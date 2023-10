«Procedimento de Sanremo? Não é meu trabalho. Melancia? A opinião é a opinião de quem está no governo” – Corriere.it

Showman, mas também jornalista quando necessário. Fiorello A pergunta mais “urgente” do CEO da Rai queima imediatamente Roberto Sérgio: “É verdade que Monstros Ele vai passar para o nove?”, pergunta ele após os rumores que se espalharam nas últimas horas sobre o programa. Francesca Fagnani Ele deixará a televisão pública. “Não”, é a resposta direta do CEO.

A pergunta e a resposta continuam nos tons claros que são a chave do seu sarcasmo: “Não deixe isso escapar de nós. Ela disse a Francesca que iria No nove Eu vou na casa dele e furo os pneus dele Máquina Mentana». Então ele fala sério: “Chega dessa história de que todo mundo está migrando, Rai é ​​sempre Rai e não TeleMeloni, já que existia TeleDraghi, TeleMonti e assim por diante. Rai é ​​sempre amado, como uma mãe, quem está no governo.” O tema de Sanremo é incontornável: “Não é meu trabalho, você ainda não entendeu? Quando me perguntam “quando você vai receber Sanremo”, não digo que estou ofendido, mas quase. Estou fazendo outra coisa, se eu apresentar o Sanremo depois da 4ª música ficarei muito entediado. A verdade é que fiz cinco Sanremos seguidos, porque este ano sairemos do Hotel Ariston com o nosso copo.”