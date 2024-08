Lucio Presta e Amadeus estão em desacordo: o processo do ex-gerente

A rivalidade entre os dois homens não dá sinais de parar, mas desta vez o agente do ex-anfitrião está tomando medidas legais: aqui está o porquê



Durante vários meses a relação entre Amadeus e Lúcio Presta Mudou e parece não haver esperança de um futuro melhor. De acordo com as últimas notícias, na verdade, O ex-agente entrou com uma ação contra o anfitrião após o recente depoimento relacionado a um show realizado na Arena de Verona, e deu a conhecer ao grande público através de uma série de histórias compartilhadas em sua conta oficial do Instagram. Veja por que estamos reclamando e o que as pessoas diretamente envolvidas têm a dizer.

Lucio Presta processa Amadeus: por que

Hoje, sexta-feira, 9 de agosto de 2024, Lucio Presta publicou algumas postagens no Instagram – o conteúdo parece ter sido escrito pelo advogado Antonio Cirsosimo – nas quais Amadeus é acusado de prestar declarações falsas durante seu depoimento durante a investigação em questão no TPI. Concessão da Arena de Verona para visualização Amor mais IVA Por Chico Zaloniproduzido por Lucio e Niccolò Presta com a Arcobaleno Tree Company.

lá O processo legal já foi encerradoMas qual é o problema? Cersósimo explicou isso emAdnKronoP: “Arcobaleno Tre havia solicitado a concessão pelo menos um ano antes, quando o único diretor da Arena Verona era Giancarlo Mazzi, hoje senador e subsecretário do Ministério da Cultura. Muito depois do show, alguém registra uma reclamação na promotoria, alegando que há algo misterioso entre Presta e Mazzie na franquia da arena. A partir daqui o Ministério Público iniciou as investigações e em março de 2024 os escritórios de Arcobaleno Tre foram revistados obtendo dados do celular e computador de Lucio Presta. Al-Mazi, como membro do Parlamento, não está registado“.

Nessa ocasião, Amadeus foi convocado para lhe contar o ocorrido, mas segundo o que consta das palavras do advogado de Presta, este último “Mesmo sob juramento, ele relatou fatos e circunstâncias completamente inventados e infundados.ou. Por tudo isso, o Sr. Amedeo Sebastiani responderá perante a autoridade competentePor fim, referindo-se ao pedido de arquivamento do inquérito aceite pelo juiz de instrução, Cersósimo escreveu: “Mais uma vez, se necessário, temos a confirmação do profissionalismo e da honestidade de Lucio Presta. Boas notícias“Por fim, gostaríamos de salientar que até o momento o novo apresentador do The Nine não fez nenhuma declaração a esse respeito.

Fim da parceria

Vamos lembrar que eu sou As relações entre Amadeus e Lucio Presta deterioraram-se Pouco antes do último Festival de Sanremo, que levou ao fim da parceria entre os dois. Entre várias escavações, desentendimentos e desdém, o anfitrião e seu ex-empresário nunca pararam de brigar. A última declaração sobre o “divórcio” data de há dois meses e foi do ex-diretor: “Eu o respeito muito, mas ele fez algo que você não faria mesmo que alguém te machucasse de verdade. Ao apresentar a transmissão de Ano Novo da Calábria, ele disse algo que não pude aceitar: “Presta sabe o que fez”. As palavras me machucaram, porque minha honra estava em jogo. É por isso que decidi falar sobre alguns de seus comportamentos. Não li nenhuma correção do que disse“.

