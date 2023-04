Zelensky está com problemas, Disney enlouqueceu e pedófilos: Então, hoje …

– Não sei porque na imprensa o dalai lama Desfrute de muita reverência e apreço. A verdade é que se algum líder religioso ocidental, como o Papa ou o Patriarca Kirill, beijasse uma criança na boca e lhe dissesse para “chupar minha língua”, a primeira palavra que me viria à mente seria apenas uma: pedofilia . Em vez disso, o Dalai Lama é apenas um “passo em falso”. Sua Majestade.

– sobre Berlusconi Há um otimismo cauteloso e as publicações oficiais de San Rafael o dizem. A notícia mais inusitada está circulando na internet, que desta vez tem causado indignação Zangrillo. Professor apontando correio, Ela falou sobre fake news e “bobagens”. Um termo técnico explicando aos colegas da Via Solferino que não, Cav não tentou sair da cama.

– Zelensky Parece que ele está com problemas. Além da autenticidade de Passover e Kaf, não prestamos muita atenção ao vazamento em que a OTAN e os serviços de inteligência dos EUA estavam envolvidos. Agora, tudo pode ser um blefe: algo engenhosamente construído para convencer Moscou de que Kiev está em uma situação tão ruim que os faz subestimar um contra-ataque. Mas se o que está escrito é verdade, então as defesas antiaéreas da Ucrânia estão se esgotando. A única certeza é que, se você não conseguir tirar os helicópteros e aviões do caminho, estará em apuros. A superioridade no céu tornaria difícil manter as posições existentes, muito menos recapturar a Crimeia.

– parece ser o novo live action de Disney As músicas serão revisitadas em homenagem ao politicamente correto, MeToo e ideologia vigilante. “Kiss It”, uma das canções mais bonitas do desenho animado da Disney, foi censurada porque seria um convite para o príncipe se beijar. Ariel sem a permissão dela. Primeiro: é o primeiro passo. Segundo: ela ficou em silêncio e seus grandes olhos disseram: “Lemon, seu idiota.” Terceiro: Foi uma situação romântica e o beijo foi com tudo. Explique-nos o que nós, meninos, devemos fazer: colocar nossos lábios a alguns centímetros de nossa amada e pedir que ela assine a política de privacidade antes de prosseguir?

– fui almoçar georgianos “Horta e Cozinha”, para ser mais exato, A.S Vila Silvao casa de campo Gerido por crianças onde pode desfrutar da presença do famoso chef. Bem: você vai pensar que ela é uma golpista, mas não é verdade (eu paguei). Só que estou aqui escrevendo esta coluna indigna me empanturrando de petiscos sem fim de todo tipo, papa pomodoro, banha e vísceras, nhoque com sagrantino, lasanha com molho de carne à moda antiga (como assim? duno), cordeiro, pintada , Sobremesas, e passo pela folga usual de um jantar satisfeito. Brevemente. Eu fiz um teste. era Saboroso. E eu recomendo.

– eu Pádua Atribuição de um prémio de 100 euros a estudantes com média de 9. A Rede Estudantil, ou seja, a Juventude Comunista, protesta e afirma que é uma “dinâmica tóxica”. Tradutor: O mérito, que é a regra básica de toda sociedade de trabalho, será uma “dinâmica tóxica”. Claro: eles ensinam às crianças que se destacar ou ser péssimo são basicamente a mesma coisa, que você não deve recompensar quem trabalha duro, que sair é bom e depois veremos como eles reagem quando entram no mundo tóxico do trabalho. . Parabéns.

– 1900 imigrantes em Lampedusa. 1200 em barcos. Cara Giorgia Meloni, O problema aqui é muito grande. Pode permanecer oculto por um tempo, mas depois paga um preço alto em termos eleitorais. O que nós fazemos?