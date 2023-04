Ainda não decidiu o que fazer em Asti no primeiro fim de semana de abril? Nosso conselho – Lavocediasti.it

O primeiro fim de semana de abril com muitos eventos na região de Asti.

Como sempre, selecionamos para você as principais propostas entre Asti e sua província.

cultura e apresentações

Sexta às 21h São Damião Está agendado um encontro com o autor Bruno Fantuzzi na Sala Consiliare, que apresentará o livro “Zibaldone armillare” órbitas circulares sobre questões da vida entre a razão e a fé. Entrada livre.

Sexta-feira às 21 horas Polo Estes Uma conferência organizada pela Leidaa (Liga Italiana para a Defesa dos Animais e do Meio Ambiente) durante a qual será apresentado o livro “Salvar uma vida” de Gabriele Merlo. Entrada livre.

para Castel Alvero Sexta-feira às 21 horas no final da iniciativa “Pílulas de Psicologia”. Em busca do bem-estar pessoal e tradicional “Será um encontro com a Dra. Letizia La Vista, psicóloga, psicoterapeuta cognitivo-comportamental e terapeuta EMDR. O tema a ser abordado será” Distúrbios da atenção, memória e linguagem: quando procurar um neuropsicólogo? “.

No sábado de manhã, a partir das 10h, com início no hospital, haverá uma caminhada competitiva de 5 km até Fiatosto. Uma verificação de açúcar no sangue será feita. O custo é de 5. euros e o dinheiro arrecadado será doado à AILD (Associação Italiana de Diabetes Negro).

Sábado às 17 na biblioteca Asti Fabian Massimijá vencedor do Prêmio Asti d’Appello 2020 com Anjo de MuniqueEle apresentará seu último romance se houver perdão, Publicado pela Longanesi, a história esquecida do britânico Schindler, com quem Masimi venceu o Prix Polar 2022. Uma oportunidade para o público conhecer o autor que ganhou o Prêmio Recurso 2020, a versão que ficou por conta da emergência da Covid acontece exclusivamente em transmissão. O evento, organizado pelo Prêmio Asti d’Appello em colaboração com a Biblioteca Astense, tem entrada gratuita.

às 17h30 de sábado Biblioteca de Árvores Aquáticas Hospedado pelo autor Casalese Fabricio MiniPor ocasião da apresentação de seu novo romanceUma, duas, três estrelas!”, publicado pela editora Mimesis. O livro, ambientado na década de 1970, conta a história do pequeno Picchio, que se torna adolescente e depois homem em uma cidade provinciana da Itália, durante os anos de prosperidade econômica e corrida ao luxo assegurada por progresso. Uma história que revive memórias e traz de volta detalhes familiares à vida de todos: comida, tradições, feriados, carros, rádio, música e a súbita explosão de modernidade que parece mudar a vida das pessoas para sempre A arquivista Wanda Gallo entrevistará o autor Admissão é gratuito, mas é necessário fazer reserva.

sábado às 18 horas mal colocado Cuba Libre celebra seu primeiro aniversário com “Boulevard”. Alice Urciuolo será a convidada do primeiro encontro e apresentará o livro “Amor”, indicado ao Prêmio Strega 2021. Entrada gratuita.

Temporada de gagueira canelli Continua sábado às 21 com “Epitaph for Lost Things”. O espetáculo é uma releitura da dança do romance Os Pobres, do escritor e historiador português Raúl Brandão. Os painéis que compõem a narrativa tornam-se um mapa de viagem aos lugares (interiores) dos personagens de I Poveri: figuras abandonadas, mas desajeitadas, cercadas por um bufão, unidas pelo mesmo sentimento nostálgico de melancolia e desejo de redenção… De repente toda noção de possível miséria ou pobreza desaparece, e não há mais. Qualquer coisa pode realmente ser desperdiçada. Bilhetes 13 e 15 euros.

Domingo a partir das 12h30 Moncalvo “Passeio por Cascina Graziella” organizado pelo município junto com Libera Asti para o projeto de recuperação de bens confiscados da Máfia. A estrada terá cerca de 6 km. O custo é de 5 euros. Inscreva-se até 1º de abril. Parte da renda será doada ao Projeto Cascina Graziella. Às 12h30 almoço opcional no Pro Loco.

Domingo Galeria do mercado na propriedade La Mercantile em Castagnole Monferrato, dedicado a artesãos, artistas e criadores (OPI e amadores) que acontecerá no dia 2 de abril no La Mercantile Estate em Castagnole Monferrato, patrocinado pelo Município de Castagnole Monferrato, a Cantina Sociale di Castagnole Monferrato e o Pro-loco local. O evento contará ainda com um refresco com ementas tradicionais, um bar de esquina, ambos geridos pela Pro-Loco, uma plataforma de degustação de vinhos típicos da região Ruchè, a possibilidade de participar em laboratórios e workshops (para adultos e crianças) realizados por alguns dos os expositores, bem como um ponto de entretenimento gratuito para os mais pequenos. . Detalhes aqui.

Domingo às 16h San Martino AlfieriNa Câmara Municipal (Praça Caduti, 3), a escritora Alice Basso apresentará seu mais recente romance, Uma Estrela Sem Luz. Um romance que mistura comédia e suspense, mas sobretudo que conta a história do cinema nas três primeiras décadas do ano 900. A inscrição é gratuita.

Domingo, 2 de abril, às 17h Teatro da Torre De Asti será exibido um remake do espetáculo “Rumours”, da SceneOscene, uma comédia fantástica de Neil Simon, com direção de Gigi Saccone. Traduzido por Maria Teresa Petrozzi. No palco Chiara Albergucci (Chris), Davide Salatino (Ken), Francesca Bertolino (Claire), Marco Molino (Lini), Paola Saccone (Coca), Andrea Levero (Ernie), Una Sharka (Glenn), Elena Cantarocco (Cassie) Luna Faraldi (Agente Welch). Custo: 10 euros (vão para caridade). Detalhes aqui.

Domingo as 21 a temporada continua caluso Com “Ailoviù” um musical estreou em 1996 em Nova York no circuito Off Broadway. Desde então, tornou-se a exposição com o maior número de réplicas até hoje. O musical, ou melhor, a peça musical de câmara, é uma coleção de esquetes cômicos muito engraçados que falam sobre as dificuldades das relações conjugais em diferentes momentos da vida: primeiro conhecimento, coabitação, casamento, filhos, funerais. Tudo ao som de melodias de piano tocadas ao vivo. Obviamente, o fio condutor será o amor, nos mais diversos aspectos da vida.

Espetáculo Especial de Primavera

Domingo, 2 de abril A tradicional “Feira da Primavera” volta a Asti com cerca de 300 estandes de todos os setores do comércio.

As áreas afetadas serão: Corso Dante, Corso Alfieri (da Piazza Alfieri à Via Bocca), Via Rossini, Viale alla Vittoria, anel ao redor da Piazza Alfieri e Piazza Liberta. Mais detalhes aqui.

Cinema

para cinema Lumiere De Asti neste fim de semana quando, uma fantástica comédia estrelada por Valeria Solarino, Neri Marcory e a atriz de Asti Carlotta Gamba. Detalhes aqui.

em quarto do pastrone Este fim de semana “O Retorno de Casanova”, dirigido por Gabriele Salvatores, com Tony Servillo e Fabrizio Bentivoglio. Detalhes aqui.