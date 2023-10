Big Brother 30 de outubro, indicados e eliminados. Uma tempestade entre Beatrice Luzzi e Alex Schwatzer

No Segunda-feira, 30 de outubro, episódio do Big Brother Em meio às polêmicas – basta pensar nas que já acontecem há alguns dias Beatrice Luzzi e Alex Schweitzer O que Walker se viu cedendo ao seu pedido para poder ver fotos do episódio em que a atriz afirmou achar o atleta fascinante – houve a eliminação da concorrente e as indicações.

Os candidatos do episódio anterior corriam o risco de serem eliminados: Massimiliano Varese, Valentina Modeni, Beatrice Luzzi, Giuseppe Garibaldi e Grecia Colmenares. O público optou por não salvar a Sra. Faisão Valentina Modini. Que, depois de sair ileso de tantas nomeações, foi agora obrigado a desistir.

Depois, há espaço para novas nomeações. Era o favorito da casa Anita Ulivieri, Ciro Petrone, Angelica Baraldi, Paolo Masella, Giampiero Mogini. Foi o imunológico emitido por Cesara Bonamisi Grécia Colmenares e Giuseppe Garibaldi.

As nomeações aqui prosperam Desentendimentos: Beatrice Luzzi vota em Alex Schwazer, acusando-o de difamação, e recomeçamos a discutir o episódio sobre o qual eles conversam há pelo menos três episódios. Ou seja, o fato da suposta atração da atriz pelo manifestante e a falta de vídeo que comprove isso. As indicadas ao final do episódio são Beatrice Luzzi que continua sendo mal tolerada por quase todos os concorrentes do reality show e que colecionou oito indicações Fiordaliso, Giselda Torresan e Alex Schwazer.

Ao final da transmissão, o competidor com menos votos será o competidor O primeiro candidato à eliminação. Portanto, o episódio de quinta-feira, 2 de novembro, como quase todas as quintas-feiras, não contará com eliminação do jogo.