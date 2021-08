Férias na Espanha, Grécia, Croácia, Portugal, Itália e França

Quem vem de férias para a Irlanda e planeja partir em setembro tem a vantagem de saber o que esperar do aeroporto de verão no meio da baía.

Embora alguns estados tenham começado a suspender as restrições, outros continuam operando porque o número de casos do governo é alto.

Muitas regiões implementaram uma certificação digital Covid para a entrada na maioria das atividades internas, portanto, listamos abaixo tudo o que você precisa saber antes de viajar para a Espanha, Grécia, Croácia, Portugal, Itália e França.

Espanha

Requisitos de Admissão: Os viajantes para a Espanha devem ter um certificado digital do governo que atesta a imunização completa pelo menos duas semanas antes da viagem.

Você também deve preencher um formulário de verificação de saúde antes da partida, encontrado no aplicativo Spanish Travel Health, e depois receber um “Código QR de verificação rápida” para enviar a bordo.

Crianças menores de 12 anos estão isentas dos requisitos de teste ou isolamento.

regras governamentais: As restrições na Espanha variam de região para região e incluem capacidade reduzida em bares e restaurantes, redução do horário de trabalho e solicitações de toque de recolher.

O uso de máscara é obrigatório em ambientes fechados ou ao ar livre, bem como em transportes públicos.

Mais informações sobre as restrições em cada região podem ser encontradas no site oficial do Turismo espanhol em inglês.

De volta à Irlanda: Antes de retornar à Irlanda, todos os passageiros devem preencher um Formulário de Rastreamento de Passageiros (PLF) pelo menos 24 horas antes do voo.

Se você não tiver um certificado digital do governo certificando a vacinação ou recuperação, deverá fornecer prova de um teste PCR negativo 72 horas antes do envio.





Grécia

Requisitos de Admissão: Entrar na Grécia para evitar um período de isolamento de 7 dias requer um certificado governamental de vacinação, recuperação ou resultados negativos do teste de PCR.

O Formulário de Localização do Viajante (PLF) deve ser preenchido com pelo menos 24 horas de antecedência (horário grego) na chegada e é um requisito estrito antes da entrada.

Os testes aleatórios de antígenos ainda estão por vir e se aplicam a todos que viajam para a Grécia, independentemente de seu testemunho. Se você se recusar a ser selecionado, as autoridades têm o direito de recusar a entrada no país.

regras governamentais: A partir de 13 de setembro, todos os turistas e locais desprotegidos serão banidos de todos os bares, restaurantes, museus e eventos cobertos, a menos que haja evidências de resultados negativos de testes do governo.

Autoridades de saúde impõem toque de recolher na região de Messínia de 27 de agosto às 01h00 às 06h00 e estendem as mesmas medidas às cidades de Creta, Sanya, Heraklion e Retmenou, até 1º de setembro.

O toque de recolher está em vigor em Sanya e Heraklion desde 6 de agosto e em Retimno desde 18 de agosto e as pessoas só podem sair de casa para fins essenciais.

As restrições nacionais incluem o uso obrigatório de máscaras em locais públicos fechados e áreas externas lotadas.

De volta à Irlanda: Antes de retornar à Irlanda, todos os passageiros devem preencher um Formulário de Rastreamento de Passageiros (PLF) pelo menos 24 horas antes do voo.

Se você não tiver um certificado digital do governo certificando a vacinação ou recuperação, deverá fornecer prova de um teste PCR negativo 72 horas antes do envio.

Croácia

Requisitos de Admissão: Um certificado digital do governo da UE é necessário para todos os viajantes que chegam, seja para vacinação, recuperação ou teste negativo.

Os viajantes para a Irlanda devem completar o estudo online Modulu antes de sua vinda.

Isenção de fazer um teste PCR negativo ou teste rápido de antígeno para crianças menores de 12 anos de idade com um pai / responsável legal aprovado pela UE.

regras governamentais: Restrições comuns em todo o país incluem o uso de máscara ao ar livre, manutenção de uma distância corporal de 1,5 metros, manutenção de uma distância corporal, uso de máscaras e desinfecção das mãos antes de entrar em locais públicos.

