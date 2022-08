Em Corigliano Rossano “será mais bonito do que antes”: aqui está o programa dos eventos de 15 de agosto

Corigliano Rossano – “Vai ser mais bonito do que antes.” Este é o espírito com que a administração municipal mudou o que era antes Escolha um motivo não compartilhado Impedir que a Autoridade de Segurança Pública faça o seguinte: Concertos nos dias 14 e 15 de agosto na Praça Styri – Na oportunidade de aproveitar melhor o centro da cidade, ampliando o leque de ofertas oferecidas.

Partidos Max Jazzy – Décimo quarto dia – AH Tiromanceno – Dia 15 – Com entrada gratuita e a partir das 22h acontecerá na praça Gaetano Nos, localidade de Travuroem uma superfície muito maior e, portanto, sem restrições (máximo de 2.000 pessoas) e a pré-filtragem necessária na Piazza Steri, enquanto a faixa histórica que inclui Piazza Steri, Piazza Santi Anargiri, Piazza San Bartolomeo, Corso Garibaldi e Via Labonia, uma A partir do final dos rituais religiosos, será recheada de música e animação com artistas de rua, DJ sets, espectáculos de viagem e mercados tradicionais.

Domingo 14 A partir da tarde eu feiras de artesanato tradicional Ao longo do Corso Garibaldi até a Piazza Steri e a Piazza San Bartolomeo. A partir das 21h00 e de qualquer forma no final da tradicional marcha em honra de Santissima Achiropita, a banda está programada para se apresentar na Piazza Steri “Quarto e os Quatro Outros”Jovens artistas calabreses com repertório de covers modernos e alguns inéditos. Ao mesmo tempo, na Piazza San Bartolomeo, você se apresentará círculo, um teatro de antiga tradição francesa, com um espetáculo chamado “Strampalati”, uma experiência única para crianças e adultos. Ao longo da noite, os artistas vão tocar por todo o centro histórico e, em particular, vão rodar pelas ruas e praças Takaboom.

Às dez da noite, chega até você o tão esperado concerto de Max Jazzi, Piazza Gaetano NosEvento gratuito. Um show incrível que faz a multidão pular novamente: esses são os palcos do show Max Gazzè, que volta ao vivo para as cidades mais bonitas da Itália e para os festivais de verão mais importantes. Uma introdução aos figurinos e temas, e uma excelente performance teatral, Gazzè escolheu o grande ar livre para redescobrir o contato mais autêntico e direto com o público, recuperando as dimensões mais puras das performances ao vivo. Nesta maravilhosa e coletiva viagem de verão. Tendo conquistado as praças, teatros e locais históricos sugestivos da Itália sem parar e sem nunca parar a música, chegou a Corigliano Rossano.

No final do concerto de Max Gazzè, voltaremos à Piazza Steri, entre artistas de rua e animadores, com DJ set de Valentina Reale Para soltar as danças e danças.

segunda-feira, 15 de agostoFerragosto, terá início às 20h30 com uma atuação na Piazza Steri dei quarteto de sabatom7 Elements Calabria Ensemble reinterpreta e organiza música étnica e folclórica de uma forma original. Eles vão desde a típica tarantella calabresa, até canções de repertório tradicional, até pedaços de conteúdo social e político, até faixas inéditas compostas pela banda. Ao mesmo tempo, as ruas do Centro Histórico continuarão a ser animadas por artistas de rua, em particular por pernaltas aladas, bombinhas, figurinistas, mascotes infantis, e novamente a Takaboom Street Band que percorrerá as ruas.

Às 22h00 vem a festa do Tiromancino, Piazza Gaetano Nos. Fundado por Federico Zampaglione em 1989, o Tiromancino é uma banda intergeracional, na crista da onda há trinta anos, cuja forma representa a busca constante de sons não convencionais na composição, combinados com uma capacidade de escrita incomum. É um dos eventos de verão a não perder, no cartaz todos os grandes êxitos da banda na versão ao vivo. E, como sempre, estará lá com Federico Zampaglioni: Marco Bisanelli, Antonio Marcucci e Ciseo Stoia. “Music Must Go On” são os ditames de Tiromancino que se preparam para impressionar o seu público com músicas que fizeram história.

Siga uma tradição que não pode ser perdida Show de fogos de artifícioa partir de 24.

que seja dia 14 Nesse dia 15 a torre do relógio estará aberta até tarde da noite e o Museu Diocesano e do Manuscrito poderá ser visitado até às 20h30.

Claro, o programa de verão continuará depois de 15 de agosto.

No dia 17 de agosto, o centro histórico será invadido pelos timbres do piano 70, para o Coro Piano City 2022. Números extraordinários para o evento já em sua segunda edição. Participaram do evento 70 pianistas da Calábria, Lombardia, Emilia-Romagna e Portugal. Concertos de piano, piano a 4 mãos, música de câmara para plateia. 3 estações são fornecidas com um piano de cauda e um piano de cauda.

No dia 20 de agosto, na Piazza Steri, aconteceu o último evento com o convidado especial Andrea Praido, do primeiro concurso de rock para bandas emergentes de Corigliano Rossano, “Dello alla Luna”, sob a direção do técnico Giuseppe Felicity. Um talento que não precisa de muita apresentação. Andrea Praido fez a história dos discos e concertos mais históricos do Vasco, mas não parou por aí. 57, criado em Trento, inevitavelmente se tornou um cidadão do mundo e tocou com muitos grandes nomes, de Zucchero a Ramazzotti, Jannacci a Patty Pravo. Ele é um ícone do rock, mas que vai do clássico ao improviso e é mestre em inúmeras outras áreas: até porque participou de dez gravações de discos da lendária Mina. Em seguida, a temporada de grandes concertos começará no anfiteatro de De Rosis: 25 de agosto Fiorella Mannoia e 27 de agosto Frah Quintale.

“A arena tradicional dos shows de Ferragosto é a Piazza Steri, uma tradição de dez anos – declarou o prefeito Flavio Stasi – com o passar do tempo, artistas mundialmente famosos se apresentando 24 horas por dia e sem nenhum problema de segurança. No entanto, a legislação vigente impõe um teto à participação de 2.000 pessoas, público que não é suficiente para a estatura e importância do partido. Não concordei com a decisão da Autoridade de Segurança Pública, mas trabalhamos para transformar essa dificuldade em uma grande oportunidade.”

«O Centro Histórico de Rossano – conclui Primo Citadino – durante estas noites será um maravilhoso espetáculo ao ar livre. Às duas grandes festas que vão acontecer na Praça Nous, somamos atrações e shows pelas ruas principais, que acontecerão durante toda a noite. Estou certo de que os cidadãos e turistas ficarão impressionados com as festividades que serão realizadas em total segurança e que honrarão a tradição de dez anos destes dias.”

(comunicado de imprensa da fonte)