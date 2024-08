Pessoa. Since I Was Me, estreia mundial do novo espetáculo de Robert Wilson inspirado no poeta português em Florença

O novo espetáculo de Robert Wilson, inspirado em Fernando Pessoa, o enigmático poeta português com muitos pseudónimos, nasce no Teatro della Pergola. Pessoa. “Since You’ve Been Me” terá estreia mundial em Florença, de 2 a 12 de maio.

O espetáculo tem roteiro de Pessoa, direção, cenário e luzes de Robert Wilson, dramaturgia de Darryl Pinckney, figurinos de Jacques Renault, codireção de Charles Chemin e apresentação de Maria de Medeiros, Aline Belibi, Rodrigo Ferreira, e Klaus Martini. , Sofia Mensi, Gianfranco Podighi, Janina Suado, que deu vida a Pessoa. Já que estou em italiano, português, francês e inglês (com legendas em italiano). Encomendado e produzido pelo Teatro della Pergola em Florença e pelo Théâtre de la Cité em Paris como parte do projeto conjunto atriz-ator europeu. Co-produzido pelo Teatro Stabili del Friuli Venezia Giulia, Teatro Stabili di Bolzano, São Luiz Teatro Municipal de Lisboa e Festival de Outono de Paris em colaboração com o Théâtre de Luxembourg City.

Visões





“A ideia de que é uma produção global, de que há atores de diferentes países, de diferentes origens culturais, de que é um espetáculo em diferentes línguas – como diz Robert Wilson – parece-me adequada para Pessoa. Homem de muitas “gentes” diferentes, Pessoa foi um português que cresceu na África do Sul. Como todos nós, estava repleto de muitos “personagens”, acrescenta o diretor. Então, uma forma de abordar este trabalho é tentar entender como abordar essa perspectiva pessoal. Na minha cabeça há realmente uma perspectiva que inclui todos os diferentes personagens, os diferentes lados de Pessoa.”

Quando uma parceria entre duas grandes instituições teatrais gera a ideia de um espetáculo com uma forte visão europeia: é a profícua relação entre o Teatro della Pergola de Florença e o Théâtre de la Cité de Paris, que remonta a 2018, entre os seus diretores, Marco Giorgetti e Emanuele Demarci Motta, que encomendaram um espetáculo sobre Robert Fernando Pessoa.

Tudo começa com o trabalho em L’Attrice e l’Attore Europei, que visa construir uma personalidade performática capaz de superar fronteiras e barreiras linguísticas e integrar elencos multinacionais: o trabalho começou em fevereiro de 2023 e foi amplamente testado com a inclusão de Atores italianos e espanhóis. Africanos no elenco da famosa Suíte Ionesco de Ionesco dirigida por Demarcy-Mota, que já foi apresentada em Florença, Sibiu, Paris e Camarões. Entre os trabalhos poéticos realizados pelas duas instituições está também o processo de consultoria de poesia.

Dado que 2024 é o ano de Portugal, que celebra o meio século do aniversário da Revolução dos Cravos que devolveu a democracia ao país após anos de ditadura, torna-se quase natural pensar em Pessoa: o poeta enigmático de muitos pseudónimos, a silhueta indescritível daquele mágico. O clima cultural que existiu no período entre as guerras.

Robert Wilson acolheu com entusiasmo a ideia de um espetáculo inspirado em Pessoa lançado pelo Teatro della Pergola em Florença e pelo Théâtre de la Cité em Paris, e a pérgula já acolheu a primeira fase dos ensaios de Pessoa em janeiro. Desde que você era eu. Depois desse primeiro momento, foi retomada nos últimos dias a criação da performance coral, que terá estreia mundial em Florença, de 2 a 12 de maio, coproduzida pelo Teatro Stabili del Friuli Venezia Giulia e pelo Teatro Stabili di Bolzano. , Teatro Municipal de São Luís em Lisboa, Festival de Outono em Paris, em colaboração com o Teatro Municipal do Luxemburgo.

A frase “Since You’ve Been Me” foi inspirada em parte do livro Ansiedade. Faz parte do título e portanto é mantido em inglês, mas para dar sentido à tradução podemos dizer que se aproxima de “desde que sou”.

