arbore, Games Without Borders e We Bet Che, ao último Dancing with the Stars e The Masked Singer. Estas são apenas algumas das atuações de Milly que com certeza serão lembradas neste evento especial.

Além do episódio dedicado a Carlucci, o contêiner Rai também passará por outra pequena mudança: conforme relatado por davidemaggio.it Um programa especial intitulado “A beleza da transmissão ao vivo”. Quem vai coletar um? A série “Patos históricos”: Eles vão desde os erros de Mara Vinier e Raffaella Cara até os erros de Antonella Clerici. A data é 1º de setembro.