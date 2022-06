«O casamento com meu marido, um flash na neve. Vivo sem estratégia e gostei »- Corriere.it

Atriz: “Trabalhei em um bar e o Nirvana mudou minha vida. Dário Argento? Cheio de contradições, sério e engraçado. Uma vez eu fingi ser alérgico: ele foi pessoalmente buscar remédios para mim”

Ele vive de impulsos, mudanças de direção e emoções dispersas. “Sou assim desde que, quando criança, disse que queria ser médico por razões humanitárias.” Curioso, pronto para gastar. Morou em Barcelona, ​​​​Roma, Paris e Nova York. Oitenta filmes, ótima produção, ótimas apostas, “sempre arriscando pessoalmente”. O sucesso veio como um raio do nada. Anos de estudo, pesquisa e análise aprofundada. “Sim, eu sou um valente, sempre pronto para questionar a si mesmo.” Capaz de construir uma carreira internacional: Godard, Minguela, Pranag, Figes, Ferrara.

Próxima curva de Stefania Roccauma atriz NirvanaE a monstro no coração E a combustível @ A tendência se chama: “Tenho vontade de criar meus próprios mundos. Até agora estive dentro do videogame criativo dos outros. Agora eu gostaria de programar aquele videogame. Mas sem nunca esquecer que sou atriz.”

Ela tem marido, Carlo Capasa, empresário e presidente da Câmara de Moda, e dois filhos: Leon, 14, e Zino, 12. “Nos casamos durante as férias em Nova York com as crianças. Twinkle: Estava nevando, estava frio e eu não tinha o vestido certo. Foi divertido. ‘Pegue o palco grande silêncio Dirigido por Maurizio Di Giovanni com Massimiliano Gallo e dirigido por Alessandro Gasman. Ele tem um diploma de roteiro nascido nos meses de bloqueio, inspirado no romance tempo de todos Por Maria Corti: Vai ser um filme que ele vai dirigir. Prepare o monólogo para a próxima temporada mãe de Eva Do livro de Silvia Ferreri: Uma mulher espera do lado de fora da sala de cirurgia, em uma clínica em Belgrado, enquanto sua filha de 18 anos se transforma em homem.

Mensagem corajosa.

“Seja sempre você mesmo, não se preocupe em ser diferente. Mas no texto não há apenas o tema das pessoas transgênero. Ele também fala sobre a relação de uma mãe com sua filha, sobre o conflito de gerações”.

O tema da diversidade te fascina?

“Não devemos ter medo do confronto porque isso nos ajuda a destacar nosso jeito de ser especial. Nem as provisões do vizinho. Diversidade é criatividade, é engajamento. Quero que o mundo do cinema e das séries de televisão receba a mensagem completa.”

Como era Stefania antes do cinema?

“Uma garota trabalhadora, mas não uma nerd. Em busca de liberdade e independência. Uma observadora, uma sonhadora. Com muitos amigos e um forte senso de dever. Ela respeita as regras da família. A famosa bolsa do ator ».

A família estava com ela?

“Quando eu disse ‘quero ser atriz’, meu pai estava atacando: Estude, Stefania, que é melhor! Ele pensou que iria me passar, e que eu acabaria mudando de ideia, amém. Na universidade escolhi psicologia, ciência alimentar e ciência. Enquanto isso, perguntei sobre as escolas de atuação. Luca Ronconi era meu ídolo. Eu o conheci no dia errado. Ele treinou e dirigiu os alunos violentamente. Fiquei com tanto medo que decidi mudar de cidade. Tive a sensação de que ficar longe de Turim teria ajudado minha pesquisa. Eu queria participar.”

Assim, aos 22 anos foi a Roma para se matricular no Centro Experimental de Cinematografia.



“Eu disse ao meu pai: tenho que tentar, não posso viver com arrependimentos para sempre. Em Roma, vivi uma vida boêmia. Sustentei-me trabalhando em um bar, Indies Company. Correu bem. Fiz as primeiras coisas. Nirvana . Conheci Gabriel Salvatores, um professor, tão curioso quanto eu.”

Você poderia dizer que ela tinha chegado. Enquanto isso?

“Fui morar em Nova York. Estudei na Hunter College High School. Quando saí falava inglês com um estranho sotaque japonês. Queria saber mais sobre o método e me inscrevi no Actors Studio. Eles me aconselharam pegar uma carruagem e limpar minha língua.Enquanto isso, para me sustentar, fiz um cappuccino no Caffè Dante e coquetéis no Lucky Strike em Manhattan. Nirvana Ele tinha acabado de sair. Nós o apresentamos no Festival de Cinema de Cannes e estou completamente imerso na nova aventura.”

Nos Estados Unidos, conheceu Jean-Luc Godard.

“Inversão de marcha dentro fora . Ele era produtor e professor, e o diretor era Rob Tregenza. Ele está localizado nas montanhas de Maryland. A neve está louca e estamos trancados em casa. O filme era mudo, todas as tomadas em sequência. Reprodutível por dentro e por fora. Lá dentro, os pacientes estão inquietos. Eu fazia parte do mundo exterior. Fui voluntário na fronteira. Comigo, um ex-padre soldado de guerra. Godard queria nos dizer até que ponto os limites da insanidade se foram. Os estudos de psicologia têm sido muito úteis para mim.”

O que Godard estava perguntando a você?