“Quando começo a trabalhar, a primeira coisa que faço – diz Robert Wilson – é iluminar o espaço. Eu começo com luz. Estudei arquitetura e no primeiro dia o professor me disse: “Alunos, comecem pela luz!” Foi como um martelo na minha cabeça. “Comece com a luz.” Uma vez criado o espaço, começo a preenchê-lo. Meu trabalho – continua o diretor – é: construir tempo e espaço. Nada mais. É uma construção abstrata relacionada ao que vejo e ao que ouço. Ele conclui que a razão pela qual fazemos teatro como artistas é para fazer perguntas. Não se trata de dizer: “É isso”. Por um lado, tentamos respeitar os senhores, neste caso Pessoa, mas não queremos tornar-nos seus escravos. Também temos que saber nos distanciar disso.”

O codiretor Charles Chemin explica: “Juntos desenvolvemos uma dramaturgia que mistura palavras essenciais, ou seja, palavras que dizem algo sobre o ‘eu’ – sobre o ‘eu’ potencial, e sobre a multiplicidade de outros ‘És’ cujas ações. É assim que os aspectos mais íntimos da vida se cruzam no espetáculo. O espetáculo começa – continua – com um belo texto de Pessoa que não tem título e começa com estas palavras: “O que é o próprio homem…” É um texto que ele escreveu na juventude que representa uma meditação profunda sobre o homem. “Há um texto que mais tarde se tornou um elemento importante, que é Fausto, no qual – conclui – há por definição uma dimensão dramática.”

Com o nome do projeto Atriz e Atriz Europeia, o espetáculo é apresentado em italiano, português, francês e inglês (com legendas em italiano), línguas que também se refletem nas diferentes origens dos atores: María de Medeiros, uma rosto conhecido. Cinema e teatro. O brasileiro é Rodrigo Ferreira, e a franco-brasileira é Janina Suado; A franco-africana Aline Belibé; Italiana (e proveniente da escola “Orazio Costa” em Al-Arisha) Sofia Minsi, italiana com residência francesa de longa duração Gianfranco Budeghi, ítalo-albanês Klaus Martini.

Na sua última obra, Pessoa. Since I Was Me, Robert Wilson, um artista lendário no cenário internacional, presta homenagem a uma das figuras mais originais do modernismo do século XX. A poesia de Fernando Pessoa é uma profunda investigação e questionamento da linguagem como existência. Suas criações se expressaram notoriamente na forma de gestação e nascimento de múltiplos eus esperando em sua cabeça. Eles não eram pseudônimos. Eles eram ele, mas ao mesmo tempo não eram ele. Pessoa deu-lhes apelidos. Foram seus aliados numa grande aventura, a busca pela voz da poesia libertada.

Robert Wilson evoca os diferentes ambientes das obras de Pessoa, a fluidez de humor, contemplativo ou cómico, racional ou caótico, que surge de uma vida partilhada com figuras pouco conhecidas como Alexandre Serch, Bernardo Soares, Vicente Guedes, Alberto Caeiro, Álvaro de Campos ou Ricardo Reis. A liberdade de Wilson para usar imagens equivale à liberdade desses alegres e severos céticos da metafísica. Pessoa e o seu círculo de personagens apresentam-nos como evasores dos conceitos filosóficos tradicionais.

Wilson é tão sensível quanto Pessoa à realidade dos sonhos e à falta de confiabilidade do tangível. Emoções e sentimentos são segredos. A força da imaginação poética de Pessoa reside na sua vontade de escrever e de continuar a escrever contra todas as dúvidas e na sua extraordinária capacidade de o fazer, passando indiferentemente de uma língua para outra. Capturar a essência da relação da psique humana com o mundo físico é a voz da pesquisa. Fernando Pessoa encontrou dentro de si os amigos necessários. Robert Wilson tem o prazer de homenagear as seleções de Pessoa.