De volta à Irlanda: Antes de retornar à Irlanda, todos os passageiros devem preencher um Formulário de Rastreamento de Passageiros (PLF) pelo menos 24 horas antes do voo.

Se você não tiver um certificado digital do governo certificando a vacinação ou recuperação, deverá fornecer prova de um teste PCR negativo 72 horas antes do envio.

Portugal

Requisitos de Admissão: Pode entrar em Portugal a partir da Irlanda com vacinação, recuperação e teste negativo (72 horas antes da partida); Tanto a PCR quanto o antígeno são aceitáveis.

Os viajantes provenientes de países de alto risco ou aprovados pelo Governo Digital da UE (500 casos por 100.000 casos nos últimos 14 dias) devem cumprir um período de isolamento de 14 dias após a entrada em Portugal continental.

regras governamentais: Restaurantes, bares, cafés e sobremesas estão abertos e fechados até 2h. M., mas apenas para grupos de 8 e 15 pessoas.

Os espaços culturais com eficiência de 75% e os serviços de alojamento são considerados “limpos e seguros”, permitindo a identificação de empresas e serviços que implementaram medidas avançadas de saúde e segurança.

Máscaras são obrigatórias em ambientes internos e externos em locais públicos, enquanto atividades de distanciamento social também estão sendo implementadas.

De volta à Irlanda: Antes de retornar à Irlanda, todos os passageiros devem preencher um Formulário de Rastreamento de Passageiros (PLF) pelo menos 24 horas antes do voo.

Se você não tiver um certificado digital do governo certificando a vacinação ou recuperação, deverá fornecer prova de um teste PCR negativo 72 horas antes do envio.



(Foto: SIPA USA / PA Images)



Itália



Requisitos de Admissão: Na chegada, um certificado do governo da UE de vacinação, tratamento ou teste negativo (dentro de 48 horas da chegada) deve ser apresentado junto com o formulário de rastreamento de passageiros.

Se você não tiver um certificado Covit digital da UE, poderá entrar na Itália até 30 de agosto de 2021, mas deve ter uma vacina aprovada pela EMA, certificado de recuperação Covit-19, teste de antígeno COVID ou teste molecular. 19 negativos (PCR) antes da partida.

regras governamentais: Obrigatório dentro da máscara e certificado digital da UE, Covit tem acesso a muitos lugares públicos:

Mesas internas em bares ou restaurantes

Eventos públicos, eventos esportivos e competições

Acesso a museus, instituições culturais e exposições

Acesso a piscinas, ginásios e spas (cobertos)

Conferências, conferências e exposições

Parques de diversão, centros comunitários e centros comunitários (internos)

De volta à Irlanda: Antes de retornar à Irlanda, todos os passageiros devem preencher um Formulário de Rastreamento de Passageiros (PLF) pelo menos 24 horas antes do voo.

Se você não tiver um certificado digital do governo que ateste a vacinação ou recuperação, deverá fornecer prova de um teste PCR negativo 72 horas antes do envio.

França

Requisitos de Admissão: A Irlanda está atualmente na “Lista Verde” da França, portanto, se você estiver totalmente vacinado, tiver um teste de antígeno negativo ou teste RT-PCR 72 horas antes da partida, ou tiver evidências de recuperação do Golfo, você pode entrar sem isolamento.

regras governamentais: As restrições atuais significam que uma licença de saúde é necessária para acessar locais e eventos culturais e de entretenimento com mais de 50 pessoas.

A partir de 9 de agosto, será necessário emitir uma autorização de entrada em bares, restaurantes, autoridades locais, hospitais, lares de idosos, residências e alguns centros comerciais destinados a viagens inter-provinciais de avião, trem ou ônibus.

Para parques de campismo e outros hotéis de férias, deve ser apresentado um visto de entrada no momento da chegada.

De volta à Irlanda: Antes de retornar à Irlanda, todos os passageiros devem preencher um Formulário de Rastreamento de Passageiros (PLF) pelo menos 24 horas antes do voo.

Se você não tiver um certificado digital do governo que ateste a vacinação ou recuperação, deverá fornecer prova de um teste PCR negativo 72 horas antes do envio.