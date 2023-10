Os números vencedores estão ao vivo

Halloween não é um feriado nacional, então, veja só Sorteios Lotto e SuperLotto Eles não param e isso não para para nós direto. Hoje também, Terça-feira, 31 de outubroacompanharemos a competição para informá-lo imediatamente de todos os números sorteados e das novidades mais interessantes, para descobrir o mais rápido possível os campeões das rodas da Loteria e da sestina da Superenalotto, esta última sempre acompanhada do número Jolly e da Superenalotto Superstar .

Continuando no assunto Superenalotto, observe que Prêmios Em disputa é igual 77,3 milhões de eurosquase o dobro do valor ganho em 10 de junho de 2023, mas ainda longe do jackpot recorde de mais de 371 milhões de euros no início de 2023, que representa os maiores ganhos em loterias globais, embora os apostadores tenham arrecadado cerca de 4 milhões de euros cada desde o a aposta foi feita através de um sistema composto por cerca de noventa boletins de apostas.

Mesmo para a Lotto, os concursos recentes não renderam ganhos extraordinários, mesmo que muitos jogadores tenham conseguido ganhar quantias respeitáveis. Então tudo o que resta é esperar pelo começo Sorteios ao vivoComo de costume a partir das 20h, entretanto, é possível jogar na Loteria e na Superenalotto até as 19h30. Lembre-se que ao recarregar a página você ficará atualizado sobre a competição e Números sorteados.

20h15

Sorteio do Superinaloto de hoje Ganhar seis palhaço Super estrela 69 – 80 – 3 – 73 – 42 – 54 68 29

20h08

Sorteio da loteria hoje Barry 62 43 82 10 14 Cagliari 64 34 58 28 89 Florença 87 17 53 89 18 Génova 20 79 67 63 76 Milão 26 37 13 79 53 Nápoles 62 38 4 61 55 Palermo 50 33 87 5 52 Roma 59 28 24 26 15 Turim 52 47 26 46 86 Veneza 45 36 19 87 67 Nacional 14 90 80 6 39

20h06

Veneza e patriotismo Fuzil: 45 – 36 – 19 – 87 – 67



A equipe: 14 – 90 – 80 – 6 – 39

20h04

Florença e Palermo Florença: 87 – 17 – 53 – 89 – 18



Palermo: 50 – 33 – 87 – 5 – 52

20h02

Cagliari e Bari Barry: 62 – 43 – 82 – 10 – 14



Cagliari: 64-34-58-28-89

20:00

Roma, Nápoles e Milão Roma: 59 – 28 – 24 – 26 – 15



Nápoles: 62 – 38 – 4 – 61 – 55



Milão: 26 – 37 – 13 – 79 – 53

19h57

Apenas alguns minutos nos separam do sorteio Apenas alguns minutos nos separam do início do sorteio, que terá início às oito horas da noite.

19h30

Meia hora até a retirada As apostas na competição de hoje foram oficialmente encerradas, faltando apenas meia hora para o sorteio.

19h21

Os jogos serão encerrados em breve A menos de 10 minutos de distância Encerramento das partidasNão será possível participar da competição de hoje.