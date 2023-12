O motivo de sua escolha

Roberta di Padua decidiu abandonar homens e mulheres. A senhora, segundo prévias do programa de namoro Canale 5, teria tomado essa decisão por não aceitar o desejo de Alessandro Vicenanza de conhecer outras mulheres.

dia dos Terça-feira, 12 de dezembro Novo episódio de homem e mulherSegundo relatou Lorenzo Bugnaloni, um dos heróis do programa de namoro Canale 5 decidiu abandonar o programa, pois ele gira em torno… Roberta de Pádua.

Por que Roberta di Pádua quer deixar homens e mulheres?

Uma escolha particularmente inesperada para um dos rostos mais famosos do espetáculo apresentado por Maria De Filippi, mas sobretudo para um dos protagonistas mais ativos que pareceu recuperar a cena nas últimas semanas. Parece que a senhora decidiu sair do show porque Alessandro Vicenanza, ex-namorado de Ida Platano, agora a nova tronista, também o convidou para conhecer outra mulher, Cristina Tenuta. Por isso, De Padua, que nunca escondeu o seu interesse pelo cavaleiro da Campânia, anunciou que não queria permanecer no programa sabendo que pretendia conhecer outras pessoas, razão pela qual decidiu sair. Por outro lado, em episódios anteriores já manifestou as suas dúvidas: “Quando eu vi ele descer fiquei feliz, dançamos e eu fiquei feliz, aí percebi que não confiava nem um pouco nele“, Ele revelou a Gianni Sperti. A gravação, disse Bugnalone, teria se concentrado principalmente neles.

O que aconteceu no episódio?

Na verdade, durante o episódio, Vicenanza ia tentar esclarecer com Roberta, e também convidá-la para dançar, mas a senhora não aceitou o convite. Por outro lado, o cavaleiro já tinha manifestado o seu interesse por Cristina, enviou-lhe alguns balões para o camarim e também pediu-lhe que a encontrasse para um aperitivo, mas ela não quis aceitar a oferta, dizendo que não estava interessada. . Knight e também mostra algum respeito por Roberta di Padua. Durante a gravação, Alessandro a convidou para dançar e, embora tenham dançado duas vezes juntos, a senhora confirmou que não estava interessada nele.