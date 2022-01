i nomi dei componenti, canzoni famosi e storia vera

Eu Colagem é um famoso grupo musical italiano que sicuramente em molti ricorderanno.

Erano in voga soprattutto tra gli anni 70 e 80. Oggi cercheremo di conoscerli meglio e di capire di che cosa si occupano attualmente.

Chi sono e colagem?

Venha dicevamo eu Colagem sono un noto complesso musicale. Sono diventati famosi soprattutto grazie a Sanremo quando sou apresentado com o brano Tu mi rubi l’anima. Grazie a esta canzone si classificono secondi al Festival del 77.

O grupo se forma com Masino Usai (bateria), Piero Pischedda (chitarra), Pino Ambrosio (cantante e tastiere), Tore Fazzi (cantante e basso), Piero Fazzi (cantante e chitarra ritmica). Luciano Degortes era il cantante principale ma lasciò presto pers to dedicado al servizio militare.

Nel corso degli anni però la formazione dei Colagem è cambiata ancora ed infatti diventarono poi un quartetto. A partir de 2012, invece, ritorna ad essere di nuovo un gruppo da cinque elementi grazie all’inserimento di Francesco Astara che si occupa della bateria e delle percussioni.

Attualmente fanno parte dei Colagem: Tore Fazzi, Uccio Soro (chitarra e voce), Fabio Nicosia (tastiere e voce) e infine, appunto Francesco Astara.

Dopo vari cambiamenti, insomma, i Collage sono rimasti un gruppo da quattro musicisti.

Ultimamente não se sente molto parlare di loro e della loro musica nonostante sia davvero piano zeppo di fan della band. Proprio para este ano de vogliamo espera que cosa fanno ad oggi i Collage.

O último lavoro subiu em 2019, que é o álbum intitucional Inconfundível e da mesma forma, está em um único single: a canção Ascolta.

A nota band non si é ritirata dalle scene e spesso partecipa e delle ospitate in alcuni programmi televisivi, vem accaduto e oggi é um outro giorno, a transmissão que va na onda su Rai 1 com a condução de Serena Bortone.