No set ele não tinha preâmbulo. Ele não estava se dirigindo a nós, mas às nossas personalidades. Ele aparecia e me dizia: Ah, por que você não me deu a pílula hoje? Depois de quatro semanas de confinamento solitário, perguntamos a ele: Jean-Luc, por favor, vamos conversar Por pelo menos três minutos, se não, poderíamos ter realmente surtado. Ele jogou junto. Ele disse: ‘Ok, cada um de vocês escreve um monólogo por você. Nós demos tudo de nós, mas ele Nunca usei esses pneus. Mas no final ele os deu para nós.’ Perdi meus olhos em movimento.

Vergonha.

“Estou incomodado com o convite. Perdi todas as minhas fotos. Em Paris, quando conheci meu marido Carlo, guardei minhas lembranças em um armazém inundado. Afinal, sempre acreditei que a vida deve ser vivida sem colete salva-vidas. Todos me dizem: Stefania, pare e faça coisas mais seguras. Eu não posso fazer isso. Meu objetivo é viver, conhecer pessoas interessantes, experimentar a beleza e me conectar com as pessoas. Ela não tinha estratégia. Eu me diverti”.

Com Anthony Minghella em 1999 ele lançou o filme “O Talento do Sr. Ripley”.

“Quando nos conhecemos eu estava interpretando Joana d’Arc com Walter Le Molly. Para mim, teatro significa Jerome Savary, com quem trabalhei Doce IrmaRobert LePage, que me dirigiu Polígrafo, e Le Moli de fato. Safari é sátira, brincadeira e imaginação. Inovação Lepage. Le Molly introspecção e elegância criativa.

Então, Minghella?

“Eu me apresentei a ele com a cabeça raspada. Eu estava magra como um pedaço de pano. Ele estava procurando uma mulher do sul imagine. Ele me disse, meu Deus, mas você parece mais alemão do que italiano. ele mudar de ideia. Eu roubei um vestido da década de 1940 da mãe do meu amigo na época, e coloquei lentes de contato escuras e uma peruca preta. Percebo que posso fazer isso. No set, em Ischia, Anthony foi gentil, poético e muito atento aos atores ».

Entre sua residência está Kenneth Brana.

Energia do Vulcão. Fui para Londres, ele me fez cantar e dançar sapateado. Love’s Pain Lost é um antigo musical inglês. díficil. Eles colocaram um marco ao meu lado, Timothy Spall me intimidou. Prana percebeu meu desconforto: Qual é o problema, Stefania? Respondi: não sei, Ken, talvez não esteja preparado para isso. Ele me ensinou uma lição que nunca esquecerei: se você sente que tem limites, use-os. No filme, ela interpretou uma mulher analfabeta. A lâmpada se apagou.

Com Mike Viggis lançou “Hotel” em 2001.

“Experimentador excepcional. O momento é certo para ele. Tudo é calculado e cronometrado. A matemática encontra a arte abstrata. Inesperado, moderno, muito britânico ».

Ao contrário de Abel Ferrara que a dirigiu em “Mary” (2005) e “Go Go Tales” (2007).



“Abel é mais ‘italiano’: ele também se expressa com movimentos corporais. Para ele não se aplicam as regras e regulamentos predeterminados. Mudança, revolução, transtorno. Ele odeia a reprodução da realidade. Exige imediatismo e naturalidade. Nos atores em os dois filmes foram Forest Whitaker, Juliette Binoche, Matthew Modine, William Dafoe, Uma Experiência Única.

Ela é a namorada de Cate Blanchett.

“Eu a conheci no set de Minghella, no entanto, com cenas diferentes. Nós nos unimos instantaneamente. Somos diretas e não temos medo de dizer o que pensamos. Fomos notadas por Anthony e tomadas como irmãs no paraíso de Tom Tykwer. que ele produziu. E lá os tapas voaram… em um instante. Dramaticamente, Kate sentiu como se eu estivesse prestes a esbofeteá-la e disse: “Ei, me dê um toque. Eu a vi novamente no show de Giorgio Armani alguns anos depois . Ele me abraçou: ” Stefania, você se lembra? ‘. Ainda estamos em contato ».

Depois, há os irmãos Taviani.

“Filmei com eles uma minissérie para televisão, ressurreição . Eu ainda tinha que terminar o filme com Cate Blanchett, corri para a Sibéria. Para não perder tempo, eles me deram um jato particular. Fabuloso! Eu me senti como uma rainha em Marte. Foi nessa viagem que descobri que amava muito a Terra. Mal podia esperar para voltar a ficar de pé.”

Com Dario Argento, ele filmou “O Cartillo”.

“Tem um mundo muito especial. Ele é um pai/professor. Cheio de contradições. Sensível e forte. A vítima e o carrasco. Sério e divertido. Uma vez eu fiz uma brincadeira com ele. Coloquei um algodão na boca e simulei a alergia, ele mesmo foi na farmácia comprar meu remédio.

Cristina Comcincini?

“Quando você me chama monstro no coração Eu morava em Paris. Eu tive que interpretar uma mulher cega. Para me preparar, fui a uma instituição como voluntária. Acompanhei os cegos e comi com eles. A faísca, no entanto, não se apagou. Percebi que há uma diferença entre cegos de nascença e aqueles que se tornaram cegos. Fui até a saída. Ele me disse: eu não vejo desde os 16 anos. Eu me tornei seu assistente. Explique-me: você ouve o som dos chinelos? A partir daqui você entende o que os que estão ao seu redor estão vestindo, seja homem ou mulher, pesado ou leve, agressivo ou não.”

Qual é a principal educação que você dá aos seus filhos?

“Encontre sua paixão e conquiste-a com método. É escolhido por instinto, é construído por vontade. Esta é a verdadeira liberdade. Mas para chegar lá você tem que se conhecer e respeitar a si mesmo e o que está acontecendo ao seu redor.”