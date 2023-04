Assista a filmes na segunda-feira, 10 de abril, no horário nobre e no final da noite

A maravilhosa história de Rose Island (drama, comédia) Ele transmite no Rai 2 às 21:00filme de Sidney Sibelia, com Elio Germano, Matilda de Angelis, Leonardo Lidi, Fabrizio Bentivoglio, Luca Zingaretti, François Closet, Tom Walachia, Violetta Zeroni e Alberto Astori. o enredo do filme: O filme é baseado em fatos reais ocorridos no final dos anos sessenta nas águas do Mar Adriático, perto da costa da Romênia. Incrivelmente intitulado pelo diretor do filme Eu paro quando quero, a história é a de Giorgio Rosa, um engenheiro mecânico de Bolonha, na época com quarenta e poucos anos, que cria um pequeno estado independente na costa de Rimini. Algumas centenas de metros quadrados da nação chamada “A República Esperantista da Ilha Rosa” era uma plataforma artificial projetada pelo próprio Giorgio Rosa.! … A incrível história da Ilha das Rosas: o trailer oficial do filme – HD

Ouro – o grande golpe (aventura, drama, suspense) Exibido em Eris no dia 21Stephen Gaghan, estrelado por Matthew McConaughey, Bryce Dallas Howard, Toby Kebbell, Edgar Ramirez, Rachel Taylor, Corey Stoll, Bill Camp, Bruce Greenwood, Michael Landes e Stacy Keech. o enredo do filme: Após a morte do pai, Kenny Wells se torna o gerente da mineradora da família, que está à beira da falência devido a dívidas. Kenny está procurando desesperadamente por novos investidores e apoiando os bancos sem resultados. A única pessoa que parece apoiá-lo é sua namorada, Kai. A virada na atividade de mineração ocorre graças a um encontro com o geólogo Michael Acosta, que convence Wells a transportar fósseis para Bornéu, onde tem certeza da presença de grandes jazidas de ouro. Sem dinheiro, Kenny penhora algumas joias e um relógio que deu a Kai anos atrás para comprar uma passagem para um voo direto para a Indonésia… Ouro – A Grande Decepção: Trailer do filme italiano – HD

Homem-Aranha: Longe de Casa (aventura, ação, fantasia) Transmissão na TV8 às 21h30Um filme de John Watts, estrelado por Tom Holland, Jake Gyllenhaal, Zendaya, Cobie Smulders, Marisa Tomei, Jon Favreau, Samuel L. Jackson, Michael Keaton, Angourie Rice, Remi Hay, Martin Starr, Noman Acar, Tony Revolori, Jacob Batalon, Hemky Madera e JB Smoove. o enredo do filme: Peter Parker, também conhecido como Homem-Aranha, oito meses após os eventos de Avengers: Endgame, ele está de volta à sua vida normal, dividindo seu tempo entre a escola e o trabalho como um herói amigável da vizinhança. Ele compartilha a nostalgia do falecido Tony Stark/Homem de Ferro com Sayid, ex-guarda-costas do super-herói bilionário e braço direito de Nick Fury. Just Fury tenta alistar Peter na luta contra uma nova ameaça ao planeta Terra, os Elementos dos Quatro Elementos: Água, Fogo, Ar e Terra, que tem o poder de destruir um planeta inteiro.

No entanto, Parker não tem vontade, ele quer viver sua vida como um menino normal e parte para uma viagem a Veneza com a escola, e pensa em aproveitar a oportunidade para se anunciar ao colega de classe MJ, com quem está há muito tempo. amor. Bem na cidade italiana, Peter tem a oportunidade de ver o elemento água em ação… Homem-Aranha: Longe de Casa: Trailer oficial do filme italiano – HD

Nós e a Júlia (comédia) Transmissão no Cine34 às 21:00Filme dirigido por Eduardo Leo com Luca Argentero, Eduardo Leo, Claudio Amendola, Anna Foglietta, Stefano Fresi e Carlo Bucheruso. o enredo do filmeO filme conta a história de três quarenta anos, Diego, Fausto e Claudio, que se encontram por acaso no dia da planejada visita a uma fazenda à venda. Os três homens não se conhecem, mas compartilham um profundo sentimento de insatisfação com as atividades que realizam e um forte desejo de deixar sua cidade e mudar de vida.

Diego, um vendedor de carros de Turim, está frustrado com seu trabalho. um Fausto romeno que faz compras à distância, mas está profundamente endividado; Claudio, também romano e à beira do divórcio, vive um momento de profunda frustração devido ao colapso econômico da centenária mercearia de sua família. Estimulados por seus fracassos, os três decidem comprar a propriedade juntos, com a intenção de reformá-la e abrir uma fazenda…. Noi e la Giulia: trailer oficial – HD

garotão (dramático) Foi ao ar no dia 20 às 21Filme de Spike Lee, estrelado por Josh Brolin, Samuel L. Jackson, Sharlto Copley, Elizabeth Olsen, Michael Imperioli, James Ranson, Max Casella, Pom Klementieff, Elvis Nolasco, Linda Emond, Rami Malek, Lance Reddick, Hannah Weir, Richard Portnow e Ana Simone. o enredo do filme: Joe Doucet, um publicitário insuportável com uma carreira fracassada, que abusa facilmente do álcool. Uma noite, depois de se embriagar devido a mais uma falha no trabalho, ele desmaia e ao acordar descobre que foi misteriosamente sequestrado e trancado em um quarto de um falso hotel.

Seus captores forneceram-lhe comida, álcool e itens de higiene pessoal sem nunca serem vistos e sem dar explicações sobre seu sequestro. A única distração dada a Joe é a televisão, da qual ele descobre mais tarde que sua esposa, Donna, foi brutalmente assassinada após ser estuprada e que a única pessoa a ser investigada pelo assassinato é ele. Minha filha Mia, de 3 anos, foi dada para adoção… Oldboy: O Trailer Italiano – Banda Vermelha

Bill e Sebastião (aventura, família) Transmitido no Canale 5 às 21h20um filme de Nicolas Vanier, estrelado por Félix Possuet, Cheki Carrillo, Margot Chatelier, Dimitri Storog, Andreas Bechmann, Mehdi e Urban Canceller. o enredo do filmeEstamos em plena ocupação alemã (1943) e os habitantes do pequeno vilarejo de Saint-Martin-de-Queyrières estão secretamente ajudando os judeus a chegarem à Suíça. No entanto, os soldados nazistas não são o único perigo que eles devem enfrentar: a vila está, de fato, sob constante ataque de um monstro misterioso que dizima impiedosamente os rebanhos indefesos.

Enquanto isso, os dias de Sebastião, órfão de pais, correm nas montanhas sem grandes reviravoltas, tornando-o cada vez mais uma criança solitária e triste. Sua vida muda drasticamente quando um dia, a caminho de Saint-Martin, ela encontra um grande cão selvagem coberto de lama: o que todos consideram a notória fera, na verdade, logo se torna o melhor amigo do menino, a quem ele chamará de Bill.

Os dois se tornam inseparáveis, mesmo que Sebastian opte por guardar a amizade para si, com o intuito de proteger o animal. No entanto, seu segredo é exposto quando, enquanto caminham, eles se deparam com dois soldados nazistas… Bill e Sebastian: trailer do filme italiano – HD