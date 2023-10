Fim de semana da Sky Sports Motors | MotoGP Japão, SBK Portugal, WRC Chile e GTWC Barcelona

chegando céu E transmitir em agora Mais um fim de semana cheio de adrenalina. de Quinta-feira, 28 de setembro para Domingo, 1º de outubro Consultas com duas e quatro rodas com Motocicletas, SBK, WRC E GTWC.

Começamos com Grande Prêmio do Japão O MotoGP está ao vivo na Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP e é transmitido no NOW, com a história de Guido Meda e Mauro Sanchini e as incursões do insider Mattia Pasini. Vera Spadini conduz insights pré e pós-corrida. Na noite entre sábado e domingo, a partir de 3h40 o Aquecimento Da classe superior, então as corridas: Moto 3 em 5em 6.15 Moto 2 E Corrida de motos às 8h. Além disso, mais uma vez no Campeonato de MotoGP, sábado, 30 de Setembro, às 7,55A não perder Corrida de velocidade.

No mesmo fim de semana, não perca o encontro em Portugal com Super motocicletas E campeonatos WRC No Chile e GTWC Para Barcelona. Todo fim de semana de carros Atualizações contínuas Também no canal All News Céu Esportes 24.

Motocicletas – Grande Prêmio do Japão

AO VIVO NO SKY SPORT UNO e SKY SPORT MOTOGP, agora com transmissão gratuita na TV8

Sexta-feira, 29 de setembro

1h55: Treino Livre 1 Moto3

2h45: Treino Livre 1 Moto2

3h40: Treino gratuito de motociclismo 1

4h40: Ao vivo no ringue

6h10: Treino Livre 2 Moto3

7h: treino livre de Moto2

7h55: Treinos livres de MotoGP 2

9h15: show ao vivo do Paddock

9h45: Hora do talento

Sábado, 30 de setembro

1h35: Treinos livres de Moto3

2h20: Treinos livres de 3 Moto2

3h05: Treinos livres do MotoGP 3

3h45: Eliminatórias de MotoGP

4h40: Ao vivo no ringue

5h30: Paddock ao vivo

5h45: qualificação de Moto3

6h40: qualificação de Moto2

7h30: Paddock Live – Autódromo

7h55: MotoGP

8h45: show ao vivo do Paddock

9h30: Hora do Talento

Domingo, 1º de outubro

3h40: Aquecimento da motocicleta

4h: Desfile dos Fãs de MotoGP

4h30: Paddock ao vivo

5h: Corrida de Moto3

6h: Paddock ao vivo

6h15: Corrida de Moto2

7h15: Paddock ao vivo

7h30: Rede

8h: MotoGP.

9h: Zona Vermelha

10h: Corrida de motocicletas para autópsia

SBK: Roteiro portugal

AO VIVO NO SKY SPORT MOTOGP E TRANSMITINDO AGORA

Sexta-feira, 29 de setembro

11h25: FP1 Superbike

15h55: FP2 Superbike

Sábado, 30 de setembro

11h40: Super Bowl SuperSports 300

11h20: Superbowl SuperSports

12h05: Superbowl de Superbike

13h35: Corrida 1 Supersport 300

14h45: Pré-Superbike

15h: Primeira corrida de superbike

15h35: Após a corrida

16h10: Corrida 1 Supersport

Domingo, 1º de outubro

10h45: Pré-corrida

12h: Superbowl Speedway

12h15: Após a corrida

13h25: Corrida 2 Supersport

14h45: Pré-Superbike

15h: Corrida de Superbike 2

15h35: Após a corrida

16h10: Corrida 2 Supersport 300

WRC/Rally do Chile

AO VIVO NO SKY SPORT F1, SKY SPORT UNO e AO VIVO AGORA

Sábado, 30 de setembro

15h: Primeiro palco de TV

22h: Segundo palco de TV

Domingo, 1º de outubro

Duas horas da tarde: terceiro palco televisivo

18h: Power Stage

GTWC/Barcelona

AO VIVO no SKY SPORT MAX e transmitindo agora

Domingo, 1º de outubro

THE MOTORS WEEKEND na TV8 (Canal 8 TDT, Sky can. 125, Tivusat can. 19)

Esta noite entre sexta-feira, 29 e sábado, 30 de setembro



03:45 GP do Japão de MotoGP (qualificação) Ele vive

04h40 Coluna Paddock Live – Grande Prêmio do Japão Ele vive

05h30 Coluna Paddock Live – Grande Prêmio do Japão Ele vive

05:45 GP do Japão de Moto3 (qualificação) Ele vive

06h00 GP do Japão de Moto3 (qualificação) Ele vive

06:45 GP do Japão de Moto2 (qualificação) Ele vive

07h30 Paddock Live Sprint GB Japão Coluna Ele vive

08:00 MotoGP Japão MotoGP (corrida de velocidade) Ele vive

08h45 Coluna Paddock Live Sprint GP Japão Ele vive

Sábado, 30 de setembro



14h45 Coluna pré-WorldSBK Portugal Ele vive

15h00 Campeonato do Mundo de MotoGP, Portugal (Corrida 1) Ele vive

15h30 Coluna Post WorldSBK Portugal Ele vive

Domingo, 1º de outubro



08h30 Coluna Paddock Live – Grande Prêmio do Japão adiado

09h00 GP do Japão de Moto3 (corrida) adiada

10h00 Paddock Live Column – Grande Prêmio do Japão adiado

10h30 GP do Japão de Moto2 (corrida) foi adiado.

11h15 Coluna ao vivo do Paddock – Grande Prêmio do Japão adiado

11h30 A revista MotoGP Grid GP Japão foi adiada

12h00 O GP do Japão de MotoGP (corrida) foi adiado.

13h00 O Grande Prémio do Japão foi adiado para a coluna da zona vermelha do MotoGP

14h00 Campeonato do Mundo SBK Portugal (Superpole Race) Adiado

14h30 A coluna Post WorldSBK Portugal foi adiada

14h45 Coluna pré-WorldSBK Portugal Ele vive

15h00 Campeonato do Mundo de MotoGP, Portugal (Corrida 2) Ele vive

15h30 Coluna Post WorldSBK Portugal Ele vive

