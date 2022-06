Mina Settembre (re), um país de dieta aos nove

Aqui estão os horários do guia de TV do horário nobre para domingo, 12 de junho de 2022: O que você vai assistir? Quem você acha que vai ganhar o lance da #AscoltiTv? Por favor, deixe-nos saber que estaremos saindo com você a partir das 10 Radiostonata. com Com #AscoltiTv pela Radiosoap.

1 Rai, 21h45: Mina Steamer | Repetição

05 × 1 Pai Akram: Mina e Domenico vão para Lucia Imbrotta, uma mulher solteira que engravidou por fertilização in vitro na Bélgica, que fica imediatamente desempregada e prestes a ser demitida: A mulher pede a Max, sócio do banco de Titi, que prometa suspender a hipoteca, mas o banco mudou sua mente e Max a aconselhou a vender o apartamento para Julio, amigo de seu corretor de imóveis com quem ele dividiria os lucros, antes que o próprio banco começasse a fechar a execução. Mina conta a Titi sobre o comportamento de Max (repetido, aparentemente), mas acha difícil acreditar. Mina conhece os pais de Lúcia, enfrenta resistência de seu pai Armando, mas entende sua mãe Mirella. Titi conversa com um homem com quem Max briga em sua presença e pede desculpas a Mina por não acreditar nela, então tenta convencer o próprio Max a dizer a verdade sem sucesso. Em memória de seu pai (a quem há uma biblioteca) na Universidade Federico II, Mina notou alguns buquês de flores semelhantes aos da foto de seu amante. Mina suspeita de Adriana Rispoli, que agora ocupa o estúdio de Vittorio, e fala dela, insultando a mulher que via no homem apenas uma figura paterna.

Rai2, 21h15: Palermo-Pádua – Série C / Lega Pro | o último

O estádio de Renzo Barbera estava praticamente esgotado dias atrás, antes mesmo da blitzkrieg de Rossano no jogo de ida (1 a 0 assinado por Floriano), que permite ao Palermo jogar com dois gols em três, mas o placar está entre Rosanero. O vermelho e branco de Pádua é o final. Quem vai para a segunda divisão? Comentário de Giuseppe Galati e Mario Soma, entrevistas de Lucio Micheli.

15h15: Dupla verdade

Filme 2016 por Courtney Hunt com Keanu Reeves e Renee Zellweger.

Mike Lasseter, 17, foi encontrado na cena do crime com a arma do crime na mão e acusado do assassinato de seu pai. O advogado amigo da família, Richard Ramsay, promete à viúva Loretta que será capaz de inocentar seu filho. Testemunha após testemunha fica claro que todos estão mentindo sobre reconstruir o que aconteceu e a tensão está aumentando.

Canal 5, 21h25: Sargento Rex | Primeira TV

Filme 2017 por Gabriella Copperthwaite com Kate Mara e Bradley Whitford.

Um cachorro treinado para lutar ao lado dela permite que uma mulher salve muitas vidas enquanto está na linha de frente no Iraque. Megan decidiu se interessar em treinar Rex depois de saber que ele era muito agressivo e tinha problemas com outros membros das forças armadas. Junto com seu amigo de quatro patas, a mulher completou mais de 100 missões até que seu destino foi testado depois que ela foi ferida em uma explosão.

Itália1, 21h25: Ressaca

Filme Todd Phillips em 2009 com Bradley Cooper e Ed Helms.

Em um futuro próximo, quando uma raça alienígena ataca a Terra com um ataque implacável que nenhum exército no mundo pode conter, o tenente William Cage é um oficial que nunca participou de um único dia de combate quando foi despachado sem cerimônia. missão suicida. Morto em poucos minutos, Cage desperta inacreditavelmente e é forçado a lutar e morrer repetidamente, em um loop de tempo contínuo. Mas a cada luta, Cage se torna mais habilidoso em lidar com o inimigo, junto com a lutadora das forças especiais Rita Vrataski. Enquanto Cage e Rita continuam lutando contra os alienígenas, a repetição de cada batalha os aproxima cada vez mais de uma solução para aniquilar o inimigo.

Rete4, 21h25: Zona Bianca

Um novo compromisso com o programa liderado por Giuseppe Brindisi, que seguirá a triagem das cartas relacionadas ao referendo sobre justiça.

La7, 21h15: Não é a pista – Avanços.

TV 8, 21h30: Ataque ao Poder – Olympus Has Fallen

Filme 2013 por Antoine Fuqua com Gerard Butler e Aaron Eckhart.

Um pequeno grupo de terroristas iniciou uma ousada emboscada à luz do dia na Casa Branca, contornando o prédio e levando o presidente Benjamin e sua equipe como reféns dentro do bunker presidencial subterrâneo. Seu objetivo é colocar toda a nação dos Estados Unidos sob controle. Enquanto uma batalha campal se desenrola no gramado da Casa Branca, o ex-oficial de segurança presidencial Mike Banning se junta à briga, apenas para descobrir que ele é o único membro sobrevivente do Serviço Secreto no prédio. Banning usa seus preparativos e conhecimento detalhado da Câmara para se tornar os olhos e ouvidos do porta-voz da Casa Branca Alan Trumbull e seus assessores. Enquanto os invasores começam a executar os reféns ameaçando matar muitos mais se suas exigências não forem atendidas, Banning tenta localizar o filho do presidente, escondido em algum lugar dentro do prédio, e resgatar o chefe. A mesma coisa antes que os terroristas pudessem colocar seu plano em ação.

Nove, 21h35: País da Dieta | episódio final

A segunda e última data do novo desafio: Perca 500 kg em 100 dias. Os heróis são o prefeito de San Leo (Rimini) e seus moradores. Com Roberto Valbussi, Amauris Perez e a especialista Carla Lertola. O narrador é Jin Gnocchi.

Guia de TV Outros Canais Gratuitos

20 – 20h45: Suíça – Portugal – Liga das Nações – futebol

16h20: Filha do Lobo – Filme

Iris, 21h15: Os Lugares Escuros – Nos Lugares Escuros – Filme

5 Ray, 21h15: concerto para Milão 2022 – Música

RaiMovie, 21h10: A extraordinária jornada de TS Spivet – Filme

RaiPremium, 21h20: Chefe incógnito – Precisão

Céu 21h20: 47 metros – Filme

Vinte e sete, 21h10: Dúvidas inesperadas – Filme

La5, 21h10: Grande verão – Filme

RealTime, 20h25: 90 dias para se apaixonar: longe dos EUA – Precisão

Cine34, 21h10: Rico, tão rico… Praticamente de cueca – Filme

Foco, 21h15: Liberdade – Além das Fronteiras – Documentário

TopCrime, 21h10: Colombo – Série de TV

MediasetItalia2, 21h15: Mãe – Série de TV

MediasetExtra, 21h15: Brignano com O – Zelig Speciale – entretenimento