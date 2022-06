Ouça a análise da TV 12 de junho de 2022: Serena Rossi vence o replay. O Sargento Rex não morde. Voe Palermo Pádua. Gilletti (com Salusti) supera Brindisi e Santoro. Ferrari em fumaça e grama ok para Berrettini

Melhores programas de TV para ouvir: On Rai1 Tg1 20 para 3,756 milhões e 27,37%; usual desconhecido Em repetições 3,537 milhões e 22,3%. Tg1 De 13,30 a 3,485 milhões e 26,76%

Muitos esportes foram exibidos na rede no domingo, 12 de junho, em um dia que também apresenta votação administrativa e votação no referendo (com datas relevantes de checagem de imprensa no final da noite). A segunda partida final das eliminatórias Série CE a Palermo Pádua Com o último lugar para pegá-lo B. série, que Rosanero ganhou de 1 a zero, foi transmitido tanto pela Rai2 quanto pela Sky. lá Fórmula 1 As duas da tarde Eles têm uma Ferrari O motor quebrou cedo e foi atingido novamente Red Bull Foi ao vivo no Sky às 13h00 e foi adiado na Tv8 às 17h00. Partida final Stuttgart Campeonato na grama entre Mathieu Beretini E a O britânico Andy Murrayque venceu os três sets do tenista italiano em seu retorno, foi um salário exclusivo da tarde, após Fórmula 1. se conhecer A liga das nações O horário nobre apareceu na Sky para coincidir com a partida de Palermo, enquanto 20 . foi transmitido Suíça e Portugal RaiSport. é transmitido Milão Bolonha Eliminatórias de basquete.

Nesse contexto, o replay da novela foi transmitido na Rai1 Mina setembroEnquanto Rai2 focou na Série C e Rai3 sugeriu o filme Dupla verdade. Do outro lado da cerca pública, Cologno programou o filme na TV One Sargento Rex no Canale 5, enquanto o filme cult foi transmitido na Italia 1 Ressaca. Rete4 a área brancaE a Giuseppe Brindisi Sugestão entre os convidados Michele Santoro, Huara Borselli, Vladimir Laccoria, Giada Trippi, Alessandro Secci-Boni, Marco Bertozzi, Gaetano Pedola, Roberto Politi, Ignazio Curao, Maurizio Gaspari, Francesca Scopelletti, Piero Sansonetti, Matteo Ricci, Romanso Morezzo, Antonio Caprarica, Mario Dobovi Adenolfi , Sabrina Scampini, Antonella Boralevi, Gianluigi Paragon.

em La7 Massimo Gilletti com não é o anel Ele respondeu a Brindisi retornando à sua viagem à Rússia e conversando com ela Alessandro Salusti, Alessandro Orsini, Adolfo Orso, Tommaso Cerno, Guido Crosetto, Luigi de Magistris, Daniela Santanche, Michele Gubitosa, Sergio Izzi, Valerio Laino, Enrico Schettino e Francesca de André. Veja como o Auditel mede as massas.

Ouça TV no início da noite: Mina setembro Permanece estável e ajusta facilmente o filme à primeira TV

No Rai1 uma réplica da fantasia Mina setembrocom Serena Rossi, Giuseppe Zino, Giorgio Pasotti, Valentina D’Agostino, Cristian Vilangeri, Nando Paoni, Massimo Wertmuller, Rosalia Porcaro No elenco, tinha 2,759 milhões de espectadores com uma participação de 16,8% (2,8 milhões de espectadores e 17,7% há sete dias). filme Ali Kanal 5 Sargento Rex com Kate Mara e Bradley Whitford2.062 milhões de espectadores ganharam 13,4%. Na partida Rai2 Palermo Pádua, Válido para upgrade em B. série, uma participação de 1,380 milhão e 8,6%, 133 mil espectadores e 0,8% na Sky, efetivamente ultrapassando 1,5 milhão, o que é uma grande sensação para a terceira divisão, e todas as outras propostas atingiram menos de um milhão de espectadores. No Rai3 o filme verdade dupla com Keanu Reeves e Renée ZellwegerObteve 881 mil espectadores e por 5,4%. O filme Itália 1 Remanescentescom Bradley Cooper e Ed Helms Teve 743 mil espectadores e uma quota de 4,8%.

