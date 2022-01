Apesar do silêncio e das portas fechadas – Corriere.it

Há um ano e meio começaram os problemas do casal, que anunciou ontem a separação

Em um ano terrível para os casais – com uma separação notável – a história entre Michael Hunziker e Tommaso Trussardi

. O radialista e empresário suíço de Bergamo escolheu o caminho de um comunicado de imprensa conjunto emitido paraesquecer Para formalizar a despedida já se fala há algum tempo. Depois de dez anos juntos, decidimos mudar nosso plano de vida. Estamos comprometidos em continuar o caminho de crescimento de nossas lindas meninas com amor e amizade. Nossa aula continuará sendo um caminho compartilhado e privado. Nenhum outro comentário sobre a privacidade de nossa família será seguido.

Um breve documento, escrito em juridiquês, destinado sobretudo à proteção Filhas Sol, 8, e Celeste, 6, que continuarão morando com a mãe. Algumas linhas desencadearam um tsunami na mídia, com paparazzis espreitando o dia todo sob suas casas perseguindo o primeiro tiro separado – uma enxurrada de comentários nas mídias sociais. Agora nos perguntamos se o transbordamento tem alguma coisa a ver com isso, como são chamadas as separações em tempos de Covid, ou se a crise dos casais desde 2014 tem raízes mais profundas.

Pessoas próximas a eles falam sobre isso Lindo amor e brigaDe acordo com o melhor cenário. Um casal poderoso, sobrenomes importantes – na época de Brangelina e Ferragnez – nunca se uniram para aumentar a popularidade social, manter seus compromissos e imagem distinta. Personalidades fortes e às vezes díspares, mas sempre encontravam um ponto de encontro.

Tudo isso até pelo menos um ano e meio atrás, quando os dois parecem ter escorregado. Crise mais grave, em meio ao ódio, silêncio e portas fechadas, com Tommaso Trussardi vendo cada vez mais dentro Bérgamo Ela é Milão com meninas. Na base das divergências está uma forma diferente de entender a vida (mais introspectiva, mais aberta), algumas amizades não compartilhadas e projetos de trabalho que criaram tensões.

Foi justamente nesse período que novos interesses entraram na vida do apresentador, como os de Artes marciais, documentada por vários stories no Instagram, vestida de karateca em uma academia na província de Brescia, de propriedade de um amigo de seu ex-marido, Eros Ramazzotti. Por outro lado, Tommaso Trussardi passou cada vez mais tempo em Reggio Emilia, como embaixador da marca para Vale Auto. A distância ficou clara durante as últimas férias de Natal, que passaram divididos.

O locutor passou todo o período em Alta Badia, o lugar do coração do casal, mas desta vez sem Tomaso. Ela teve duas filhas Sole e Celeste e sua amiga Serena Autieri: parece que ele se juntou ao grupo para comemorar a aniversário, mas logo depois se separaram novamente, talvez em busca daquela separação necessária para pensar no futuro.

Para Michel Hunziker, este é o segundo capítulo, após o casamento de Ramazotti em 1998, o pai de sua filha Aurora: Tommaso Trussardi, por outro lado, não tem casamentos anteriores atrás dele. Gostei logo: trocamos números e fui o primeiro a ligar, disse o anfitrião ao jornal Corriere, lembrando o primeiro encontro que aconteceu graças a Vittorio Feltre.

Tommaso Trussardi também Ele havia dito a Al serviço de entrega O sentimento que o liga a sua esposa: Após um ano de conhecê-la, eu queria me casar com ela. Michelle tinha mil medos, eu tinha 29 anos, ela 35, e a diferença de idade contava para ela, mas não para mim. O amor também é reforçado pelo respeito mútuo: quando há uma decisão a ser tomada, quero a opinião de Michel. Mas também dos caminhos do sofrimento: para Tommaso perdendo o pai, Nicola Trussardi aos 15 anos, para Michel a dor de um pai viciado e os longos arcos de seita na confissão do livro.

Um casal no centro das atenções, que ele expressou repetidamente Desejo de ter um terceiro filho Ela compartilhou com os fãs o período de bloqueio, que ele passou na mansão da família em Bergamo, onde Michele reuniu a família extensa. E talvez onde a crise cristalizou claramente o casal.