Darrell Pinckney, dramaturgo

Na existência de toda máquina teatral complexa há períodos em que se concentram os resultados dos múltiplos percursos que a compõem, da tessitura das atividades e do trabalho cotidiano de quem a habita: momentos em que se realizam plenamente, quase revelou, por vezes por acaso, a identidade do teatro, o espírito do lugar, tornando-o reconhecível e discernindo a sua história. Maio de 2024 é exatamente um desses momentos, com apresentação de Bob Wilson Pessoa. Since I Was Me, concebido com o Théâtre de la Cité de Paris e produzido em conjunto com teatros nacionais e internacionais, representa uma etapa fundamental na investigação conjunta sobre a atriz e o ator europeu, que reuniu artistas de diferentes países, com diferentes percursos formativos , cursos básicos e outras formas de cooperação produtiva, para se juntar ao elenco do show Ionesco Suite, transcendendo quaisquer fronteiras linguísticas.

Uma escolha fortemente partilhada com Emanuele Demarci Motta, Diretor do Teatro Municipal, seguindo os princípios da Carta 18-XXI, motor constante de todo o processo, um apelo ao compromisso com o mundo da arte em torno dos temas do ambiente, da educação , o papel da ciência e do sistema de valores através do qual se desenvolve a relação entre o Teatro della Pergola e o Teatro da Cidade, que o expõe a uma dimensão adicional e verdadeiramente imaginativa do futuro, a reconstrução dos ideais de pontes e ligações que o ligavam. França e Itália em tempos inimagináveis, Florença e Paris, Europa e África, para os quais se abre uma nova janela de cooperação e que também diz respeito ao esclarecimento de Pessoa.

A pérgula é um espaço total num entrelaçamento contínuo de artes e ofícios, o diálogo entre as artes e o verdadeiro pluralismo, sempre praticado naturalmente entre a música, o teatro, a dança, as artes plásticas e pictóricas, passando pelo desporto, com os primeiros encontros dos nobres arte, boxe, esqui e campeonato mundial de esgrima. Até ao apogeu entre o final dos anos setenta e o início dos anos oitenta, quando Florença se viu no meio de um extraordinário encontro de personalidades e mestres, de Cantor a Costa e a Eduardo, tornando-se para eles um laboratório teatral sem precedentes. Como hoje para Wilson e com Wilson.

a oferta

De 2 a 12 de maio, no Teatro della Pergola, Florença (dias úteis, 21h, exceto quinta-feira, 21h, 19h; feriados, 16h).

Direção, cenários e luzes de Robert Wilson

Palavras de Fernando Pessoa

Com Maria de Medeiros, Aline Belibi, Rodrigo Ferreira, Klaus Martini, Sofia Mensi, Gianfranco Budeghi, Janina Suado

O dramaturgo Darrell Pinckney

Moda Jacques Renault

Co-dirigido por Charles Chemin

Colaboradora de cenografia Annick Lavallee-Benny

Colaborador de iluminação Marcelo Lomaca

Designer de som Nick Sagar

Maquiagem Veronique Pfluger

Gerente de palco Thesz Bozano

Diretor técnico Enrico Masso

Estilista Flávia Ruggieri

Consultor literário Bernardo Humont

Encomendado e produzido pelo Teatro della Pergola – Florença e Théâtre de la Cité – Paris

Co-produzido pelo Teatro Stabili del Friuli Venezia Giulia, Teatro Stabili di Bolzano, São Luiz Teatro Municipal de Lisboa e Festival de Outono de Paris em colaboração com o Théâtre de Luxembourg City.

Apresentado em italiano, português, francês e inglês com legendas em italiano. Duração: aproximadamente 1 hora e 20 minutos, um capítulo.

Ingressos

Stand 35€ – Palco 29€ – Show 19€

Preço com desconto para maiores de 65 anos, convenções

Banca 32 euros – Palco 26 euros – Exposição 17 euros

Preço com desconto para membros Unicoop Firenze

Banca 30 euros – Palco 24 euros – Exposição 17 euros

Preço com desconto para menores de 30 anos

Tenda 28 euros – Palco 22 euros – Exposição 17 euros

Poucos assinantes

Tenda 22 euros – Palco 18 euros – Exposição 13 euros

Os preços listados incluem direitos de pré-venda.

Os descontos para maiores de 65 e menores de 30 anos são válidos para ofertas de terça a sábado.

O desconto para associados Unicoop Firenze é válido para ofertas de quarta e quinta-feira.

Os assinantes do Teatro della Toscana têm direito a um ingresso com desconto.