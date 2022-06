Fedez na gravação de áudio quando descobriu o tumor: “Não quero morrer” – Corriere.it

A partir de Maria Volpi

Em seus stories do Instagram, Fedez postou parte da sessão que teve com o psiquiatra no dia em que descobriu que tinha câncer no pâncreas.

Um novo passo na história de uma doença vídeos. O cantor escolheu compartilhar outra lembrança com seus milhões de seguidores, esta muito especial: sua sessão com um psiquiatra no dia em que foi diagnosticado com câncer de pâncreas. O rapper sempre falou sobre sua doença pelas redes sociais, desde o diagnóstico até o momento da operação, e conviveu com a esposa Chiara Ferragni, que não o deixou em paz.

Um grito de alegria e dor para a Agência Fides, com a abertura do artista na manhã de domingo compartilhando reflexões sobre a descoberta do câncer de pâncreas. A cantora, aliás, nos stories do Instagram compartilha não apenas palavras, mas também trechos de sessões de áudio da psicóloga que remontam ao momento da descoberta da doença. Bom dia – escreve Fides -, não sei por que hoje decidi ouvir a audição do psiquiatra no dia em que descobri que tinha câncer de pâncreas. Choro – volta a escrever – choro de alegria e de dor. Para Fedez, um pensamento poderia me destruir mais do que o medo da morte, de não lembrar dos meus filhos, ele revela, e depois me perguntar se tudo isso realmente me ensina. Porque o homem – como ele diz – tende a se distanciar e esquecer. E eu não quero isso. Porque Fedez, sobretudo – escreve ele, enquanto o som curto é passado junto com o choro do artista durante a sessão com o psiquiatra – não quer esquecer que coisas importantes não são coisas. Deixe essa janela aberta o tempo todo. com o coração. READ Horóscopo de amanhã, 18 de setembro de 2021 - Barba Negra

O rapper mostrou publicamente suas lágrimas, a dor e o sofrimento que sentiu naquele momento e seus pensamentos em relação à esposa Chiara Ferragni, que passou por um caminho tão difícil com ele. Depois, há você, que tem que ser mais forte do que qualquer outra pessoa, Fedez escreveu uma carta de acompanhamento para a voz com que ele fala enquanto chora para seu psiquiatra. Tome essas palavras que você fez como achar melhor: desejo de participar, delírios de caráter ou narcisismo para si mesmos. Eu não me importo muito. Só quero que quem se depara com uma situação semelhante saiba que é perfeitamente normal sentir algumas sensações, diz ele, depois acrescenta: Você não está sozinho, não é um estranho, a mensagem com o desejo um dia.