Ouça uma discussão na TV: Gilletti venceu o Sunday Challenge entre Rete4 e La7, que discutiu sua viagem a Moscou com Salusti e depois também deu entrevistas a Alessandro Orsini. Brindisi não pica com Santoro e Vazulu

Concentre-se novamente na história da guerra na Ucrânia, mas também nas eleições e referendos administrativos, na programação de programas ao vivo detalhados de Rete4 e La7. em La7 Não é a arena Recebeu 774 mil espectadores e 6,2% (887 mil espectadores e 7,1% de share há sete dias). em Rete4 área branca Ele alcançou apenas 494 mil e 4% (568 mil espectadores e 4,6% há sete dias).

Ouvintes de TV esportiva: Rosse Rosse com 9,2% de atraso na Sky, 10,3% de atraso na Tv8. No meio, Berrettini tem 3,6% sobre os salários

On Sky às 13h00 Transmissão ao vivo de Fórmula 1com o Grande Prêmio do Azerbaijão vencido Max Verstappen Todos os carros italianos que tiveram problemas de motor receberam 1,150 milhão de espectadores e uma participação de 9,2%. na TV8 Grande Prêmio de Fórmula 1 O Azerbaijão, às 17h, obteve 1,068 milhão de espectadores com uma taxa de 10,3%. Também na Sky das 15h00 às Campeonato ATP de Estugarda ganhei isto Matteo Berrettini 346mil espectadores e 36%. nos 20 Suíça e Portugal Ele convenceu 554 mil espectadores com 3,4%. No céu às 21h15 Palermo PáduaRetorno final dos playoffs Série CEle marcou 133 mil espectadores no Sky e 0,8%.

Ouça a TV digital original no horário nobre: ​​a Liga das Nações vence em 20

nos 20 Suíça e Portugal Ele convenceu 554 mil espectadores com 3,4%. na TV8 para Ataque ao poder – O Olimpo caiu 400 mil espectadores, 2,6%. No filme Rai A extraordinária jornada da TS Pivet Ganhou 336 mil espectadores com uma taxa de 2,1%. em cima do crime Colombo 301 mil espectadores em 1,8%. em La5 ótimo verão 271 mil e 1,7%. no Rai4 filha do lobo 259 mil espectadores, um aumento de 1,6%. Sobre Íris lugares escuros Para 244 mil espectadores e 1,6%. No Cinema 34 Praticamente muito rico em sua calcinha para 234 mil espectadores e 1,46%.

no Ray Sport Basquetebol Milão – Virtus Bologna 229 mil espectadores, 1,4%. de 27 dúvidas inesperadas para 201 mil e 1,25%. em tempo real 90 dias para se apaixonar 197 mil e 1,2% e depois 294 mil e 2,2%. Centro liberdade 182 mil e 1,14%. No Ray Premium chefe furtivo 178 mil espectadores, 1,1%. em Rai5 Uma festa para Milão 2022 162 mil espectadores a 1%. no rio nov Um país com uma dieta para 132 mil espectadores em 0,8%.

Ouça TV durante o dia

Acesso ao horário nobre. em Rai1 Soliti Ignoti – Voltar Foi seguido por 3,537 milhões de espectadores, representando 22,3%. em Canale5 Corrida Papersima para 2.233 milhões de espectadores, ou 14,4%. Sobre a Itália 1 NCIS – Unidade de Prevenção ao Crime para 1,055 milhão de espectadores e 6,9%. em Rai3 arquivos sap Teve 526 mil espectadores com uma taxa de 3,5%. em Rete4 contracorrente Reuniu 665 mil espectadores, ou 4,5%, na primeira parte, e 681 mil espectadores, ou 4,3%, na segunda parte. em La7 No ar Para 861 mil espectadores e 5,6%. Na TV 8 4 restaurantes Ganhou 387 mil espectadores com 2,5%. no rio nov Pequena grande Itália Reuniu 208 mil espectadores com uma taxa de 1,4%.

