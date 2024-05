Apareça nas nuvens. Pára-quedistas de todo o mundo

Até sexta-feira, todos estão ansiosos. É melhor estar perto de Sprita. O aeroporto da cidade, na Via Desmano, mais uma vez sedia um evento internacional de paraquedismo. Graças à Skydive Pull Out Ravenna, escola de paraquedismo com sede no Aeroporto de Sprita, sede da 15ª Copa do Mundo de Estilo e Precisão (as duas disciplinas mais antigas do paraquedismo), organizada em nome da Federação Internacional de Esportes Aéreos, a Federação Aeronáutica Internacional.

Paralelamente, as provas válidas para os Campeonatos da Europa, sempre caracterizadas pelo estilo e precisão, serão agora realizadas na sua décima edição, e também será realizado o sétimo Campeonato da Europa de Juniores. Do amanhecer ao anoitecer, sem interrupção, será possível admirar a evolução dos 120 atletas vindos de todo o mundo. Os portões da Spreta estarão abertos para entrada gratuita aos entusiastas, mas também aos atletas e curiosos, que poderão acessar a pista próxima ao pouso, para melhor apreciar os testes de precisão. As corridas – se o tempo permitir, mas a previsão é, no mínimo, encorajadora – terminarão na sexta-feira. No entanto, a organização foi detida no sábado para possível recuperação. Após a instalação dos árbitros e árbitros, após o lançamento dos testes e aquecimentos que marcaram o fim de semana passado, e após a emocionante cerimónia de abertura realizada no domingo nos jardins públicos à sombra da Loggia Lombardesca, desde ontem temos entrou no coração da competição competitiva. A tensão e a adrenalina vão continuar até sexta-feira. A cortina cairá no sábado, às 17h, com a cerimônia de premiação, e às 20h, com a cerimônia de encerramento que se segue em Campaza. Outra razão para acompanhar a evolução destes aventureiros do pára-quedismo é… a torre sineira. Aliás, entre os campeões declarados do Mundial de 2023, estará também Silvia Magnani de Ravenna, a única “civil” da Seleção Azul, a nova campeã de Itália, tendo conquistado os dois títulos italianos, ambos na disciplina de pouso de precisão e na disciplina de técnica em queda livre, além, claro, do título conjunto: “É uma honra maravilhosa – comentou Silvia Magnani – poder competir com uma seleção feminina que não compete nela há mais de 25 anos”. Aconteceu no Mundial e também é bom poder competir em Ravenna. Além da seleção italiana, estão competindo outros 17 países, nomeadamente China, França, Alemanha, República Checa, Líbia, Lituânia, Grande. Grã-Bretanha, Roménia, Hungria, Sérvia, Eslováquia, Áustria, Suíça, Portugal, Polónia, Suécia e Qatar Entre os atletas, técnicos e acompanhantes individuais, e membros do júri, estima-se que haverá mais de 200 participantes. é certamente um número significativo, se tivermos em conta os termos puramente “turísticos” durante uma semana, os participantes ficarão alojados principalmente nos edifícios da cidade no centro da cidade e nos seus subúrbios, com alguns “episódios” também em Milano Marittima e Cesenatico, como a delegação chinesa.

Roberto Romain