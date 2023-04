Demir expulsa Hunkar da propriedade!

O andamento do episódio de Tira Amara que foi ao ar na terça-feira, 11 de abril de 2023 no Canale 5 revelou que após a divulgação da notícia da relação entre Hunkar e Fekeli, Demir toma uma decisão drástica…

obrigado pelo progresso de Série turca do canal 5E tempo terradescobrimos que, em aposta transmitir o11 de abrilem 14.10depois Publicação das notícias do relacionamento de Hanker e FeqiliE demirdesapontado e irritado, toma uma decisão drástica: Ele leva sua mãe para fora da propriedadeEle pede que ela vá e fique com seu amante. Hunkerchoque, Comecei a pensar quem poderia ter cometido tal erroe no final ele acha que há uma mão discurso. enquanto, Toda Cukurova não faz nada além de falar sobre esse relacionamento Segredo O som chega aos meus ouvidos…

Prévia de Terra Amara: Demir está bravo com Hunkar!

Cukurova ainda está se recuperando das últimas notícias que saiu no jornal. Além da foto em que aparecem juntos, a matéria indica Caso de amor secreto entre Hunkar e Fekeli. A pessoa em questão está em estado de choque, mas talvez não tanto quanto seu filho. demir E raiva cega. Este último não podia acreditar que Hunkar pudesse ter um relacionamento tão íntimo com seu inimigo jurado e, portanto, pudesse ter causado um escândalo dessa forma. Além de esfaqueá-lo nas costas da mãe, ela manchou a reputação de toda a família; E, portanto, No Iêmen é inevitável: Hunkar é forçado a deixar a propriedadeE para alcançar Fakili.

Tira Amarah Advance: Hanker suspeita de um sermão…

Sra.que foi perseguido por seu filho Uma alma está com dor. Hunkar não consegue entender como alguém pode fazer tal injustiça com ela. filha da vovó Tudo o que ele faz é se perguntar quem poderia ser o culpado E, ao final, chegou à conclusão que, em sua opinião, é mais do que razoável: Só pode ser Sermin! Claro que a loira vil Desta forma, ele tentará se vingarJá que Honker havia providenciado, pouco antes, para que ele acabasse atrás das grades. na verdade, Foi a mesma mulher que falou com a esposa de Khatibsobrevivente, Que seu marido e noivo eram amantese sempre foi ela quem a aconselhou a denunciá-los às autoridades.

Fikili perde a paciência com os avanços de Tira Omara em 11 de abril de 2023

À medida que Hunkar fica cada vez mais convencido de que há uma mão da sinistra neta por trás da publicação da foto e do artigo, Notícias ha matéria Com o padrinho Yilmaz Ele se espalha por toda Cukurova. Obviamente, o jornal também acaba nas mãos de me conta Ele mesmo, que uma vez que ele percebe o que está acontecendo, Ele perde a paciência. Minha mandíbula está com raiva Ele afirma saber quem decidiu fazer isso de errado com ele esobre tudo, Sua amada senhora Yaman. Sua sabedoria dá lugar à ira cega: fogo e chamas são esperados!

Vamos descobrir todos os arquivos Terra Amara Prévias semanais de 11 a 16 de abril de 2023.

tempo terra transmitido em Canal 5 Segunda a sábado 14h10.