começo da noite. em Rai1 Reação em cadeia – acordo vencedor 2,344 milhões de espectadores, 22,3% reação em cadeia para 3,232 milhões de espectadores, ou 27,4%. em Canale5 Em frente primeiro! 1019 milhões de espectadores e 10%, Encaminhar postagem! 1.586 milhões de espectadores, 13,7%. em Rai2 NCIS Los Angeles 544 mil espectadores, ou 4,1%. Sobre a Itália 1 CSI você me ama 425.000 espectadores, 3,3%. em Rai3 TgR 1,681 milhão de espectadores, 13,6%. em Rete4 tempestade de amor 688 mil espectadores e 5%. em La7 Como entregar em 10 dias 160 mil espectadores, 1,5%. Na Tv8 – 17.56 às 19.41 – Ligado Grande Prêmio de Fórmula 1 O final do Azerbaijão ganhou 1,068 milhão de espectadores com uma taxa de 10,3%.

De manhã. em Rai1 linha Azul 13,3% semanalmente 18,5%, Países que você vai 17,8%, na foto dele 20,4%, Bloco sagrado 22,8%. em Canale5 Tg5 manhã Em 23,61%, o Bloco sagrado em 15,71%. em Rai2 Rádio 2 Clube Social 4,9%. Em Rai 3 ou mesmo não 2,3%. Na rede 4 casa de Vianello 3,25% e 3%. em La7 o todo 4,4% e 3% de participação. ao meio-dia. em Rai1 raia de verão verde em 24,36%. em Canale5 Histórias de Milaverdi 11% no primeiro dente e 13,95% no segundo dente enquanto maçã verde em 19,32%. em Rai2 Shakespeare e Hathaway 2,3%. em Rai3 O lugar certo 1,53%. em Rete4 ao lado de animais 3,1%. em La7 O ingrediente perfeito 1,7%.

Tarde. em Rai1 Dominica V – o melhor 1.791 milhões de espectadores 14,7% na primeira parte e 1.562 milhões de espectadores e 13,8% na segunda 1.522 milhões de espectadores 14,6% na final. Com o coração – em nome de Francisco 1,318 milhão de espectadores, equivalente a 13,9%. no canal 5 navio de Noé 2.116 milhões de espectadores, ou 16,4%. lindo 1.879 milhões de espectadores, ou 15,2%. próximo vida 1,780 milhão de espectadores, 15,4%. Grande Hotel 1.127 milhões de espectadores e 11%, ilumine seus olhos 832 mil espectadores com 8,8%. Em Rai3 a data com meia hora mais Conquistou 942 mil espectadores com uma taxa de 8,8%, Meia hora mais mundo por vir 687 mil espectadores, 7,1%. Grupo Kilimanjaro 503 mil espectadores, 5,2%. Na rede 4 Pense maior 345 mil espectadores, 3,1%. Diários de Guerra TG4 295 mil espectadores a 3%. em La7 Bela Itália em movimento 259 mil espectadores, 2,2%.

A segunda noite. Na irrigação 1 – de 22,46 a 0,59 – de porta em porta 1,1 milhão de espectadores e 11,6%. no canal 5 TG5 noite para 682 mil espectadores, ou 8,4% Argônio 297 mil espectadores com uma quota de 7,3%. em Rai2 Domingo de esportes de verão para 376 mil espectadores e 4,6%. Sobre a Itália 1 Casa do Cassino 437 mil espectadores com uma quota de 6,7%. Em Rai 3 Especial TG3 Foi assistido por 494.000 espectadores, com uma taxa de 4,8%. Na rede 4 Vita e Virgínia 108 mil espectadores, 3,2%.

