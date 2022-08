Salman Rushdie arrisca seu olho, “cortando os nervos do braço” – o mundo

Por mais de 30 anos sob a ameaça de morte do Irã e do extremismo islâmico, Escritor Salman Rushdie Ele corre o risco de perder um olho depois de ser esfaqueado em um festival literário no norte do estado de Nova York. autor do livro Versos Satânicos Ele passou por uma longa cirurgia depois de ser levado ao hospital de helicóptero e agora está conectado a um ventilador, danificando gravemente seu braço e fígado. Hadi Matar, 24, de Nova Jersey, foi preso sob a acusação do ataque, mas ainda não está claro o que causou esse violento ataque contra o escritor durante anos na mira de fundamentalistas e do aiatolá Khomeini que, um ano depois. Ele publicou o famoso livro que considerava parte do Islã como “infidelidade” e ofereceu uma recompensa de US$ 3 milhões como recompensa por sua morte.

“As notícias não são boas. Salman Está conectado a um respirador“No momento, ele não pode falar”, disse o agente do escritor, Andrew Wylie, após a cirurgia ter levado várias horas, explicando que a situação do escritor que havia sido esfaqueado no pescoço e no abdômen era mais grave. “Ele perdeu o olho, os nervos do braço foram cortados e seu fígado foi ferido e danificado.”

Casa Branca: ‘Um ataque horrível’

Os Estados Unidos e o mundo testemunharam um terrível ataque ao escritor Salman Rushdie. Esse ato de violência é assustador. Isso foi escrito pelo conselheiro de segurança nacional dos EUA, Jake Sullivan. “Todos nós no governo Biden-Harris estamos rezando por sua rápida recuperação”, diz o memorando, que também expressa gratidão “aos cidadãos gentis e salvadores que ajudaram Rushdie tão rapidamente após o ataque e às forças do regime por seu trabalho eficaz. .”

"The Satanic Verses" é certamente o livro mais famoso de Salman Rushdie, mas também é o livro que arruinou sua vida. De Khomeini a Khamenei, prometeu vingança entre dezenas de mortos

O ataque ocorreu às 10h45, hora local (16h45 na Itália), logo após Rushdie subir ao palco da Fundação Chautauqua, a cem quilômetros de Buffalo,

para realizar uma conferência. Hadi Matar, que de acordo com testemunhas oculares estava usando uma máscara preta, levantou-se da platéia, pulou no pódio e correu em direção ao escritor, atingindo-o “no pescoço e pelo menos uma vez no estômago”, segundo a Polícia de Reconstrução. Ele também ficou impressionado com o diretor da conferência, Ralph Henry Reese, que recebeu alta do hospital algumas horas depois.

“Tudo aconteceu em segundos”, disse uma testemunha sentada na platéia. “Estava manchado de sangue e pingando no chão”, disse ele. “Eu vi sangue ao redor de seus olhos e escorrendo por sua bochecha.” O escritor foi imediatamente socorrido por um médico presente na sala e depois levado de helicóptero para o hospital. O motivo do ataque permanece desconhecido, e o FBI também está cooperando na investigação.

À noite, uma multidão de curiosos e vizinhos se reuniu em frente à casa do agressor em Fairview, Nova Jersey, mas foi rejeitada pela polícia e bloqueada na estrada. “Condenamos todas as formas de violência e queremos que todos sejam livres para falar e escrever a verdade”, disse a governadora do estado de Nova York, Cathy Hochhol, imediatamente após o ataque, elogiando o policial que interveio imediatamente após o ataque do escritor. “Eu salvei a vida dele”, disse ele.

O primeiro-ministro britânico Boris Johnson condenou o ataque. “Horrecido que Salman Rushdie tenha sido esfaqueado enquanto exercia um direito que não devemos parar de defender”, escreveu ele no Twitter. “Agora meus pensamentos estão com seus entes queridos. Todos esperamos que ele esteja bem.” Emmanuel Macron enfatizou que a França estava “do lado de Rushdie”. “Sua luta é a nossa guerra”, escreveu o presidente francês no Twitter. A solidariedade com o autor foi expressa por todo o mundo literário e por muitos escritores.

Salman Rushdie, autor de Os Versos Satânicos, O livro foi proibido no Irã em 1988 como blasfêmia. Aiatolá Khomeini Um ano após a publicação do livro, Ele emitiu uma fatwa contra o escritor indiano oferecendo uma recompensa de US$ 3 milhões para quem o matasse. O líder supremo Ali Khamenei renovou a fatwa em 2017 e em 2019 via Twitter.