Morreu o produtor musical Piero Sugar, marido de Caterina Caselli – Corriere.it

O editor era filho do fundador da Messaggerie Musicali. Com a cantora, que logo se torna sua esposa, eles têm um filho, Filippo, que agora dirige a empresa

O produtor musical e editor Piero Sugar, marido de Caterina Caselli, que morreu na noite de 12 de junho em sua casa em Milão. Nascido em 1937, é filho de Ladislao Sugar, conhecido por fundar a Messaggerie Musicali e dirigir a CGD. Depois de ingressar na empresa de seu pai no final da década de 1960, Piero tornou-se seu diretor administrativo, liderando-a com grande sucesso. O funeral terá lugar no dia 13 de junho, à tarde, na Basílica de São Marcos em Milão, em privado, por decisão da família, que optou pelo sigilo absoluto neste momento. Reserve sempre foi um empreendedor, capaz de moldar o mundo da música com intuição, mas sempre mantendo distância dos holofotes. Nem mesmo seu casamento na época tentou esse cavalheiro do show, que não era fascinado pela fama ou pelos holofotes.

Qualidades que imediatamente conquistaram Caselli, foram descobertas por aquele que mais tarde se tornou seu sogro. Foi Ladislao Sugar quem notou a cantora no Piper em Roma, em 1965, e a gravou um ano depois do hit que ninguém pode me julgar. Assim, Piero Sugar e Caterina Caselli se conheceram muito jovens e se casaram em 1970, quando ela tinha 24 anos. No ano seguinte, nasceu seu filho Filippo, hoje à frente dos negócios da família. O casal sempre foi muito próximo, dando vida a uma parceria que também dá certo. Em 1989, Caterina Caselli Sugar fundou a Insieme-Sugar, que mais tarde se tornou The Sugar Company. Filippo Sugar também atuou como presidente do Siae de 2015 a 2018. Os artistas da equipe incluem Andrea Bocelli, Mallika Ayan, Negramaro, Raphael Gualazzi, Madame, Motta e Sangiovanni. Entre as muitas memórias públicas, também as do Ministro da Cultura Dario Franceschini, que deu a conhecer: com Piero Sugar, o mundo do entretenimento italiano perde um grande herói: um editor de música e produtor musical que ao longo de sua longa carreira conseguiu prever isso . Vezes, experimente e aposte em novos talentos. Neste dia triste me relaciono com a dor de sua esposa Caterina Caselli, a dor de seu filho Filippo e os muitos amigos e colegas que o acompanharam em sua vida.